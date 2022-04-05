Не под эгидой ATP, но с Медведевым? «Замороженный» Кубок Кремля пройдёт в России?

В конце марта президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев намекнул, что Кубок Кремля — 2022 – замороженный в профессиональном туре турнир — всё-таки может пройти в России. Компанию нашим звёздам, по задумке, составят спортсмены дружественных стран: Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия. Насколько это перспективная идея?

Формат и допуск участников на Кубок Кремля — 2022

Формат турнира пока не оброс подробностями – президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предпочёл их не раскрывать, так как рано.



«Зачем мы это сейчас будем мусолить, когда много посторонних вопросов. Бессмысленно об этом говорить. Они (ATP и WTA. – Прим. «Чемпионата») закрыли Кубок Кремля, а мы будем обсуждать то, что мы его будем проводить. Я сказал один раз, это мусолить больше не надо», – отрезал Тарпищев.



Какая сетка, сколько участников и как они будут отобраны на турнир – также большая загадка. Как и то, будет ли Кубок вообще иметь призовой фонд. В привычном виде это были соревнования категории 250 для мужчин и 500 – для женщин, они проходили в Москве. Самое большое количество участников отмечалось на старте кубка – в 2006-м в сетке было 32 спортсмена, затем стабильно приезжали 28 человек. Победитель ATP-тура получал $ 697,1 тыс. (49,6 миллионов рублей по курсу на октябрь 2021-го. – Прим. «Чемпионата»), а WTA – $ 565,5 тыс. (40,2 миллиона по курсу на октябрь 2021-го. – Прим. «Чемпионата»). Будет ли это традиционная сетка привычных нам турниров WTA и ATP или, возможно, организаторы остановятся на формате групп, как проводится, например, Итоговый турнир в конце года?



«В каком формате – будет зависеть от ситуации. Кубок Кремля – это открытый чемпионат России, юниоры тут ни при чём. Кубок Кремля в октябре, к этому вопросу вернёмся в июле», – заключил Тарпищев.

Аслан Карацев с Кубком Кремля-2021 Фото: РИА Новости

В теннисном мире идею восприняли позитивно, несмотря на практически отсутствие вводных и нестабильную ситуацию в мире. Об этом и говорит бывший продюсер телеканалов Eurosport в России Максим Янчевский:



«На уровне идеи это может существовать на данный момент, а дальше всё будет зависеть от того, какова будет ситуация в мире. Соответственно, как она будет отражаться на спортсменах. Турнир они провести могут – ни под эгидой АТР, ни под эгидой WTA».

Бывшая теннисистка Екатерина Бычкова считает, что от привычного всем Кубка Кремля останется лишь название:



«Я не очень понимаю идею, если честно: Кубок Кремля, состоящий из отечественных игроков и игроков союзных стран Российской Федерации. Не понимаю состав. Но это уже не будет Кубок Кремля в том привычном виде, а, скорее, будет другой турнир, который больше совпадает с историей Спартакиады. Тогда, возможно, почему бы и нет. Турнир и турнир».



Единственной вводной стали участники. По словам Тарпищева, это дружественные России страны. Но кто заглянет в сетку Кубка Кремля, когда в турнире представить Киргизию, Таджикистан и Армению в мужском туре банально некому: в рейтинге ATP, например, нет ни одного игрока. В женской части – лишь по одной участнице из перечисленных выше стран. Кто же они – потенциальные теннисисты турнира?

Положение теннисистов в рейтинге ATP

Россия Беларусь Казахстан Даниил Медведев (№2) Илья Ивашко (№92) Александр Бублик (№33) Андрей Рублёв (№7) Егор Герасимов (№164) Михаил Кукушкин (№159) Карен Хачанов (№25) Владимир Игнатик (№407) Дмитрий Попко (№175) Аслан Карацев (№32) Сергей Бетов (№361) Тимофей Скатов (№193) Роман Сафиуллинн (№143) Ярослав Шило (№659) Денис Евсеев (№338) Павел Котов (№177) Дмитрий Жирмонт (№699) Бейбит Жукаев (№503) Евгений Донской (№204) Николай Галак (№832) Александр Недовесов (№627) Андрей Кузнецов (№230) Иван Лютаревич (№1006) Григорий Ломакин (№806) Евгений Карловский (№278) Александр Булитский (№1130) Достанбек Ташбулатов (№905)

