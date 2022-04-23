3-й финал Рублёва в сезоне! Теперь только Андрей может остановить Джоковича в Белграде

Карен Хачанов проиграл в полуфинале Белграда Новаку Джоковичу. Теперь только Андрей Рублёв может остановить лидера мирового рейтинга.

На турнире ATP-250, как и предполагалось, на первый план вышли сербские и российские теннисисты. До полуфинала смогли дойти сразу два наших игрока. Андрей Рублёв (2-й номер посева) последовательно справился с двумя квалифаерами – чехом Иржи Легечкой и японцем Таро Дэниэлом. А Карену Хачанову (3) до полуфинала удалось сыграть только один матч. Перед поединком 2-го круга его соперник, ещё один россиянин Роман Сафиуллин, прошедший квалификацию, отказался от борьбы. А в 1/4 финала Карен в двух сетах победил бразильского квалифаера Тьяго Монтейро – 7:5, 6:4 и вышел в полуфинал на лидера мирового рейтинга Новака Джоковича (1).

Турнир в Белграде для Новака Джоковича лишь третий в сезоне. Напомним, сербу долго не давали выступать из-за его принципиальной позиции по вакцинации. В феврале он добрался до 1/4 финала ATP-500 в Дубае, а в апреле начал грунтовый сезон с поражения в первом же матче на «Мастерсе» в Монте-Карло. В Белграде Новак в первых двух поединках встретился с соотечественниками – Ласло Джере и Миомиром Кецмановичем. И в обоих матчах Джокович отдал первый сет, после чего был вынужден отыгрываться.

Джокович и Хачанов до турнира в Белграде встречались 6 раз. В финале «Мастерса» в Париже-2018 сильнее оказался россиянин. В остальных же случаях успех праздновал Новак, включая и недавний Дубай-2022. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал своё мнение по поводу предстоящего поединка: «Джокович сейчас действительно выглядит не очень уверенно. В 1/4 финала он смотрелся на корте не очень свежо. Конечно, пятничный день отдыха должен пойти ему на пользу. Карен вполне способен оказать сопротивление. Естественно, все думают, что Джокович — фаворит. Но Карену надо настраиваться на победу».

И действительно, Хачанов сразу начал играть агрессивно, помогали россиянину ошибки Джоковича и слабая подача серба. В стартовом же гейме Карен сделал брейк, а затем следом едва не добился ещё одного. Новак лишь во время подачи Хачанова на сет впервые за матч добрался до брейк-пойнта, но так его и не реализовал. Первая партия осталась за россиянином – 6:4 за 47 минут. Таким образом, Джокович проиграл первый сет уже в 5-м матче подряд. Но во второй партии серб преобразился. Он наладил свою подачу, а в 4-м гейме, подловив соперника на ошибках, добился брейка – 3:1. Поймав кураж, Джокович уже не остановился, взял ещё один гейм, а следом и весь сет – 6:1. Третья партия тоже стала лёгкой добычей для Новака, который уже чувствовал себя полным хозяином на корте и при поддержке трибун одержал важную победу – 4:6, 6:1, 6:2 за 1 час 53 минуты и впервые в сезоне вышел в финал.

Соперниками по второму полуфиналу стали Андрей Рублёв (2) и итальянец Фабио Фоньини (6). Теннисисты отлично друг друга знают, поскольку эта встреча для них стала юбилейной – уже 10-й по счёту. Перед полуфиналом в Белграде небольшой перевес был у Фабио – 5-4 в его пользу, однако отметим, что три последних матча в 2021 году остались как раз за Рублёвым – на ATP Cup, Уимблдоне и «Мастерсе» в Торонто. В интервью «Чемпионату» Андрей Ольховский прокомментировал предстоящий матч: «Отдаю предпочтение Рублёву — в скорости в первую очередь. Но Фоньини может доставить проблемы. Не знаю, насколько он готов к тем скоростям, на которых сейчас играет Андрей. Андрей в любом случае выглядит фаворитом».

Как и предупреждал Ольховский, Рублёв сразу же навязал Фоньини высокий темп. Он расстреливал его по углам, заставлял всё время опаздывать и догонять. В первом гейме Андрей упустил тройной брейк-пойнт, но в 3-м и 5-м взял подачу соперника и быстро повёл по партиям – 6:2 за 28 минут. Во втором сете ничего не изменилось для итальянца. Он по-прежнему не успевал за атаками Рублёва. Россиянин лишь во время подачи на матч потерял победный ритм, позволив сопернику впервые добраться до брейк-пойнтов. Но всё же через 1 час 4 минуты борьбы дожал соперника – 6:2, 6:2. Уверенная победа российского теннисиста!

Вот так Андрей Рублёв справился с Фоньини, вышел в свой третий финал в сезоне и 16-й в карьере. В матче за титул россиянин сразится с 1-й ракеткой мира Новаком Джоковичем. Теннисисты уже встречались 1 раз – в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2021 в Турине победил серб – 6:3, 6:2. Если Рублёв победит в решающем матче Белграда именитого серба, то у Даниила Медведева сохранится шанс 9 мая вернуть звание первой ракетки мира. Дело в том, что в тот понедельник у Джоковича сгорят очки за Мадрид-2019 и тогда Медведев будет опережать Новака на 240 очков. Эту разницу можно восполнить в случае титула в Белграде. Если же Джокович проиграет Рублёву, то недостающие очки нужно будет срочно добирать в Мадриде-2022.