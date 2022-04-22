«Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают». Рублёв обратился к Уимблдону

В среду, 20 апреля организаторы знаменитого на весь мир Уимблдонского теннисного турнира (AELTC) и британская теннисная ассоциация (LTA) официально объявили о том, что в этом году не допустят до участия спортсменов из России и Беларуси. Запрет касается и участников основной сетки, и квалификации, и парников, и юниоров. Кроме того, нашим теннисистам не разрешено участвовать и во всех остальных травяных турнирах, которые проходят в Великобритании. Этот запрет в общей сложности коснётся около 50 спортсменов. Конечно же, сразу после этого решения пошли комментарии как за это решение, так и против.

За это решение выступили многие британские и американские СМИ, а также украинские теннисисты. А против высказались главные теннисные профессиональные организации – ATP и WTA, назвавшие это решение дискриминацией, Мартина Навратилова, первая ракетка мира Новак Джокович и другие звёзды тенниса. Специальное заявление выпустила знаменитая Билли Джин Кинг, в честь которой назван женский командный турнир: «Решение, касающееся участия россиян и белорусов в турнире было сложным и тяжёлым. Я ценю то, как организаторы справляются со сложностями. Один из главных принципов WTA заключался в том, что любая девочка в мире, если она достаточно хороша, может участвовать в соревнованиях. Я поддерживала этот принцип в 1973 году, поддерживаю и сейчас. Не могу поддержать отстранение кого бы то ни было от любого турнира просто из-за национальности этого человека. Теннис сильнее, когда мы держимся вместе».

Выступающий на этой неделе на турнире ATP-250 в Белграде Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на вопрос о своём отношении к решению Уимблдона и заявил, что после обсуждения с другими российскими игроками обратился к организаторам британского турнира с предложением: «Я уже делал одно заявление о всей этой ситуации и не хочу отвечать на все эти вопросы снова. Так что я выскажусь ещё раз, чтобы всё прояснить. Во-первых, я не политик. Я многого не знаю, не отслеживаю новости, потому что я много тренируюсь, чтобы играть в теннис. Такова моя работа. У меня нет специального образования. Поэтому я постараюсь сказать то, что чувствую. Извините за мой язык и за то, что я не знаю каких-то специальных терминов, касающихся этого серьёзного вопроса. Так что я буду говорить простыми словами. Вчера у нас было много звонков с теннисистами и организаторами Уимблдона, чтобы обсудить всю эту ситуацию и найти возможное решение. Честно сказать, в причинах нашего недопуска на турнир нет никакого смысла и никакой логики. Я бы понял, например, если бы это отстранение изменило что-то в лучшую сторону, хотя бы на полпроцента. Но это ничего не изменит. Потому что то, что происходит сейчас, это полная дискриминация. Власти Великобритании выступают за свободу слова, за демократию, но такие решения им противоречат.

Андрей Рублёв Фото: Jed Leicester/Getty Images

Я просто старался объяснить, что мы действительно хотим помочь. Мы сделали предложение Уимблдону – и я надеюсь, в этом будет смысл и они его рассмотрят, – дать хотя бы нам выбор, хотим мы играть или нет. И если есть какое-то заявление, которое нам нужно подписать, и плюс к этому отдать все призовые на гуманитарную помощь – семьям, детям, которые страдают, – мы готовы это сделать. Такой вариант по крайней мере имеет смысл, он покажет, что британское правительство выступает за мир и реально хочет что-то сделать. Думаю, если вы посчитаете эти деньги, которые можно собрать, то получится около 1 миллиона фунтов. Это огромные-огромные деньги, которые, я думаю, за все эти два месяца не жертвовал ни один другой вид спорта. Так что теннис может стать первым и единственным видом спорта, который сможет пожертвовать такие огромные деньги, это будет на Уимблдоне. Тогда турниру достанется огромная слава и уважение от всех – не только от нас, игроков. Я думаю, что это правильная идея.

В конце хочу отметить, что мы хотим соревноваться. Мы здесь не для того, чтобы говорить о политике. Потому что у меня нет никаких идей и знаний на этот счёт. Я русский, родился в России и всю свою жизнь живу в России. И я просто хочу показать, что мы хорошие люди. Я стараюсь вести себя скромно и воспитанно. Надеюсь, я всё объяснил».

Андрей Рублёв Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Выступление Рублёва на пресс-конференции в Белграде вызвало огромный ажиотаж. Известный теннисный обозреватель из Индии Мусаб Абид отметил: «Если Уимблдон будет настаивать на запрете участия российских игроков даже после этого заявления Рублёва, то, извините, они просто проявят себя как первоклассные ксенофобы». А вот российский спортивный журналист Василий Уткин в своих соцсетях так отреагировал на слова Андрея: «Вот теннисисты — мыслящие ребята. Почти всегда. Молодчина, Рублёв». Что ж. Посмотрим, как организаторы Уимблдона ответят на предложение Рублёва и других теннисистов.