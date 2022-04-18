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Россиянин Даниил Медведев 9 мая может сместить Новака Джоковича с 1-го места: при каких условиях, полный расклад

9 мая Даниил Медведев может снова стать 1-й ракеткой мира. Как Джоковичу спасти лидерство?
Даниил Сальников
Даниил Медведев может снова стать 1-й ракеткой
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У серба есть шанс обезопасить первое место уже в Белграде. Но ему готовы помешать сразу четверо россиян.

Россиянин Даниил Медведев продолжает заочное сражение с Новаком Джоковичем за 1-е место в рейтинге. Но если в начале сезона и на американском харде играл только Даниил, а Джокович в основном вынужден был только следить за успехами и неудачами соперника, то с приходом грунтового сезона ситуация в корне изменилась. Серб уже начал выступления, а Медведев выбыл на время из тура, чтобы сделать операцию по поводу грыжи, а потом пройти восстановительный курс.

Напомним, с 28 февраля на 3 недели Медведев уже возглавлял рейтинг ATP и мог бы продлить своё лидерство, если бы успешно выступил на связке «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Но не сложилось. С 21 марта Джокович вернулся на вершину и пока удерживает это место. Как долго он ещё сможет удержать лидерство? Давайте посмотрим все расклады.

Новак полноценно вернулся в тур с началом грунтового сезона (разовое появление серба в феврале на турнире ATP-500 в Дубае в расчёт не берём). Отметим, что возвращение Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло не стало триумфальным – он проиграл уже в стартовом матче. Правда уступил он не кому-нибудь, а главному открытию турнира, будущему финалисту Алехандро Давидович-Фокине из Испании. В теории если бы Новак дошёл в Монте-Карло до 1/2 финала, то обезопасил бы своё первое место в рейтинге ещё на месяц. Но не получилось. Медведев, даже не играя, скоро начнёт стремительно приближаться к сербу из-за меньшего количества сгоревших очков, чем у Джоковича.

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В понедельник, 18 апреля, опубликован новый рейтинг 52 недель ATP, включающий итоги Монте-Карло-2022. Никаких перестановок в топ-10 не произошло. Чемпион Стефанос Циципас тоже остался на своём 5-м месте из-за того, что всего лишь защитил прошлогодние очки, не набрав дополнительных. А вот что касается разрыва между лидером Джоковичем и идущим вторым Медведевым, то он увеличился с 10 до 110 очков. Дело в том, что у Даниила сгорело 180 очков за Монте-Карло-2019, а у Новака лишь 90 за турнир-2021. Плюс серб добавил себе 10 очков за участие в матче 2-го круга Монте-Карло-2022.

Рейтинг 52 недель ATP на 18 апреля 2022 года:

1. Новак Джокович (Сербия) – 8340 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 8230
3. Александр Зверев (Германия) – 7465
4. Рафаэль Надаль (Испания) – 6935
5. Стефанос Циципас (Греция) – 5980
6. Маттео Берреттини (Италия) – 4945
7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4110
8. Андрей Рублёв (Россия) – 3865
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3625
10. Кэмерон Норри (Великобритания) – 3440
...26 (-2). Карен Хачанов (Россия) – 1566
...30. Аслан Карацев (Россия) – 1393.

Если учитывать только сгорающие в ближайшее время очки, то через неделю отставание Даниила от Новака увеличится со 110 до 170, поскольку у россиянина сгорит 150 баллов за финал Барселоны-2019, а у серба 90 за Белград-2021. А вот к 9 мая ситуация перевернётся – Джокович потеряет 500 очков за титул в Мадриде-2019, а Медведев – 90 за третий круг розыгрыша-2021. И тогда уже россиянин будет опережать серба на 240 очков.

датаДжоковичМедведевдельта
18.4очки83408230110
25.4Белград/Барселона-19-21-90-150
остаток82508080170
2.5Мюнхен/Эшторил-19-21
остаток82508080170
9.5Мадрид-19-21-500-90
остаток77507990-240

Что нужно сделать сербу, чтобы не пропустить Медведева на 1-е место к 9 мая? Как видно из таблицы, чтобы сохранить лидерство за собой, Джоковичу необходимо набрать более 240 очков за два ближайших турнира, на которых он заявлен – Белград и Мадрид-2022. Всё можно решить уже за текущую неделю. Для этого сербу всего лишь нужно выиграть домашний титул и получить 250 очков за победу. В принципе, такая задача ему по силам. Отметим только, что среди прочих помешать это сделать Джоковичу могут сразу четверо россиян. В полуфинале Новак, посеянный под 1-м номером, может встретиться с квалифаером Романом Сафиуллиным или Кареном Хачановым (3), а в финале – с Андреем Рублёвым (2) или Асланом Карацевым (4).

ATP-250. Белград – 2022. Сетка

Если же у Джоковича не получится набрать 250 баллов в Белграде, то недостающие очки он может заработать на «Мастерсе» в Мадриде. Но если и там Новака постигнет неудача, то 9 мая станет ещё и своеобразным днём победы Даниила Медведева.

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