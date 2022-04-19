«Была одержима желанием победить Серену!» Как Шарапова в 17 лет заставила рыдать Уильямс

Вот уже два года, как не выступает в туре 5-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова. В феврале 2020 года она объявила о завершении профессиональной карьеры, и с тех пор, чего греха таить, настоящей замены ей так и не нашлось. Чем была так уникальна Шарапова? Не так давно в одном из интервью она охарактеризовала себя тремя качествами: «Честная, конкурентоспособная, внимательная к деталям». Вот это всё позволило стать Марии суперспортсменкой, способной раз за разом, турнир за турниром добиваться успеха в тяжелейших поединках с самыми серьёзными соперницами. Но, кстати, на протяжении всей карьеры Шараповой была только одна теннисистка, победа над которой для россиянки значила нечто большее, чем просто отметка «вин». И речь идёт, конечно же, о Серене Уильямс.

Известный теннисный тренер Гейб Харамильо, который много лет работал в Академии Ника Боллетьери, не так давно поделился воспоминаниями для издания Punto de Break, где рассказал, как Мария Шарапова с детства мечтала победить Серену: «Помню, когда Марии было 14, она проиграла Марион Бартоли – 0:6, 0:6. Я сказал ей потренировать подачу, чтобы подобного не повторилось. Но она ответила: я тренируюсь не для игры с Бартоли, это для меня ничего не значит. Я тренируюсь, чтобы играть с Сереной Уильямс. Она была одержима желанием победить Серену! На одной из тренировок в академии Мария ударила по мячу, и я сказал: очень хорошо! Она ответила: нет, с таким ударом я не побью Серену. В каждом своём движении она думала о Серене».

В своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь» Шарапова тоже немало страниц посвятила своему желанию победить Серену Уильямс: «Становясь старше и приближаясь к тем играм, которые действительно были важны, я слышала вокруг себя одни и те же имена. Среди нового поколения звучали только два имени: Серена и Винус, сёстры Уильямс. Ещё тинейджеры – с разницей в возрасте в один год – они уже были лучшими в мире. Они выигрывали турниры, и их короновали по всему свету. Сёстры были крупными девочками и обладали невероятной силы ударом. И чем больше я о них слышала, тем непреклонней становилась в своём желании не дать им взять надо мной верх, не покориться им. Именно тогда я испытала то, что называют чувством соперничества. И не на теннисном корте или на банкете, а в своей собственной голове, ещё до того, как я увидела сестёр Уильямс вживую».

Мария Шарапова Фото: Brian Bahr/Getty Images

Шарапова рассказала в книге, как у неё появилось вполне конкретное желание «достать» Серену. В 2002 году Мария стала финалисткой юниорского Уимблдона, а младшая из сестёр Уильямс впервые завоевала титул на самом знаменитом турнире на траве, обыграв в финале Винус. Серена появилась на традиционном балу победителей и финалистов словно королева: «Она вошла, широко улыбаясь, с высоко поднятой головой и расправленными плечами, на все 100% используя тот триумф, который давало ей это грандиозное появление. Одобрительные крики всё не утихали. Люди стали подниматься на ноги. Они аплодировали стоя. Девочка, сидевшая рядом со мной – не могу вспомнить её имени – стукнула меня по плечу. – Вставай! Вставай! Это Серена Уильямс! – кричала она. Я хотела встать, но моё тело не слушалось меня. Казалось, что я прилипла к стулу и теперь смотрю на Серену сквозь толпу с единственной мыслью в голове: «Я до тебя доберусь».

«Добраться» до Серены Шараповой удалось спустя два года, уже в финале взрослого турнира. Накануне решающего матча россиянка проснулась с больным горлом, но о своей простуде забыла, как только вышла на корт. Ведь соперницей 17-летней Шараповой была та сама Серена Уильямс, которая должна была стать первой теннисисткой после Штеффи Граф, выигравшей Уимблдон три раза подряд. Должна была?!

«Серена Уильямс выглядит на корте почти высокомерно и немного отстранённо, как будто смотрит на тебя с большой высоты. Я узнала этот вид, потому что сама выгляжу точно так же», — вспоминала Шарапова, которая в итоге выиграла финал со счётом 6:1, 6:4.

Мария Шарапова на Уимблдоне-2004 Фото: Bongarts/Getty Images

Поверить в успех юной российской теннисистки, которая в одночасье стала мировой звездой, было немыслимо – ни ей самой, ни её окружению, ни зрителям. Не могла поверить в победу Шараповой и соперница Марии. Как пишет в своей книге 5-кратная чемпионка «Шлемов», после церемонии награждения новоявленная чемпионка стала свидетельницей настоящей трагедии Серены Уильямс: «Серена ушла с корта сразу же, как только это стало возможным без того, чтобы это не воспринималось как скандал. Наличие личной кабинки в раздевалке значит, что, даже не видя своего противника, ты можешь его слышать. А услышала я, когда вернулась в раздевалку и стала переодеваться, рыдания Серены. Горловые всхлипывания, которые означают, что плачущему не хватает воздуха, и которые пугают тебя. Они не прекращались ни на минуту. Я покинула раздевалку как можно скорее, но Серена знала, что я слышала её».

По мнению Шараповой, в тот момент она навсегда стала для Серены самым главным противником. Может, именно поэтому за всю карьеру Марии из 22 поединков только дважды удалось обыграть американку. «Люди часто интересуются, почему мне так сложно побеждать Серену. Для меня правильный ответ остался именно в той раздевалке, где я переодевалась под рыдания Серены».