Свёнтек взяла третий титул WTA-1000 подряд! Будущая первая ракетка мира обыграла бывшую

Польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в ближайший понедельник станет первой ракеткой мира, в финале турнира в Майами обыграла Наоми Осаку и завоевала третий титул WTA-1000 подряд. Причём во втором сете Свёнтек навесила четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» обидную «баранку».

До финала турнира WTA-1000 в Майами добрались теннисистки, которые побеждали на турнирах самого высокого ранга. И если место 2-й ракетки турнира Иги Свёнтек в решающем матче выглядит вполне закономерным, то успех японки Наоми Осаки можно считать и неожиданным. 4-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира в последнее время выступала не очень много и не так удачно. В итоге в рейтинге WTA Наоми откатилась в конец первой сотни и на турнире в Майами не только не попала в посев, но и оказалась в числе участниц в последнее момент после серии снятий других теннисисток.

В нынешнем сезоне до соревнований в Майами Наоми Осака показала лучший результат на турнире WTA-250 в Мельбурне – она одолела трёх соперниц, а на полуфинальный матч с Вероникой Кудерметовой не вышла. И вот здесь, во Флориде, Осака наконец добралась до финала, одолев таких сеяных теннисисток, как экс первая ракетка мира Анжелика Кербер из Германии (13), финалистка Australian Open – 2022 Даниэль Коллинз (9) и олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич (22).

Сама Осака так говорит о своём возвращении: «Многие мне говорят, что я вернулась и всё в этом духе. Но, если честно, у меня нет ощущения, что я куда-то уходила. Я всегда была такой теннисисткой. Я просто мало играла. Да, были ситуации, когда рано вылетала, но качественные матчи проводила всегда. Наверное, не так часто смотрящие теннис зрители могут так подумать, потому что в рейтинге я не там, где, как им кажется, должна быть. Но не думаю, что хоть кто-нибудь хочет поиграть со мной в первом круге любого турнира».

В отличие от Наоми, Свёнтек проводит потрясающий сезон. В Аделаиде и на Australian Open полька дошла до полуфинала, а начиная с Дохи, у неё пошла серия побед. С учётом титулов в Катаре, Индиан-Уэллсе и выхода в финал Майами Ига провела 16 выигранных матчей подряд. Отметим, что по ходу соревнований во Флориде Свёнтек забронировала себе первое место в рейтинге WTA. Напомним, предыдущая лидер мирового тенниса Эшли Барти заявила о завершении карьеры и попросила убрать её из всех рейтингов. Вообще стоит отметить, что ранее только 4 теннисисткам младше 21 года удавалось дойти до финалов в Индиан-Уэллсе и Майами в одном сезоне. Это Моника Селеш, Серена Уильямс, Мартина Хингис и Мария Шарапова. Свёнтек стала 5-й в этом списке.

Ранее Свёнтек и Осака играли лишь однажды. В третьем круге Торонто-2019 Наоми Осака, будучи 2-й сеяной, обыграла квалифаера Свёнтек – 7:6, 6:4.

«Я очень рада, что у Осаки дела складываются лучше. Я знала, что она вернётся на свой уровень, это было лишь вопросом времени. Наоми — отличная теннисистка. Вспоминаю наш с ней матч, после которого я чувствовала вдохновение. Я проиграла, но поняла, что мне нужно работать больше и лучше. Тогда Наоми была первой ракеткой мира. Сейчас я ощущаю, что нахожусь на другом уровне, что могу конкурировать. Посмотрим, как всё сложится. С нетерпением жду этот матч», — призналась будущая первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Упорная борьба началась с первого гейма на подаче Осаки. 7 раз счёт был «ровно», а Свёнтек заработала 2 брейк-пойнта. Но реализовать эти возможности польская теннисистка не смогла. В пятом гейме у Иги появились новые шансы на чужой подаче, и на этот раз она довела дело до брейка – 3:2. Как оказалось, это был решающий момент партии, дальше теннисистки уверенно держали свои подачи, в том числе когда Свёнтек подала на сет – 6:4 за 53 минуты. Едва начался второй сет, как Свёнтек тут же сделала брейк и вскоре повела 5:0. Останавливаться она на этом не стала и навесила сопернице обидную «баранку» — 6:4, 6:0 за 1 час 19 минут.

Так будущая первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла бывшую – Наоми Осаку. У Иги серия побед достигла 17 матчей и 3 титулов WTA-1000 подряд! Трудно даже вообразить, как ещё лучше польская теннисистка могла отметить своё восхождение на вершину мирового рейтинга. Отметим, что за победу в Майами Ига получит $ 1 231 245.