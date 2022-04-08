«Боже мой, я умираю». Из-за халатности врачей Уильямс была на грани смерти

Этот эпизод стал бы кульминацией нового чуда от BBC «Будет больно» про мужчину-акушера родильного отделения где-то на окраине Лондона. Или вошёл бы в золотую коллекцию тех трагикомедийных серий «Клиники», когда на десятой минуте ты уже смахиваешь слезу.

История 23-кратной чемпионки ТБШ разворачивалась примерно по тому же сценарию: когда всё хорошо, должно стать резко плохо. Её исповедь опубликовали в издании Elle.

Пролог. «Ребёнок? Она же недавно брала 23-й «Шлем»

В 2017 году у неё родился первенец – дочь Олимпия. Первым об этом сообщила даже не сама мама или её сестра Винус Уильямс, а тренер чемпионки Патрик Муратоглу – что-то черкнул в «Твиттере». Странно! Но лишь постфактум стало ясно, почему молчали родственники.



Следовательно, тот февральский Australian Open — 2017 американка провела и даже выиграла его, будучи беременной. Только в апреле теннисистка официально объявила, что ожидает ребёнка и взяла паузу в карьере. Дочь Серены родилась в одной из клиник Флориды.

Фото: Социальные сети Серены Уильямс

Отцом стал 34-летний предприниматель Алексис Оганян – его прабабушка и прадедушка в 1910 году бежали из охваченной геноцидом Армении в Нью-Йорк, где и обосновались. Десятки лет спустя мужчина открыл один из популярнейших в мире социальных новостных ресурсов Reddit и примерно тогда же встретил Серену. Они тесно общались, а в декабре 2016-го обручились. После чего теннисистка опубликовала на Reddit стихотворение о помолвке с возлюбленным.

Завязка. «Я любила судороги»

Уильямс была помешана на том, чтобы родить в начале осени – она сама сентябрьская. Первые схватки как раз стартовали 31 августа. От самого процесса Уильямс на удивление страшно кайфовала.



«Это было здорово! Я знаю, это не то, что люди должны говорить, но я наслаждалась этим, как работой. Я была полностью в моменте. Я любила судороги. Мне нравилось чувствовать, как моё тело пытается вытолкнуть ребёнка наружу», – описывала момент Серена в мемуарах.



На следующее утро схватки стали сильнее и чаще. С каждой сердцебиение ребёнка резко падало. Тогда Серена задумалась об эпидуральной анестезии, чтобы свести к нулю чувствительность. Но будущая мама вошла в раж и всё же решила рожать, ощущая каждый болевой спазм.

1 сентября врач всё-таки настояла на кесаревом. «Мне понравилась её уверенность: если бы она дала мне выбор между дальнейшими потугами и операцией, я бы не знала, что сказать. Я не умею принимать решений, – рассказывает Уильямс. – Быть спортсменом часто означает контролировать своё тело, использовать его силу, но также знать, когда нужно сдаться».

Решение стало определяющим, и в этот же день они встретили нового члена семьи – Олимпию. И тут-то нужно дать небольшой дисклеймер: в 2010-м Серена узнала, что у неё в лёгких тромбы. В одном из ресторанов Мюнхена она наступила на битое стекло, разорвала сухожилия и упала в обморок от потери крови. Пришлось лечиться, наносить десятки швов и оперироваться. Но проблемы на этом не закончились: она перенесла легочную эмболию – блокаду артерий в легких. Из-за тромбоза Серене было сложно дышать.

Кульминация. «Я умираю»

Болезнь никуда не ушла и проявилась как раз после рождения Олимпии. Скоро Уильямс поняла, что вновь не может нормально дышать. Серена просила медсестру назначить капельницу с гепарином – веществом, мешающим свёртыванию крови. Тогда, по её опыту, не случилось бы закупорки. В ответ ей лишь кинули: «Мы действительно не знаем, нужно ли вам это прямо сейчас». Её никто не слушал. Они отказывались от препарата, так как тот мог вызвать кровотечение из раны после кесарева. «Я чувствовала, что это важно, и продолжала настаивать. Всё это время я испытывал мучительную боль: вообще не могла двигаться».

Бездействие вызвало страшный кашель, а это могло привести к разрыву швов. Никто тогда и не подозревал, что придётся оперировать дважды за день. Врачи обнаружили гематому – скопление крови – вне кровеносных сосудов в животе, а затем ещё больший сгусток, который важно было удерживать дальше от лёгких. Во всяком случае, так говорится в медицинском заключении. «Для меня это был просто туман операций – одна за другой».

Фото: Phil Walter/Getty Images

«Когда я очнулась после операции в больничной палате с родителями и родственниками мужа, мне казалось, я умираю. Они пытались поговорить со мной, а я лишь думала: «Я умираю, я умираю. Боже мой». Даже после случившегося врачи продолжали игнорировать просьбы Серены сделать компьютерную томографию лёгких с обеих сторон и поставить капельницу с гепарином. В ответ лишь звучало: «Думаю, все эти лекарства сводят тебя с ума», – вспоминает Серена.

После долгих убалтываний и звонков спецам медсёстры всё же сделали снимок и обнаружили в лёгких тромб. Уильямс нужно было срочно вставить фильтр в вены, чтобы его растворить. Так случились третья и четвёртая операции чемпионки. «Я ходила в одну и ту же операционную столько раз, что начала говорить: «Я вернусь!» – с долей иронии вспоминает Уильямс.



«В США чернокожие женщины почти в три раза чаще умирают во время или после родов, чем белые, – в очередной раз выговаривает Уильямс. – Эксперты считают, что многие из этих смертей можно предотвратить. Быть услышанной – для меня тогда было вопросом жизни и смерти. Знаю, что эти статистические данные были бы другими, если бы медицинский истеблишмент прислушивался к опыту каждой чернокожей женщины».

Развязка. «Серена уходит?»

Как известно, Серена пытается вернуться в спорт и за 24-м мэйджором в карьере все пять лет после родов. Но рекорд австралийки Маргарет Корт, похоже, так и останется незакрытым гештальтом Уильямс. После вечных болячек и радостного материнства в противовес, жирную точку в этом вопросе будто бы поставил Патрик Муратоглу – тренер нашёл новую, хоть и временную подопечную.

И, кажется, Серена окончательно вышла из этой гонки за американской мечтой – в 40 лет она наконец-то сбылась?



«Я не знала, какой мамой буду. И до сих пор не знаю. Вместо этого, возможно, впервые в жизни я просто существую».