Положение теннисисток в рейтинге WTA

Россия Беларусь Казахстан Киргизия Таджикистан Армения Анастасия Павлюченкова (№14) Арина Соболенко (№5) Елена Рыбакина (№18) Ксения Палкина (№995) - Ани Амирагян (№1078) Вероника Кудерметова (№23) Виктория Азаренко (№16) Юлия Путинцева (№47) Дарья Касаткина (№29) Александра Саснович (№60) Зарина Диас (№112) Людмила Самсонова (№30) Ольга Говорцова

(№175) Анна Данилина (№344) Екатерина Александрова (№54) Ирина Шиманович (№265) Жибек Куламбаева (№491) Варвара Грачёва (№71) Анна Кубарева (№273) Ярослава Шведова (№493) Анна Калинская (№84) Вера Лапко (№333) Гозаль Айнитдинова (№559) Виталия Дьяченко (№105) Шалимар Тальби (№301) Екатерина Дмитриченко (№866) Камилла рахимова (№114) Софья Чурсина (№1307) Вера Звонарёва (№117) Дарья Детковская (№1369) Анастасия Потапова (№124) Дана Байдаулет (№1521)

Ждать ли российских топов?

Другой вопрос: поедут ли российские топы – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Анастасия Павлюченкова – на турнир в разгар тура при участии более низкорейтинговых игроков? Любой турнир состоит из спортсменов, они и привлекают внимание. Не будет топов, шума вокруг будет меньше. Так, PR-агент нескольких российских теннисистов Софья Тартакова совсем не видит перспектив участия российских звёзд – менеджер не уверена, что спортсмены смогут сорваться на турнир:



«Если честно, не спрашивала у ребят. Но на данный момент не представляю, как они вернутся в Москву. Это невозможно в плане логистики. И нет смысла играть в Москве ЧР (чемпионат России. – Прим. «Чемпионата»), когда сезон в разгаре. Принимать решение о том, «играю/не играю», игроки будут с командой: тренер и сам спортсмен. На мой взгляд, никто из топов не приедет».

Такого же мнения Екатерина Бычкова – вопрос мотивации топов при такой сетке. Ведь как раз в это время теннисисты решают задачи попадания на Итоговый. «Насколько заинтересованы игроки? Если они не смогут играть свои турниры под эгидой ATP и WTA, то, наверное, будут играть подобные, как в Москве, турниры, потому что это практика. Если они продолжат играть тур, то я не знаю, за что даже можно играть! Деньги? Что может заинтересовать выступить игрока под №1 Даниила Медведева в подобном турнире? Мне не очень понятна мотивация. Без обид. С учётом его статуса и побед. Просто так друг с другом сыграть турнир? Интересен ли мне такой формат? Скорее всего, нет», – говорит Бычкова.

Даниил Медведев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Более оптимистичен Максим Янчевский. Комментатор затронул ещё один важный вопрос: вправе ли теннисисты вообще участвовать в турнирах не под эгидой ATP и WTA, прописаны ли в контрактах такие условия?



«Думаю, топы могут спокойно поехать, если в контракте не прописано, что нельзя вести коммерческую деятельность на другие организации. Но тут никакой организации и не будет – всё в рамках федерации. А Федерация тенниса России пока из Международной федерации тенниса не исключена. Здесь вопросов не может быть. Говорить про имидж в таких условиях не приходится. Хорошо, что им разрешают играть, а не полностью отрезали их от спортивного сообщества, как в других видах спорта», – говорит Янчевский.

По словам Екатерины Бычковой, туры никогда не запрещали игрокам участвовать в параллельных коммерческих турнирах под другой эгидой. Тем более если это соревнования внутренние, организованные федерацией.

«Не знаю, что у них в контрактах прописано. Раньше проблем не возникало: какая разница – матчи ATP играть или всё остальное. Внутренние турниры страны вообще не интересуют WTA и ATP – ты можешь играть внутри страны всё что угодно. Не имеет никакого отношения и не может никак влиять на составляющую контрактов. Но не знаю, как в нынешних условиях, насколько всё меняется и как это оговаривается. То есть это никогда не рассматривали даже: внутри страны турнир хочешь – играешь. Смотря какая мотивация игроков: ни очков, ничего», – задумывается Бычкова.

