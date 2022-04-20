Мария Шарапова ждёт ребёнка! Видимо, свадьба с британским миллионером тоже не за горами

Самая именитая российская теннисистка в истории Мария Шарапова отправилась на Бали, чтобы отметить свой день рождения. 19 апреля ей исполнилось 35 лет. Кроме того, Мария решила выбрать это время для того, чтобы объявить о своей беременности. Да, Шарапова ждёт ребёнка!

В своих соцсетях Мария опубликовала фотографию на фоне моря, показав поклонникам слегка округлившийся живот, и подписала её в ироничном стиле: «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией».

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Шараповой

Шарапову сразу же стали поздравлять люди со всех концов света. Первым под её постом отметился будущий папа – британский миллионер Алекс Гилкс. Он оставил восторженное эмодзи. «Поздравляю Марию и Алекса!» — написал директор турнира в Индиан-Уэллсе и давний друг Марии – Томми Хаас. «OMG Поздравляю! Я так рада за тебя», — написала теннисная мама Елена Веснина, после родов которой Шарапова прислала ей и дочке чудесные подарки. На это сообщение также отреагировали Барбора Стрыцова, недавно родившая ребёнка, многие селебрити, спонсоры и коммерческие партнёры Шараповой, а также официальный аккаунт WTA-тура.

Стоит напомнить, что в декабре 2020 года Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Александром Гилксом. Тогда Мария и Алекс одновременно опубликовали в своих соцсетях посты о том, что россиянка сказала да в ответ на предложение руки и сердца. Чуть позже Мария продемонстрировала шикарное кольцо. По некоторым оценкам, изготовленное на заказ помолвочное кольцо из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки стоит $ 400 тыс. и весит пять карат.

О дате свадьбы в то время молодые люди ничего не говорили. И это понятно, поскольку по всему миру бушевала пандемия коронавируса, невозможны были авиаперелёты, нельзя было собрать в одном месте родственников и друзей, живущих на разных континентах. Сама Мария год спустя в интервью журналу People говорила так: «Думаю, что в сегодняшних условиях так много неопределённостей, поэтому мы ещё не назначили дату. На самом деле, мы ещё даже это не обсуждали. Мы ведь хотим, чтобы наши друзья и родственники чувствовали себя комфортно на торжестве».

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Шараповой

По данным издания «Форбс», за карьеру Шарапова заработала $ 325 млн, учитывая призовые, рекламные и профессиональные контракты. Причём доход Марии только за последнее десятилетие оценивается в $ 197,8 млн. Помимо спортивных доходов Шарапова смогла неплохо заработать и благодаря удачному вложению своего капитала. В 2012 году россиянка внесла $ 500 тыс. в собственный бренд сладостей Sugarpova. Амбициозный проект к настоящему времени превратился в твёрдо стоящую на ногах компанию с оборотом $ 20 млн в год. Кроме того, россиянка стала инвестором ещё нескольких компаний, которые приносят ей приличный доход. Помимо внушительной бизнес-империи Шарапова владеет ещё и шикарной недвижимостью. В 2019 году она закончила обустройство своего дома в Лос-Анджелесе, декорированном в японском стиле, а затем купила ранчо в Санта-Барбаре с множеством построек, заплатив за всё около $ 9 млн. Между тем, жених Марии тоже далеко не бедный человек. Алекс Гилкс – бывший соучредитель и президент онлайн-аукциона произведений искусств, а ныне соучредитель венчурной студии.

Видимо, наследник или наследница Шараповой и Гилкса родится уже в этом году, и вполне возможно, что не за горами и свадьба самой именитой российской теннисистки.