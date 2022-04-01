Джокович пробует отстоять №1 ATP у Медведева. Какие турниры в 2022-м помогут в этом сербу?

Новак вкатывается в 2022-й. Он уже может сыграть на двух ТБШ и обогнать Рафаэля Надаля по мэйджорам.

В четверг, 31 марта, после поражения от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале «Мастерса» в Майами Даниил Медведев не захватил первую строчку ATP, а значит, Новак Джокович – ещё лидер мирового тенниса. К тому же многие турниры в 2022-м сербу уже можно посетить – страны отказываются от ковидных паспортов либо смягчают требования.



Разобрали график Ноле на ближайший сезон.

Франция и Англия дали добро: Новак идёт за двумя ТБШ

В 2022-м Новак Джокович пока сыграл лишь на одном турнире ATP – именно в Дубае пошатнулось лидерство серба, когда он отдал матч 1/4 финала чеху и 123-й ракетке мира Иржи Веселы. По сути, Новак без соревновательной практики уже три месяца – те три битвы в ОАЭ и спарринг с командой в уютной тишине не считаются. Так что полноценно вкатиться в сезон он может как раз в апреле. Возвращение сразу на ряд турниров подтвердил и его брат – Джордже Джокович.

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Новак будет невероятно голоден до побед. Он с командой составит подходящий план тренировок к подготовке к грунту. Если он сыграет ещё три турнира и проведёт от 10 до 15 матчей, то, вероятно, станет фаворитом в Париже», – считает эксперт Eurosport Матс Виландер.



Возможное расписание Новака Джоковича:

Турнир Дата Очки Монте-Карло 10 -17 апреля 1000 Белград 18-24 апреля 250 Мадрид 1-8 мая 1000 Рим 8-15 мая 1000 «Ролан Гаррос» 22 мая-5 июня 2000 Уимблдон 27 июня-10 июля 2000

Именно матчами в Монте-Карло, как и в 2021-м, серб начнёт грунтовый сезон. В Монако, где Новак – резидент, турнир стартует 16 апреля. У Джоковича, как известно, есть необходимый электронный сертификат – он выздоровел от ковида и с 16 декабря может перемещаться по миру с QR-кодом: на полгода это даёт временный медотвод. 16 июня такая справка официально перестанет действовать, а значит, нужно вновь готовить документы.

Как считает тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу, Джок не будет заниматься подделкой бумажек – если ему это и было необходимо, он оформил бы их ещё до эпопеи с депортацией с Australian Open. Так что тут два варианта: либо привиться, либо переболеть. Неизвестно, изменилась ли позиция серба относительно вакцины с последнего его февральского интервью для BBC, где Ноле заверил, что не антиваксер – спортсмен просто изучает вопрос.

Новость по теме Муратоглу: Джоковичу было легко подделать справки о вакцинации. Но он отказался жульничать

Поддержка Патрика кажется очень кстати в связи с последними слухами о новом теннисном тандеме: Daily Express сообщает о новичке в тренерском пуле Джоковича. Муратоглу – первый на очереди. Он сменит недавно покинувшего Ноле словацкого спеца Мариана Вайду.

Патрик Муратоглу Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Пока же в диапазон с 16 декабря по 16 июня ещё влезают его домашний турнир в Белграде, Мастерс в Мадриде и Риме и два ТБШ: «Ролан Гаррос» и Уимблдон – это что из важного. Хотя требования минздрава Франции сократить действие такого сертификата с шести месяцев до четырёх ставило под вопрос участие Ноле на «РГ». Но введённые 3 марта новые правила дали право выступать Джоковичу на французском мэйджоре без предоставления сертификата – документ, подтверждающий наличие прививки, больше не требуется для доступа к спортивным объектам.



«ATP мало на что может повлиять, поскольку правила определяют власти стран», – заключил брат серба. Так что уже 16 марта директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», Амели Моресмо дала добро на участие Джоковича и в гранд-слэме:

«В сложившейся ситуации ничто не мешает Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Франции».

С Великобританий дела попроще. Для невакцинированных Уимблдон также остаётся возможным: достаточно сдать ПЦР-тест до вылета, на второй и восьмой день после прибытия с соблюдением карантина. Возможно, у серба появится желание заскочить на траву пораньше королевского ТБШ, чтобы прибиться к покрытию – тут хотя бы дают играть. В календаре есть «пятисотник» в Лондоне (13-19 июня) и турнир АТР-250 в Истбурне – он впритык к Уиму (20-25 июня). Хотя за последние пять лет серб лишь раз взял травяной турнир, помимо самого мэйджора. Но тогда у Ноле был полный игровой календарь, сегодня разбрасываться турнирами не получится.

US Open в шаге от допуска?

25 марта фанатов серба едва не осчастливил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он отменил постановление о запрете играть невакцинированным спортсменам в городе. Все тут же подумали, что путь за американским титулом для Джоковича открыт. Оказалось, правило коснулось лишь локальных звёзд. Например, стал возможен камбэк баскетболиста Карви Ирвинга в «Бруклин Нетс». Ему запрещали надевать джерси на домашних матчах, а появляться там разрешалось лишь в качестве зрителя на трибунах. При этом непривитые игроки гостевых команд могли выходить на площадку.

Да, правила меняются каждый месяц, и, возможно, к осеннему US Open Америка сжалится и над сербом. Там же первая ракетка мира может захватить Цинциннати, который Новак брал в 2020-м. Увезти дабл в конце сезона с американского харда теперь не кажется чем-то невероятным – мир потихоньку перестраивается и снимает ограничения, о которых полгода назад было невозможно и думать. Другой вопрос: сможет ли Ноле без тренера Мариана Вайды и соревновательной практики закрепить величие и хотя бы сравняться с Рафой по ТБШ?