Медведев приходит в себя после операции и уже тренируется. Но пока на игровой приставке

Ещё когда шёл «Мастерс» в Майами, 2-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев сообщил, что сделал паузу в выступлениях для операции по поводу грыжи. Он не уточнил никаких деталей, однако уже через пару часов выложил фото из больницы, как он смотрит на компьютере английскую Премьер-лигу. «Выздоравливаю, но продолжаю смотреть. Сможете угадать, кто играет?» — написал Даниил. По этому сообщению можно было догадаться, что всё прошло благополучно.
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Эксперты бурно обсуждали, на сколько выбыл из строя Медведев. В основном выделялись два мнения. Первое – что он может пропустить полностью грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос». Это неудивительно, ведь Даниил терпеть не может играть на этом покрытии. Но были мнения, что Медведев может не сыграть и на Уимблдоне. Как известно, сейчас в кулуарах самого престижного в мире теннисного турнира развернулась дискуссия о возможном недопуске на него российских теннисистов. Чтобы не тратить силы на отстаивание своих прав, команда Медведева может принять решение пропустить и травяной сезон тоже.
Некоторое время о Данииле ничего не было известно, правда, фанаты обнаружили его в одном из ресторанов Милана и даже выложили его фото в сеть. Но сам теннисист хранил молчание. И вот наконец Медведев в своих соцсетях поделился тем, как проходит его восстановление: «Прошла уже неделя с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только тренировки на PlayStation».
Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что восстановление лидера российского тенниса идёт по графику: «С Медведевым общаемся, восстановление идёт по графику. Как и ожидалось, он пропустит около месяца. А вот сколько будет набирать форму — это вопрос. Надеемся, к «Ролан Гаррос» он сумеет набрать кондиции».
Ну а пока Медведев сидит в запасе, первое место в рейтинге занимает Новак Джокович, который во вторник проведёт свой дебютный матч на грунте в этом сезоне. И до конца апреля серб станет отрываться от россиянина, у которого будут чуть быстрее сгорать очки. Если сейчас между ними 10 очков разрыва, то в конце апреля без учёта набранных Джоковичем баллов на новых турнирах разница между ними составит уже 160. Зато к понедельнику, 9 мая, Медведев вполне может обойти серба! В этот день Джокович потеряет 500 очков за Мадрид-2019. И если Новак не восполнит этот пробел, то Медведев опять станет первой ракеткой мира.
Очки, которые сгорят у Джоковича и Медведева в ближайшие недели
|дата
|Джокович
|Медведев
|дельта
|11.4
|Очки в рейтинге
|8420
|8410
|10
|18.4
|Монте-Карло-19-21
|-90
|-180
|остаток
|8330
|8230
|100
|25.4
|Белград/Барселона-19-21
|-90
|-150
|остаток
|8240
|8080
|160
|2.5
|Мюнхен/Эшторил-19-21
|остаток
|8240
|8080
|160
|9.5
|Мадрид-19-21
|-500
|-90
|остаток
|7740
|7990
|-250
Сам Джокович признался, что не ожидал, что может опять занять первое место в рейтинге, практически не играя. Ведь он с начала 2022 года выступил только в Дубае. «Не ожидал, что буду первой ракеткой мира, почти не играя в нынешнем сезоне. Наверное, мне повезло. Но я рад. Постараюсь оставаться на первом месте как можно дольше», — сказал Новак перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло. Серб побеждал на этом турнире дважды (2013, 2015) и в отсутствие травмированного Надаля полон решимости добиться здесь успешного результата.
Как первый номер посева Джокович пропустил первый круг, а во втором сыграет во вторник, 12 апреля, с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
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