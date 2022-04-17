В Монте-Карло победили русские корни! Циципас защитил титул в битве с Давидович-Фокиной

Стефанос Циципас смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, выиграв финальную битву с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Любопытно, что оба теннисиста имеют русские корни.

Два субботних полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло получились разными по составу и по накалу борьбы. В первом из них встретились два несеяных теннисиста. Испанец Алехандро Давидович-Фокина в равном противостоянии с болгарином Григором Димитровым вёл 6:4, 5:4, но не подал на матч. Однако, уступив на тай-брейке вторую партию и проигрывая в начале третьей 0:2, испанец смог перевернуть ход поединка, дожать соперника – 6:4, 6:7, 6:3 и впервые пробился в решающий матч турнира ATP, причём сразу на «Мастерсе». В другом полуфинале встретились те, кто и должен был по рейтингу – 2-й и 3-й номер посева Александр Зверев и Стефанос Циципас. Там особой борьбы не получилось. Хоть у Зверева и были брейки, но в целом Циципас контролировал ситуацию, уверенно провёл оба сета и через 1 час 15 минут отпраздновал победу – 6:4, 6:2.

Отметим, что своей победой Циципас невольно помог россиянину Даниилу Медведеву в его заочной борьбе по сохранению 2-го места в рейтинге ATP. Если бы Зверев выиграл в субботу у Стефаноса и затем завоевал в воскресенье титул, получив при этом 1000 очков, то через неделю, когда у Медведева сгорят баллы за Барселону-2019, немец стал бы 2-й ракеткой мира. Александр остался недоволен поражением и своей игрой: «Ещё в пятницу у меня были небольшие проблемы с подачей из-за травмированной ноги. Думаю, я был довольно ограничен в своих действиях. А Стефанос играл в 10 раз лучше меня, так что он заслужил победу. Это всё, что я могу сказать. В Майами я приболел, здесь немного травмировался. Эти вещи происходят вне моего контроля, что меня немного раздражает».

Прошлогодний чемпион Монте-Карло Стефанос Циципас до нынешнего финала играл с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной дважды и в обоих случаях победил – на этом же турнире в 2021 году в 1/4 финала и в 1-м круге Роттердама-2022. Отметим, что оба финалиста Монте-Карло-2022 имеют русские корни, только Стефанос защищает цвета Греции, а Алехандро – Испании. Циципас насторожённо ожидал третьего очного поединка с испанцем, который, к слову сказать, во втором круге выбил из сетки 1-ю ракетку мира Новака Джоковича: «Для победы потребуется немного больше. Он сейчас находится в хорошей форме, поймал ритм. Мы уже играли с ним, это хороший соперник. У меня были серьёзные битвы. Я постараюсь хорошо подготовиться к этому финалу. Я знаю, что он здорово прибавил с нашей последней встречи. Знаю, что должен сыграть в свой лучший теннис, чтобы победить».

Алехандро начал финальный поединок активнее, взял свою подачу, а затем добился брейка – 2:1. Однако Стефаноса это не смутило – он тут же выровнял ситуацию – 2:2, а в 8-м гейме взял ещё одну подачу соперника, а следом и весь сет – 6:3 всего за 31 минуту.

После перерыва во втором сете Циципас не сбавил обороты и продолжил атаки, не давая сопернику перехватить инициативу и втянуть себя в длинные розыгрыши. Грек сразу же повёл с брейком – 2:0. Однако небольшая потеря концентрации и несколько ошибок в своём гейме привели к тому, что Стефанос позволил испанцу отыграться – 2:2. Равенство держалось довольно долго, пока в 9-м гейме грек не вцепился в чужую подачу и с третьего брейк-пойнта её не выиграл – 5:4. Однако подать на матч у Циципаса не получилось. Давидович-Фокина, поддерживаемый публикой, буквально вцепился в этот гейм и добился обратного брейка – 5:5. В этот момент ещё и Стефанос получил замечание от арбитра за коучинг. Как бы то ни было, но судьба партии решилась на тай-брейке, где сильнее оказался Циципас – 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 37 минут борьбы.

Вот так Стефанос Циципас смог защитить прошлогодний титул на престижном «Мастерсе» в Монте-Карло. Тогда он победил в финале россиянина Андрея Рублёва, а сейчас оказался сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины. Кроме 1000 рейтинговых очков за победу, Стефанос получит и чек на € 836 335. Ну а Давидович-Фокина в понедельник впервые войдёт в топ-30.