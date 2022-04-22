5-й полуфинал Рублёва в сезоне! Андрей в шаге от поединка с Хачановым или Джоковичем

На турнире в Сербии россиянин Андрей Рублёв оказался в шаге от финала с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем или своим соотечественником Кареном Хачановым. Рублёв вышел уже в пятый полуфинал сезона-2022.

До четвертьфиналов турнира ATP-250 в Белграде добрались двое из четверых россиян, начавших борьбу в основной сетке. Изначально по рейтингу на турнир попали Андрей Рублёв (2-й номер посева), Карен Хачанов (3) и Аслан Карацев (4). Благодаря успешному выступлению в квалификацию в основу пробился и Роман Сафиуллин. Во втором круге зачехлил ракетку Карацев, а Сафиуллин, успешно пройдя первый раунд, снялся со второго, благодаря чему в 1/4 финала без борьбы прошёл Хачанов. Там Карен успешно справился в двух сетах с квалифаером Тьяго Монтейро и стал полуфиналистом. Его соперником в матче за выход в финал стал сам Новак Джокович – лидер мирового рейтинга и брат директора турнира в Белграде.

Что касается Андрея Рублёва, то он свой стартовый барьер в Белграде преодолел с трудом. В матче 2-го круга с квалифаером Иржи Легечкой россиянину пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам – 4:6, 7:6, 6:2. Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» заявил: «Рублёв держал свою подачу во втором сете. Он держался. У него был в первом сете ужасный гейм, когда он из 14 очков выиграл только два. В конце концов он понял, что нужно менять тактику: начал гонять Легечку, разводить по углам. В итоге Легечка подсел и пошли ошибки. В третьем сете Рублёв просто его добил. Его соперник — молодой и перспективный парень. Думаю, что в топ-20 точно будет. У него есть все возможности в будущем потрепать нервы не только Рублёву, но и всем топовым игрокам. В третьем сете начал подседать и тай-брейк во втором отыграл слабо. Мне кажется, что этот молодой парень играет не хуже Алекса де Минора. Он очень опасный. То, что он на 93-м месте в мире, не говорит ни о чём. Я думаю, через два-три месяца он будет в топ-50».

В 1/4 финала Рублёву в соперники снова достался квалифаер – японец Таро Дэниэл. Андрей с ним раньше уже встречался – на «Мастерсе» в Майами-2019, и тогда россиянин справился с японцем в трёх сетах – 3:6, 6:3, 6:4. Отметим, что после выхода из квалификации в основную сетку Белграда-2022 Таро обыграл сначала серба Душана Лайовича, а затем перспективного датчанина Хольгера Руне.

Андрей начал матч очень активно, но был эмоционально взвинчен. Он понимал, что на данный момент его уровень игры гораздо выше, чем у Таро, поэтому очень хотел побыстрее сделать брейк. Каждую свою ошибку на подаче соперника россиянин воспринимал как трагедию, тряс ракеткой, кричал и успокоился только в 7-м гейме, когда реализовал свои шансы и получил преимущество – 4:3. Ну а под конец сета Андрей взял ещё одну подачу соперника – 6:3. Вторая партия также началась с мощных атак Рублёва, и уже в 4-м гейме он добился брейка – 3:1. Ну а довести матч до победы было делом техники – 6:3, 6:3 за 1 час 15 минут. Любопытно, что за этим матчем внимательно наблюдал с трибуны Новак Джокович, у которого в этот день был выходной.

Так Андрей Рублёв пробился в полуфинал Белграда. Это уже пятый полуфинал ATP для Андрея в сезоне-2022. Напомним, ранее он выиграл титулы в Марселе и Дубае, а также доходил до полуфиналов Роттердама и Индиан-Уэллса. В битве за выход в финал в субботу Рублёв встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Другую пару составили Новак Джокович и Карен Хачанов.