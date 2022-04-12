Провал 1-й ракетки мира! Джокович сенсационно уступил в Монако испанцу с русскими корнями

Если серб и дальше не будет набирать очки, то к 9 мая его в рейтинге опять может обойти Медведев, не выступающий в туре из-за операции.

Серб Новак Джокович сенсационно уступил в Монте-Карло испанцу с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокине. Лидер мирового рейтинга прервал серию побед на грунте на отметке 11 матчей.

Неделю назад весенний грунтовый сезон в мужском туре стартовал турнирами ATP-250 в Марракеше и Хьюстоне. Но на те соревнования не поехали топовые игроки, которые по традиции начинают выступления на песке именно с ATP Мастерс-1000 в Монте-Карло. Надо отметить, что общий призовой фонд в этом году составляет € 5 415 410, из которых победитель получит € 836 335. Это примерно в 1,5 раза меньше, чем на американских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Ну а кроме того, чемпион получит 1000 рейтинговых очков.



Призовые на «Мастерсе» в Монте-Карло по кругам:

Общий призовой фонд € 5 415 410 Очки 1-й круг € 21 650 10 2-й круг € 39 070 45 3-й круг € 72 865 90 1/4 финала € 136 225 180 1/2 финала € 249 740 360 Финал € 456 720 600 Титул € 836 335 1000

Подчеркнём, что на «Мастерс» в Монте-Карло не приехала целая группа именитых игроков. Из-за травмы пропускает начало грунтового сезона 11-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль. Решил сделать в это время операцию по удалению грыжи и 2-й номер рейтинга Даниил Медведев, который теперь вернётся в строй в лучшем случае к «Ролан Гаррос». Финалист последнего Уимблдона Маттео Берреттини сделал операцию на руке. Никак не вернётся в строй чемпион US Open – 2020 Доминик Тим. Уже после опубликования сетки Монте-Карло-2022 снялись с соревнований Гаэль Монфис, Роберто Баутиста-Агут (14-й номер посева) и Кристьян Гарин. Зато зрители в Монако увидели трёхкратного победителя «Шлемов» Стэна Вавринку. Вернулся в тур и 1-я ракетка мира Новак Джокович, которого не пустили в Америку из-за его позиции по вакцинации.

Россиян в сетке оказалось трое. Прошлогодний финалист Андрей Рублёв как высоко сеяный теннисист (5) начнёт борьбу со второго круга матчем с австралийцем Алексом де Минором. Андрей в результате жеребьёвки оказался в нижней четверти сетки вместе со 2-м номером посева Александром Зверевым (2). В полуфинале на них могут выйти, например, Стефанос Циципас (3) или Феликс Оже-Альяссим (6). В верхней четверти сетки оказался Джокович (1) и главная сенсация последних месяцев 18-летний Карлос Алькарас (8). Ещё два россиянина не получили номер посева и начали борьбу с 1-го круга. Аслану Карацеву достался в соперники квалифаер из Дании Хольгер Руне, а Карену Хачанову – аргентинец Диего Шварцман (12). Увы, но Карен продолжил серию поражений, которая у него уже достигла 4 матчей. Проиграл и Карацев. Таким образом, в сетке к среде остался только один россиянин – Рублёв.

Главным событием Монте-Карло-2022 стало, безусловно, возвращение в тур Новака Джоковича. Первую ракетку мира сенсационно не пустили в Австралию на первый в сезоне турнир «Большого шлема». Из-за своей позиции по вакцинации серб пропустил и мартовскую связку «Мастерсов» в США – Индиан-Уэллс – Майами. По сути, Новак в этом году выступил лишь на одном турнире в Дубае, где смог дойти только до 1/4 финала.

С грунтовой серией у Джоковича по поводу участия в соревнованиях проблем быть не должно. Все страны, где пройдут турниры, стремительно смягчают ограничения по ковиду. У серба серьёзные планы на ближайшие недели – ему надо защищать много очков, чтобы удержать первое место в рейтинге ATP и не пропустить вперёд Даниила Медведева. Между тем 9 мая с учётом сгоревших очков разрыв между россиянином и сербом может составить 250 баллов в пользу Даниила. Поэтому Новаку нужно как можно быстрее восполнить этот пробел.

Тут надо отметить, что для Джоковича грунт вполне комфортное покрытие, впрочем, как и все остальные. Он дважды выигрывал «Ролан Гаррос», много раз побеждал на грунтовых «Мастерсах» и турнирах рангом ниже. Что касается Монте-Карло, то здесь он был чемпионом в 2013 и 2015 годах. И вообще серб не знает поражений на грунте с мая 2021 года. Последний раз он проиграл на этом покрытии в финале Рима-2021 Рафаэлю Надалю. Потом он взял домашний титул в Белграде и «Ролан Гаррос». Таким образом, к первому поединку в Монте-Карло-2022 он подошёл с серией побед из 11 матчей.

В качестве первого соперника на турнире Джоковичу достался испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина. Теннисисты уже дважды встречались в 2021 году, и в обоих случаях уверенно победил Новак – в Риме (6:2, 6:1) и на Олимпиаде (6:3, 6:1). Однако в этот раз Алехандро с первых же минут обескуражил лидера мирового рейтинга своим напором и желанием победить. Испанец повёл с двумя брейками – 4:1. И только после этого Джокович стал нащупывать свою игру. Поначалу у него не шла подача и сквозили ошибки во время перестрелок. И вот при счёте 1:4 сербу удалось отыграть один брейк. Какое-то время Новак удерживал нити игры, но в 9-м гейме он позволил сопернику добиться уже третьего брейка – 3:6 за 45 минут.

Второй сет опять начался с отчаянных попыток испанца вырваться вперёд. Он сражался, не жалея себя, падал и получал ссадины. На переходе к нему даже подходил врач обрабатывать раны. Испанец снова повёл с брейком – 2:0. Новак попытался тут же отыграться, но Алехандро спас свой гейм с пяти брейк-пойнтов – 3:0. Однако к этому моменту испанец чуть подсел, а Джоковичу удалось втянуть соперника во всё более продолжительные розыгрыши. Пошёл обмен брейками – 4:4, потом 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где настойчивее оказался Новак – 7:6 (7:5) за 1 час 22 минуты. Матч перешёл в третий сет.

После того как Джокович с таким трудом смог взять 2-ю партию, показалось, что он окончательно перевернул ход матча и теперь уже не даст испанцу ни малейшего шанса. Однако уже в первом гейме 3-го сета Алехандро сделал брейк. Следом Новак смог спастись с трёх брейк-пойнтов. Однако при счёте 3:1 испанец сначала сделал ещё один брейк, а потом взял и третью подачу лидера мирового рейтинга – 6:3, 6:7, 6:1 за 2 часа 56 минут.

Вот так Новак Джокович сенсационно уступил в Монако испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Лидер мирового рейтинга прервал серию побед на грунте, которая составляла 11 матчей. Если серб и дальше будет проигрывать на старте, то к 9 мая его в рейтинге опять может обойти Даниил Медведев, не выступающий в туре из-за операции.