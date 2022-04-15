Наших выдавливают из мирового тенниса? А ведь на русских корнях держится весь тур

Многие топы ATP и WTA уехали из России ещё в детстве, а теперь их заставляют стыдиться своего происхождения.

Есть мнение, что российских теннисистов в последнее время ущемляют в туре и заставляют стыдиться своего происхождения. При этом современный мировой теннис держится на русских корнях.

Кто-то родился в России и эмигрировал вместе с родителями, некоторые сделали первый шаг уже за границей, и их словарный запас ограничивается лишь приветствиями. Только представьте, если бы эти семьи остались в стране, а не перебрались на соседние континенты?

Теннисисты с корнями в России в топ-100 ATP

Игрок Страна Кто в семье имеет корни в России? Даниил Медведев №2 Россия родился в Москве Александр Зверев №3 Германия отец Александр Зверев Стефанос Циципас №5 Греция мать Юлия Сальникова, дедушка Сергей Сальников Андрей Рублёв №8 Россия родился в Москве Денис Шаповалов №15 Канада отец Виктор Шаповалов Карен Хачанов №24 Россия родился в Москве Александр Бублик №36 Казахстан отец Станислав Бублик Аслан Карацев №30 Россия родился во Владикавказе Александр Давидович-Фокина №45 Испания мать Татьяна Фокина Алексей Попырин №98 Австралия мать Елена Матве Мидделкоп (№34 в паре) Голландия мать Ольга

Даниил Медведев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Теннисистки с корнями в России в топ-150 WTA

Игрок Страна Кто в семье имеет корни в России? Анастасия Павлюченкова №15 Россия родилась в Москве Елена Рыбакина №19 Казахстан родилась в Москве Дарья Касаткина №26 Россия родилась в Москве Вероника Кудерметова №29 Россия родилась в Казани Людмила Самсонова №31 Россия родилась в Оленегорске Аманда Анисимова №33 США родители Константин и Ольга Анисимовы Екатерина Александрова №40 Россия родилась в Москве Катержина Синякова №45 Чехия отец Дмитрий Синяков Юлия Путинцева №52 Казахстан родители Антон и Анна Путинцевы Варвара Грачёва №73 Россия родилась в Москве Анна Калинская №75 Россия родилась в Москве Камилла Рахимова №96 Россия родилась в Екатеринбурге Вера Звонарёва №103 Россия родилась в Москве Анастасия Потапова №122 Россия родилась в Саратове Дарья Савилл (Гаврилова) №133 Австралия родители Алексей и Наталья Гавриловы Анна Блинкова №136 Россия родилась в Волгограде Элина Аванесян №146 Россия родилась в Москве София Кенин №148 США родители Александр и Светлана Кенины

Бывшая теннисистка Екатерина Бычкова против популярного штампа: русские корни – значит, наш.

«Для меня непонятна возможность привязки людей, родившихся или живущих в другой стране, к русским корням. Так бывает. Ник Кирьос с греческими корнями. Привязывать по географическому месту? Люди, выросшие в стране – дети. Не знают ничего о корнях, приверженцы тех стран, в которых они выросли и где играют. Смысл ковыряться в этом? Никогда не понимала. Когда говорят: «Он же практически наш!» Нет, он не наш. Он родился в Канаде, его вырастила Канада. Он не наш, потому что вырос в Германии, говорит на каждом интервью, что он немец. Поэтому не вижу никаких параллелей», – считает Бычкова.

Но этой самой «нашей» целых 20 лет была австралийка с российскими корнями – роль эмигрантки она примерила уже на юниорах, в одиночку отправилась на Зелёный континент, где получила местный паспорт. Наверное, поэтому её мнение в сети восприняли очень остро. В начале марта 2022-го теннисистка Дарья Савилл – она же Гаврилова – по неосторожности, а может, нарочно, оставила в «Твиттере» жаркий коммент:

«Мне стыдно. Стыдно говорить, что я русская, когда кто-то интересуется, что у меня за акцент. Сейчас я австралийка. Гордая австралийка. Я живу в Австралии и не могу быть более благодарной этому, это лучшее решение, которое я когда-либо принимала в своей жизни».

