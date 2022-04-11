Медведев приходит в себя после операции и уже тренируется. Но пока на игровой приставке

Ещё когда шёл «Мастерс» в Майами, 2-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев сообщил, что сделал паузу в выступлениях для операции по поводу грыжи. Он не уточнил никаких деталей, однако уже через пару часов выложил фото из больницы, как он смотрит на компьютере английскую Премьер-лигу. «Выздоравливаю, но продолжаю смотреть. Сможете угадать, кто играет?» — написал Даниил. По этому сообщению можно было догадаться, что всё прошло благополучно.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Эксперты бурно обсуждали, на сколько выбыл из строя Медведев. В основном выделялись два мнения. Первое – что он может пропустить полностью грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос». Это неудивительно, ведь Даниил терпеть не может играть на этом покрытии. Но были мнения, что Медведев может не сыграть и на Уимблдоне. Как известно, сейчас в кулуарах самого престижного в мире теннисного турнира развернулась дискуссия о возможном недопуске на него российских теннисистов. Чтобы не тратить силы на отстаивание своих прав, команда Медведева может принять решение пропустить и травяной сезон тоже.

Некоторое время о Данииле ничего не было известно, правда, фанаты обнаружили его в одном из ресторанов Милана и даже выложили его фото в сеть. Но сам теннисист хранил молчание. И вот наконец Медведев в своих соцсетях поделился тем, как проходит его восстановление: «Прошла уже неделя с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только тренировки на PlayStation».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что восстановление лидера российского тенниса идёт по графику: «С Медведевым общаемся, восстановление идёт по графику. Как и ожидалось, он пропустит около месяца. А вот сколько будет набирать форму — это вопрос. Надеемся, к «Ролан Гаррос» он сумеет набрать кондиции».

Ну а пока Медведев сидит в запасе, первое место в рейтинге занимает Новак Джокович, который во вторник проведёт свой дебютный матч на грунте в этом сезоне. И до конца апреля серб станет отрываться от россиянина, у которого будут чуть быстрее сгорать очки. Если сейчас между ними 10 очков разрыва, то в конце апреля без учёта набранных Джоковичем баллов на новых турнирах разница между ними составит уже 160. Зато к понедельнику, 9 мая, Медведев вполне может обойти серба! В этот день Джокович потеряет 500 очков за Мадрид-2019. И если Новак не восполнит этот пробел, то Медведев опять станет первой ракеткой мира.

Очки, которые сгорят у Джоковича и Медведева в ближайшие недели

дата Джокович Медведев дельта 11.4 Очки в рейтинге 8420 8410 10 18.4 Монте-Карло-19-21 -90 -180 остаток 8330 8230 100 25.4 Белград/Барселона-19-21 -90 -150 остаток 8240 8080 160 2.5 Мюнхен/Эшторил-19-21 остаток 8240 8080 160 9.5 Мадрид-19-21 -500 -90 остаток 7740 7990 -250

Сам Джокович признался, что не ожидал, что может опять занять первое место в рейтинге, практически не играя. Ведь он с начала 2022 года выступил только в Дубае. «Не ожидал, что буду первой ракеткой мира, почти не играя в нынешнем сезоне. Наверное, мне повезло. Но я рад. Постараюсь оставаться на первом месте как можно дольше», — сказал Новак перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло. Серб побеждал на этом турнире дважды (2013, 2015) и в отсутствие травмированного Надаля полон решимости добиться здесь успешного результата.

Как первый номер посева Джокович пропустил первый круг, а во втором сыграет во вторник, 12 апреля, с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.