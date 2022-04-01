Медведев упустил в Майами 1-е место в рейтинге. Когда же следующий шанс — полный расклад

На «Мастерсе» в Майами у Даниила Медведева был реальный шанс по итогам турнира вернуться на 1-е место в рейтинге ATP. Напомним, россиянин впервые стал лидером 28 февраля 2022 года и продержался на вершине 3 недели до завершения турнира в Индиан-Уэллсе. Во Флориде Даниилу, чтобы снова стать первым, нужно было добраться до полуфинала. Но до заветной цели Медведеву не хватило всего одной победы – в 1/4 финала он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Матч Медведеву дался тяжело физически. Он чувствовал себя явно не в форме, и вот как это россиянин объяснил после поединка: «Я присел, очень устал, а потом вдруг в каждую мышцу просто ударила судорога. Судорога там, судорога здесь. Я был как рыба на диване». Кроме того, Даниил признался, что недооценил соперника: «Мне надо пересмотреть свои матчи с Хуркачем. Я никогда не делал этого, но у меня такое чувство, что, когда я встречаюсь с ним, он играет не так, как с другими. Он не ошибается. Первая подача — 133 мили в час [215 км/ч] прямо в линию. Я смотрел некоторые его матчи, в которых он терпел поражения. Он так не играл. Не знаю почему».

Теперь в ближайший понедельник у Медведева останется 8410 рейтинговых очков, поскольку он повторил своё прошлогоднее достижение в Майами – выход в 1/4 финала. Это всего на 10 баллов меньше, чем у лидера Новака Джоковича. Немец Александр Зверев обгонит Рафаэля Надаля и станет 3-м. Стефанос Циципас и Маттео Берреттини сохранят за собой 5-е и 6-е места.

Предварительный рейтинг 52 недель ATP на 4 апреля 2022 года:



1.

2. Даниил Медведев (Россия) – 8410

3 (+1). Александр Зверев (Германия) – 7195

4 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7115

5. Стефанос Циципас (Греция) – 5980

6. Маттео Берреттини (Италия) – 4955. 1. Новак Джокович (Сербия) – 8420 очков3 (+1). Александр Зверев (Германия) – 71954 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) – 71155. Стефанос Циципас (Греция) – 59806. Маттео Берреттини (Италия) – 4955.

Так Даниил Медведев в Майами упустил очередной шанс стать первой ракеткой мира. А когда же у него появится следующая возможность обойти Джоковича? Представляем полный расклад рейтинговых очков. Сразу после Майами завершается мартовский сезон на харде, и все теннисисты переходят на грунт. В первую неделю апреля будут разыгрываться два турнира ATP-250 – в Хьюстоне и Марракеше. Топовые игроки на это время взяли паузу. А с 10 по 17 апреля практически все сильнейшие собираются в Монако, чтобы разыграть главный приз первого в сезоне грунтового «Мастерса». С этого момента у фаворитов начнут сгорать очки за выступления на грунте в прошлые годы. Давайте посмотрим, сколько потеряют Новак Джокович и Даниил Медведев до окончания «Ролан Гаррос» — 2022.

дата Джокович Медведев 4.4 Очки 8420 8410 18.4 Монте-Карло-19-21 -90 -180 остаток 8330 8230 25.4 Белград/Барселона-19-21 -90 -150 остаток 8240 8080 2.5 Мюнхен/Эшторил-19 остаток 8240 8080 9.5 Мадрид-19-21 -500 -90 остаток 7740 7990 16.5 Рим-21 -600 -10 остаток 7140 7980 23.5 Женева/Лион-19 остаток 7140 7980 30.5 Белград-2 -250 остаток 6890 7980

Из приведённой таблицы видно, что если не учитывать очки, которые игроки могут заработать в грунтовую серию – 2022, то к началу мая отставание Медведева от Джоковича увеличится с 10 очков до 160. Зато 9 мая у Новака сгорят 500 очков за Мадрид-2019, и Даниил уже резко вырвется вперёд – на 250 очков. Следующий «Мастерс» в Риме увеличит этот отрыв до 840 баллов, а к концу мая – до 1090! Отметим, что в прошлом году «Ролан Гаррос» сдвинули на неделю позже, и очки за него сгорят сейчас не 6 июня, а 13 июня 2022 года. Напомним, Новак является действующим чемпионом, и у него сгорят ещё 2000 очков.

То есть можно констатировать, что у Медведева отличные шансы вернуться на первое место в рейтинге во время грунтовой серии. И это несмотря на то, что россиянин не любит выступать на этом покрытии. И ближайшая возможность у него появится уже в Монте-Карло. Даниилу там защищать 180 очков, Новаку – 90. Отрыв между ними увеличится до 100 баллов. Чтобы опередить Джоковича, россиянину нужно выступить лучше соперника и при этом дойти как минимум до 1/4 финала. Теоретически такая задача Медведеву по силам, ведь он уже был четвертьфиналистом в Монте-Карло-2019.