Правда, через минут 20 она его удалила, но послание австралийки заархивировали медиа. Она родилась в России, тут же обрела профессиональные скилы. Даша, как по-отечески называет её наставник Владимир Камельзон, перешла в его команду после сотрудничества с Мариной Марьенко – мамой Андрея Рублёва – в «Спартаке».

К тому моменту она была лучшей юниоркой России, уже победила на престижном турнире Les Petits As, а охоту за талантом вёл Патрик Муратоглу. «У неё прекрасная техника, она физически крепкой была, – вспоминает Камельзон. – Но с мозгами всегда было не всё в порядке. Что она умного может сказать? Если я её где-то увижу, выскажу моментально. Мы вывели на дорогу мирового тенниса, а сегодня она стесняется говорить, потому что у неё русский акцент», – скептически добавляет экс-тренер.

Дарья Сэвилл (Гаврилова) Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Я в Америке жил три года. Я себя никогда не считал ни евреем, ни китайцем, ни англичанином, а считал себя русским, советским человеком. Вы хотите, чтобы я сегодня уронил флаг страны, где я вырос, которая дала мне имя? У меня тоже было много неприятностей по жизни», – считает Камельзон.

Бывший теннисист Андрей Чесноков также не разделяет критичной позиции девушки и добавляет, что нужно мыслить шире – у России всё же большая история:

«Это её мнение. Для меня оно немного узкое. Ну, стыдно и стыдно. Я воспринимаю, что ей стыдно, и сочувствую, что ей стыдно. Всё-таки у России есть большая история, чем страна может гордиться: и писатели, и композиторы. Ну, пусть она стыдится за Чайковского. Так что если воспринимать с точки зрения политической, то, может быть, Гавриловой и стыдно. Но я не воспринимаю, что происходит сейчас в политическом плане – я не политик. Я не хочу комментировать это, так как не знаю подробностей, почему это происходит. А так я горжусь страной, её прошлым».

За коллегу заступилась Бычкова – Дарья всегда считалась свободомыслящей и, возможно, сказала на эмоциях.

«Брякнула, наверно. Потому что спортсмены там эмоционально быстро отвечают на вопросы. Родители у неё русские, живут в России, насколько знаю. Может, сейчас по-другому. Но как минимум пять лет назад ещё жили.

Можно ли считать это уместным? Она считает, раз это сказала. Вопрос в том, что она привыкла жить в Австралии. Она уже там много времени провела. То есть по складу мышления она уже австралийка, нежели русская. Вообще Дашка была всегда более свободомыслящая. Высказывала мнение, не отталкиваясь от обстоятельств, по большей части, не подумав о последствиях. В Австралии с этим проще. Наверное, неудачно что-то на эмоциях сказала», – добавила Бычкова.

Морально поддавливают не только бывшие российские теннисисты, но и политики. Игроков и так лишили флага, гимна. Теперь британский министр спорта Найджел Хаддлстон топит за дополнительные требования к российским и белорусским спортсменам для их допуска на турниры в Великобритании – под вопросом Уимблдон и титул категории 250 в Истбурне. Требования могут носить политический характер и быть направлены даже на игроков, постоянно живущих в Европе – как все топы-россияне.

Хотя Международная федерация тенниса, в отличие от многих других мировых спортивных структур, отказалась отстранять россиян и белорусов от личных соревнований. На практике: организаторы не могут напрямую влиять на визовую политику отдельных стран – в январе 2022-го в этом лично убедился серб Новак Джокович. Но здесь речь о национальных ограничениях, а значит, не так однозначно: не пускать в Великобританию спортсмена только потому, что он имеет российское спортивное гражданство – неочевидный момент с юридической точки зрения.

Александр Зверев Фото: Michael Reaves/Getty Images

Но при том санкционном азарте в мире возможно всё, ведь в середине марта правительство страны объявило о персональных санкциях в отношении 350 россиян, в том числе – автогонщика Никиты Мазепина. Остаётся ждать вердикта всеанглийского лаун-теннисного клуба – его они примут в середине мая. На их решение не повлияют мольбы даже боссов профессиональных туров.

Российских теннисистов и спортсменов с корнями в России в топе ATP и WTA наберётся больше 30, а многие – претенденты на тысячники и ТБШ. Так что мировой теннисный тур делал бы без нас?