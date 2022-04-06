И даже приказ не нужен. Теннисистов из России не пустят на Уимблдон?

В первых числах марта совместным постановлением семи главных теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и четырёх турниров «Большого шлема» — было решено отменить все турниры в России и Беларуси, не допускать сборные всех возрастов до участия в командных турнирах и разрешить нашим спортсменам выступать на личных состязаниях в нейтральном статусе без обозначения принадлежности к стране – без флага, гимна и буквенного названия государства. Какое-то время всех это компромиссное решение устраивало. Теннис оставался чуть ли не единственным видом спорта, где наши спортсмены могли выступать и бороться за главные призы на крупнейших соревнованиях. Однако сейчас всё изменилось.

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказал мнение о том, имеют ли право Даниил Медведев и другие российские теннисисты сыграть на Уимблдоне-2022: «Нам нужно убедиться, что теннисисты не поддерживают Путина. И мы рассматриваем, какие можно ввести критерии в данных рамках», — процитировала министра CNN. На это высказывание министра откликнулся Медведев, заявив: «У меня нет никакого ответа по Уимблдону. Надо будет посмотреть, что будет дальше. Каждый турнир я стараюсь воспринимать в отдельности. Имею в виду, что везде есть разные правила в отношении того, играть или не играть».

Какое-то время можно было относиться к словам министра спорта Великобритании скептически, воспринимая исключительно как частное мнение. Ведь, повторим, Уимблдон, как и другие теннисные организации, уже принял решение о системе допуска наших спортсменов на турнир. И можно было не опасаться каких-то дополнительных санкций. Однако британское издание The Telegraph со ссылкой на свой источник во Всеанглийском клубе лаун-тенниса (AELTC) сообщило, что Уимблдон всё-таки может не допустить к турниру Даниила Медведева и других россиян по собственной инициативе, без всякого приказа: «Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет. Они не подчиняются законам о дискриминации, которые существуют для туров [ATP, WTA и ITF]. Если вы проводите теннисный турнир, у вас есть право отстранить игроков — если они были признаны виновными, например, в договорных матчах или в употреблении допинга — но вы должны доказать, что эти действия разумны. Если бы туры действовали радикально, то российские игроки могли бы пожаловаться, что их лишают работы за то, в чём они не виноваты. Однако Уимблдон, которым руководит частный клуб, находится в стороне от этой ситуации».

И вот 6 апреля ситуация более-менее прояснилась. AELTC сделал официальное заявление: «Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране. Мы продолжаем вести переговоры с правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса и международными руководящими органами тенниса». Таким образом, до середины мая ситуация с участием этих спортсменов в Уимблдоне останется замороженной. К тому времени многое может измениться — как в лучшую, так и в худшую для российских игроков сторону».

Бывший игрок топ-10, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» высказал своё мнение о возможном недопуске россиян на Уимблдон: «Глава ATP сказал: давайте закончим с персоналиями. В правилах написано, что должен делать игрок. Там 200 страниц! Они могут отстать от игроков? А прививку от России тоже нужно делать? Даже если кто-то из россиян получает субсидии от нашей страны – это криминально? Не знаю, как можно играть при таком давлении. Почему должны страдать спортсмены? Здесь всё должно быть более дипломатично».

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Почти в один момент с высказываниями о возможном недопуске наших игроков на Уимблдон прозвучала новость о том, что Даниил Медведев провёл операцию по поводу грыжи и пропустит пару месяцев. Часть экспертов сошлась во мнении, что россиянин выбрал удачное время для решения проблем со здоровьем, в том числе и для того, чтобы не вступать в споры вокруг этой накалённой политической обстановки. «Операцию нужно делать. Я знаю, что это такое, Даниилу может даже и двух месяцев не хватить. Возможно, это самое хорошее время для операции, чтобы не вступать в борьбу с министром спорта Великобритании. Команда Медведева всё сделала правильно. Медведев встанет на ноги и спокойно пойдёт играть. Пары турниров для набора физики хватит. К US Open, думаю, он успеет подойти. У него будет достаточно времени. Он хорошо работает, выдерживает и турниры из пяти сетов. Восстановится, проблем нет», — сказал в интервью «Чемпионату» заслуженный тренер России Владимир Камельзон.