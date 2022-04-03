Вот это мастер! 18-летний испанец Карлос Алькарас победил в Майами и забрал $ 1,2 млн

18-летний испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира в Майами. В финале он одолел норвежца Каспера Рууда и забрал чек на $ 1,2 млн.

Оба финалиста «Мастерса» в Майами впервые в карьере дошли до решающего матча на турнире столь высокой категории. А это означало, что в Майами-2022 должен был определиться новый чемпион как самого соревнования, так и «Мастерсов». В 1/2 финала норвежец Каспер Рууд обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, а 18-летний испанец Карлос Алькарас был сильнее прошлогоднего победителя Хуберта Хуркача. Для Рууда это 10-й финал в карьере, но предыдущие 9 относились к категории ATP-250. В них норвежец одержал 7 побед при двух поражениях. А для Алькараса это лишь третий финал в карьере. Причём всякий раз ему удавалось повышать категорию турниров. Сначала он выиграл ATP-250 в Умаге-2021, потом ATP-500 в Рио-2022 и вот теперь добрался до «Мастерса».

Вообще про 18-летнего Алькараса можно говорить очень долго. Не зря его называют «наследником Надаля», «современной версией Надаля» и т. д. В день финала Майами Карлосу исполнилось 18 лет 333 дня – таким образом, он стал пятым по возрасту финалистом «Мастерса» за всё время существования турниров этой категории. Раньше Алькараса в решающий матч соревнований такого ранга выходили только Майкл Чанг в Торонто-1990 (18 лет 157 дней), Рафаэль Надаль в Майами-2005 (18 лет 304 дня) и Монте-Карло – 2005 (18 лет 318 дней), а также Ришар Гаске в Гамбурге-2005 (18 лет 331 день).

По поводу сравнения Алькараса с Надалем перед финалом высказался известный теннисный тренер Патрик Муратоглу: «Я полностью понимаю эти сравнения с Надалем. Во-первых, они оба испанцы, во-вторых, оба – физически одарённые игроки, в-третьих, они невероятно умны. Это уже немало. Думаю, их игровой стиль также очень похож. Но я говорю о Рафе сейчас, а не о Рафе в возрасте Алькараса. В то время Надаль играл совершенно по-другому: дальше от задней линии, с длинными розыгрышами. Сейчас Рафа более агрессивен, поэтому я бы сказал, что Алькарас – его современная версия».

Отметим, что 23-летний Каспер Рууд – первый норвежец, сыгравший в финале ATP, выигравший турнир ATP, попавший в топ-10 рейтинга ATP и, наконец, вышедший в финал «Мастерса». Перед финалом Рууд высказал надежду, что в скором времени он окажется в одном ряду со своими практически сверстниками – Даниилом Медведевым, Александром Зверевым и Стефаносом Циципасом, на счету которых финалы турниров «Большого шлема» и победы на Итоговом: «Эти парни достигли более высоких результатов, чем я. Хотя двух из них я уже обыгрывал. С Даниилом встречался пару раз, но он был слишком хорош. Думаю, что за этими игроками мы будем следить ближайшие 10-15 лет. Надеюсь, я смогу присоединиться к ним. То, что я из маленькой страны, играет роль в том, что я не так популярен в мире. Норвегия занимает не так уж много места на теннисной карте. Кроме того, мне пока ещё не удаётся хорошо выступать на турнирах «Большого шлема». Надеюсь, я скоро это исправлю, и тогда многие узнают, что в Норвегии есть такой теннисист».

Каспер Рууд Фото: Matthew Stockman/Getty Images

История личных встреч Алькараса и Рууда пока довольно короткая. Они встречались только один раз. В 1/4 финала грунтового турнира в Марбелье-2021 победу праздновал Карлос – 6:2, 6:4. Тогда Рууд уже находился в топ-30 рейтинга ATP, и его считали фаворитом матча. А вот испанец был за пределами сотни и только набирал обороты. Интересно, что оба финалиста этого хардового «Мастерса» блестяще играют на грунте.

Карлос Алькарас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

С первых же минут матча Рууд буквально ошеломил своего соперника из Испании. Во втором гейме на подаче Алькараса норвежец сделал брейк и вскоре повёл 3:0. Однако в пятом гейме подача Рууда засбоила. Испанец получил брейк-пойнт, но реализовать его не смог. Зато в следующий раз при счёте 4:2 Алькарас довёл дело до обратного брейка – 4:3. Дальше игроки довольно уверенно держали свою подачу и готовили зрителей к тому, что всё решится на тай-брейке. Но при счёте 5:5 Карлос взвинтил темп, пошёл в атаку и со второго брейк-пойнта взял подачу Рууда, а потом подал на сет – 7:5 за 1 час 1 минуту.

В начале второго сета уже Алькарас повёл с двумя брейками 3:0, выиграв 6 геймов подряд с учётом первого сета. Но Рууд не собирался сдаваться. В четвёртом гейме с шестого брейк-пойнта он сумел вернуть одну подачу, а потом взял свой гейм – 3:2. Однако после этого Каспер вызвал врача, жалуясь на плохое самочувствие. Медики что-то делали с его спиной несколько минут, после чего игра продолжилась. Впрочем, больше ничего невероятного Каспер сотворить не смог. Алькарас спокойно довёл матч до победы – 7:5, 6:4 за 1 час 49 минут.

Так 18-летний Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». За свою победу испанец получил 1000 рейтинговых очков и чек на $ 1,2 млн.