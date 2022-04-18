9 мая Даниил Медведев может снова стать 1-й ракеткой мира. Как Джоковичу спасти лидерство?

Россиянин Даниил Медведев продолжает заочное сражение с Новаком Джоковичем за 1-е место в рейтинге. Но если в начале сезона и на американском харде играл только Даниил, а Джокович в основном вынужден был только следить за успехами и неудачами соперника, то с приходом грунтового сезона ситуация в корне изменилась. Серб уже начал выступления, а Медведев выбыл на время из тура, чтобы сделать операцию по поводу грыжи, а потом пройти восстановительный курс.

Напомним, с 28 февраля на 3 недели Медведев уже возглавлял рейтинг ATP и мог бы продлить своё лидерство, если бы успешно выступил на связке «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Но не сложилось. С 21 марта Джокович вернулся на вершину и пока удерживает это место. Как долго он ещё сможет удержать лидерство? Давайте посмотрим все расклады.

Новак полноценно вернулся в тур с началом грунтового сезона (разовое появление серба в феврале на турнире ATP-500 в Дубае в расчёт не берём). Отметим, что возвращение Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло не стало триумфальным – он проиграл уже в стартовом матче. Правда уступил он не кому-нибудь, а главному открытию турнира, будущему финалисту Алехандро Давидович-Фокине из Испании. В теории если бы Новак дошёл в Монте-Карло до 1/2 финала, то обезопасил бы своё первое место в рейтинге ещё на месяц. Но не получилось. Медведев, даже не играя, скоро начнёт стремительно приближаться к сербу из-за меньшего количества сгоревших очков, чем у Джоковича.

В понедельник, 18 апреля, опубликован новый рейтинг 52 недель ATP, включающий итоги Монте-Карло-2022. Никаких перестановок в топ-10 не произошло. Чемпион Стефанос Циципас тоже остался на своём 5-м месте из-за того, что всего лишь защитил прошлогодние очки, не набрав дополнительных. А вот что касается разрыва между лидером Джоковичем и идущим вторым Медведевым, то он увеличился с 10 до 110 очков. Дело в том, что у Даниила сгорело 180 очков за Монте-Карло-2019, а у Новака лишь 90 за турнир-2021. Плюс серб добавил себе 10 очков за участие в матче 2-го круга Монте-Карло-2022.

Рейтинг 52 недель ATP на 18 апреля 2022 года:



1.

2. Даниил Медведев (Россия) – 8230

3. Александр Зверев (Германия) – 7465

4. Рафаэль Надаль (Испания) – 6935

5. Стефанос Циципас (Греция) – 5980

6. Маттео Берреттини (Италия) – 4945

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4110

8. Андрей Рублёв (Россия) – 3865

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3625

10. Кэмерон Норри (Великобритания) – 3440

...26 (-2). Карен Хачанов (Россия) – 1566

...30. Аслан Карацев (Россия) – 1393. 1. Новак Джокович (Сербия) – 8340 очков3. Александр Зверев (Германия) – 74654. Рафаэль Надаль (Испания) – 69355. Стефанос Циципас (Греция) – 59806. Маттео Берреттини (Италия) – 49457. Каспер Рууд (Норвегия) – 41109. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 362510. Кэмерон Норри (Великобритания) – 3440

Если учитывать только сгорающие в ближайшее время очки, то через неделю отставание Даниила от Новака увеличится со 110 до 170, поскольку у россиянина сгорит 150 баллов за финал Барселоны-2019, а у серба 90 за Белград-2021. А вот к 9 мая ситуация перевернётся – Джокович потеряет 500 очков за титул в Мадриде-2019, а Медведев – 90 за третий круг розыгрыша-2021. И тогда уже россиянин будет опережать серба на 240 очков.

дата Джокович Медведев дельта 18.4 очки 8340 8230 110 25.4 Белград/Барселона-19-21 -90 -150 остаток 8250 8080 170 2.5 Мюнхен/Эшторил-19-21 остаток 8250 8080 170 9.5 Мадрид-19-21 -500 -90 остаток 7750 7990 -240

Что нужно сделать сербу, чтобы не пропустить Медведева на 1-е место к 9 мая? Как видно из таблицы, чтобы сохранить лидерство за собой, Джоковичу необходимо набрать более 240 очков за два ближайших турнира, на которых он заявлен – Белград и Мадрид-2022. Всё можно решить уже за текущую неделю. Для этого сербу всего лишь нужно выиграть домашний титул и получить 250 очков за победу. В принципе, такая задача ему по силам. Отметим только, что среди прочих помешать это сделать Джоковичу могут сразу четверо россиян. В полуфинале Новак, посеянный под 1-м номером, может встретиться с квалифаером Романом Сафиуллиным или Кареном Хачановым (3), а в финале – с Андреем Рублёвым (2) или Асланом Карацевым (4).

Если же у Джоковича не получится набрать 250 баллов в Белграде, то недостающие очки он может заработать на «Мастерсе» в Мадриде. Но если и там Новака постигнет неудача, то 9 мая станет ещё и своеобразным днём победы Даниила Медведева.