Циципас спас Медведева! Грек обыграл Зверева в Монако и не подпустил ко 2-му месту

Если бы Зверев завоевал титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, то через неделю он обошёл бы Даниила в рейтинге ATP.

В финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло пробились испанец Алехандро Давидович-Фокина, который сенсационно выбил из сетки Новака Джоковича, и грек Стефанос Циципас. Для испанца это первый финал ATP в карьере, а вот что касается Циципаса, то он помог не играющему сейчас Даниилу Медведеву сохранить второе место в рейтинге ATP.

До 1/4 финала первого в сезоне грунтового «Мастерса» не добрался ни один россиянин. В третьем круге сошёл с дистанции Андрей Рублёв (5-й номер посева). В итоге 4 места в полуфиналах завоевали испанец Алехандро Давидович-Фокина, победивший Тейлора Фритца из США (10); болгарин Григор Димитров, справившийся с поляком Хубертом Хуркачем (11); немец Александр Зверев (2), одолевший обидчика Рублёва – Янника Синнера из Италии (9), и действующий чемпион – грек Стефанос Циципас (3), сумевший уйти в решающем сете с 0:4 в матче с аргентинцем Диего Шварцманом (12). Любопытно, что все четвертьфинальные поединки прошли в трёх сетах в упорной борьбе.

Первыми в субботнем полуфинальном противостоянии встречались теннисисты без посева – Алехандро Давидович-Фокина и Григор Димитров. Любопытно, что до этого турнира испанец на «Мастерсах» единственный раз был в 1/4 финала – в том же Монте-Карло в прошлом году, и вот теперь продвинулся на шаг дальше своего рекорда. До этого соперники играли друг с другом один раз – в Риме-2021, и тогда успех сопутствовал Алехандро – 6:4, 7:6. На этот раз матч пошёл по схожему сценарию – Давидович-Фокина взял первый сет – 6:4, довёл дело до тай-брейка во второй партии, однако там уступил – 6:7 (2:7). В третьем сете воодушевлённый Димитров поначалу повёл с брейком – 2:0 и едва не сделал ещё один. Но испанец смог отыграть 4 брейк-пойнта, спасти свой гейм, затем сравнять счёт – 2:2 и довести матч до победы – 6:4, 6:7, 6:3 за 2 часа 44 минуты борьбы. Таким образом, Давидович-Фокина смог стать первым финалистом Монте-Карло-2022. Интересно, что это его первый в карьере финал в одиночном разряде на уровне ATP, причём сразу на «Мастерсе».

Во втором полуфинальном противостоянии встречались не просто 2-й и 3-й номер посева на турнире, а игроки, знакомые друг с другом с юниорского возраста, практически ровесники и успевшие к «Мастерсу» в Монако провести только в профессиональном туре 9 очных поединков.

Речь идёт о двух теннисистах с русскими корнями – немце Александре Звереве и греке Стефаносе Циципасе. Счёт личных встреч между ними был 6:3 в пользу Стефаноса. Нелишне напомнить, что у игроков был серьёзный конфликт, переросший в скандал, когда Зверев обвинял соперника и в затяжном туалетном перерыве, и в коучинге со стороны отца.

Интрига в матче Циципас – Зверев заключалась ещё и в том, что в случае победы Александра на турнире он через неделю смог бы обойти Даниила Медведева в рейтинге 52 недель ATP. Если бы немец завоевал титул в Монте-Карло, то набрал бы 1000 очков, а после турниров в Барселоне и Белграде у россиянина сгорят 150 баллов за прошлые годы. И это гарантировало бы 2-ю позицию для Александра Зверева.

Стефанос первым получил преимущество, сделав брейк, и повёл 2:0. Однако Зверев тут же отыгрался – 2:2. Важным был 6-й гейм на подаче немца, где с третьего брейк-пойнта Циципас дожал соперника – 4:2. Однако при счёте 5:3 Стефанос не смог подать на сет и отдал свою подачу. Но до тай-брейка дело не дошло. Зверев тут же провалил свой гейм, и Циципас оформил победу в сете – 6:4 за 43 минуты. Во второй партии теннисисты долгое время удерживали свои подачи, пока при счёте 3:2 Александр не отдал свой гейм. Это его ужасно расстроило, немец не смог собраться на дальнейшую борьбу, позволил Стефаносу сделать ещё один брейк и выйти в финал – 6:4, 6:2 за 1 час 15 минут.

Таким образом, прошлогодний чемпион Стефанос Циципас в воскресенье попытается защитить титул в матче с дебютантом решающей стадии столь престижных соревнований Алехандро Давидович-Фокиной. Ну а Даниилу Медведеву можно на время выдохнуть. Стефанос Циципас по сути спас его второе место в рейтинге ATP.