Что говорят федерации и теннисисты дружественных стран?

Сами спортсмены дружественных стран не против приехать в Россию. Важно понимать формат и условия – без очков в рейтинг путешествовать теннисистам по турне невыгодно. Так что вопрос, скорее, в призовых и их количестве.



«Из Федерации тенниса России лично со мной не связывались. Если поступило бы такое предложение, то решение бы зависело от условий и формата турнира, так как очков в рейтинг ATP никто бы не получал. Для меня, например, важны хорошие призовые. Прописаны ли условия о неучастии в договоре? Лично у меня – нет. Многие теннисисты выступают на денежных турнирах не под эгидой ITF или ATP. И с этим никогда не было проблем», – объясняет теннисист из Беларуси, №659 АТР Ярослав Шило.

Фото: Из личного архива Ярослава Шило

По его словам, в Германии, например, проводят местные турниры: играют летом «Бундеслигу» – командные и клубные соревнования. В Америке существует некоммерческая организация USTA или Ассоциация тенниса Соединённых Штатов, где есть лиги для взрослых. Призовые их турниров могут быть абсолютно любых размеров. Так, в Швейцарии – все до $ 40 тыс., так же, как и в Китае. Много турниров с призовым фондом в $ 25 тыс., по словам Шило, проводят под совсем другой эгидой – Universal Tennis – отдельная от ATP или ITF структура.



«В начале года ты подписываешь бумагу АТР, что в этом году ты не можешь уйти в другую ассоциацию игроков. Но по большому счёту этот документ не может запретить участвовать в денежном турнире под другой эгидой. Конечно, в нынешней ситуации может быть всё что угодно, но если бы всё было спокойно, то на это даже внимания не обратил бы. Могут ли оштрафовать за участие? По правилам не должны штрафовать. Но всегда есть вероятность, что АТР могут подкинуть каких-нибудь проблем. Но, думаю, на 90% такого не случится», – уточнил Шило.



Его соотечественница Анна Кубарева также не против отправиться в Россию, если поступит такое предложение: «Со мной не связывались. Но, думаю, что отправилась бы. Если турнир не связан со ставками, то, думаю, можно участвовать в соревнованиях не под эгидой WTA. Например, если это открытый чемпионат страны, то, конечно, можно».



А что говорят в Федерациях дружественных стран? Добраться получилось лишь до белорусских и казахстанских коллег. По их словам, с Федерацией тенниса России они общаются регулярно, но обсуждать Кубок Кремля пока слишком рано. Хотя предложение точно рассмотрят.



«В настоящий момент продолжаются переговоры между БТФ и Федерацией тенниса России о проведении совместных турниров. Пока так далеко (Кубок Кремля обычно проходит в октябре), мы не можем сказать, кто из наших спортсменов примет участие. Как только мы получим регламент проведения турнира, мы сможем сказать конкретнее», – сказала генеральный секретарь Федерации тенниса Беларуси Екатерина Лисица.



«Пока подобное предложение нам не поступало. Обязательно рассмотрим его, если оно будет», – вышли на связь представители Федерации тенниса Казахстана.

Пойдёт ли российский зритель?

«Если будет возможность посмотреть на Медведева или Рублёва, то часть зрителей придёт. Они – звёзды. Это привлечение и какое-то удержание внимания», – уверена Бычкова.

Андрей Рублёв Фото: Harry How/Getty Images

Заполняемость любого турнира зависит от промоушена. На имена вроде Медведева и Рублёва люди пойдут не глядя, сложнее руководить компанией без топовых спортсменов на примете. К сожалению, лишь они, по мнению Янчевского, и могут продвинуть идею турнира.



«Российский зритель пойдёт лишь в том случае, если будет российский спортсмен. Тут говорить не о чем. И сама идея проведения турнира складывается не столько из союзных стран и их теннисистов, а, скорее, из российских теннисистов: в каком количестве, насколько будут способны приехать и сыграть. Думаю, если они сыграть не смогут, то сама идея проведения нереализуема», – заключил Янчевский.