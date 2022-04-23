«Лучше сняться, чем играть». Как звезду тенниса СССР заставили отказаться от Уимблдона

Политика нередко вмешивалась в спорт и в теннис в частности. Немало было случаев, когда в угоду властям и денежным магнатам на ходу менялись правила игры и ущемлялись права спортсменов. Сейчас все обсуждают недопуск игроков из России и Беларуси на Уимблдон, но такова ирония судьбы, что в 1960-1970-е годы советские теннисисты сами вынужденно оказались в числе тех, кто бойкотировал матчи с представителями другой страны. Расскажем, как звёздам советского тенниса запрещали играть со спортсменами из ЮАР и Чили.

В июне 1964 года 19-летний советский теннисист Александр Метревели снялся с Уимблдона, чтобы не проводить свой матч 3-го круга с южноафриканцем Эйбом Сегалом. Поступок спортсмена из СССР вызвал грандиозный скандал. Газеты пестрели заголовками «Ему приказали сняться», «Звезде советского тенниса лучше сняться, чем играть с южноафриканцем». В The New York Times вышла заметка, в которой говорилось: «Поступок советского теннисиста, предпринятый спустя пять после начала участия СССР в международных соревнованиях по теннису, будет иметь серьёзные последствия, которые могут существенно замедлить старания Советского Союза по превращению в ведущую теннисную державу».

Фото: РИА Новости

В заметке сообщалось, что власти Советского Союза спровоцировали первый политический скандал за 78-летнюю историю Уимблдона, приказав Метревели отказаться от матча с Сегалом. «Советский теннисист настаивал на том, что это было «его личное решение», которое, как он надеется, будет воспринято как «моральный протест против политики апартеида правительства ЮАР», — отмечалось в статье The New York Times. Интересно, что спортивные власти Венгрии последовали примеру советских коллег и приказали своему теннисисту Иштвану Гуляшу отказаться от парной игры с Сегалом. Причём Гуляш чётко признался, что действовал по указанию министерства спорта своей страны.



Один из официальных представителей Уимблдона заявил: «Советы были в топ-теннисе всего 5 лет – и уже создали единственную политическую проблему в истории турнира. Менеджеры соревнования могут отказать советским участникам в будущем, если подобные заявления и шаги продолжатся». А президент Всеанглийского лаун-теннисного клуба, который организует Уимблдон, Херман Дэвид посетовал: «Спорт должен быть вне политики. Эта ситуация крайне прискорбна».

На этом история с бойкотом теннисистов ЮАР не закончилась. Советское спортивное руководство решило, что таких громких скандалов им больше не нужно. Ведь подобные демарши могли завершиться дисквалификацией. Поэтому теннисистам было дано указание всячески избегать встреч с игроками ЮАР, но делать это аккуратно. Например, проигрывать за круг до возможного матча с южноафриканцем. Так было и на личных соревнованиях, и в Кубке Дэвиса. Например, в 1966 году советская сборная играла в Болонье с командой Италии. Спортивные руководители ещё в Москве потребовали, чтобы лидер нашей сборной Метревели даже не выходил на корт. Они боялись, что если Метревели будет играть, то сборная СССР пройдёт итальянцев и дальше встретится с той самой командой ЮАР.

Фото: РИА Новости

В 1976 году из-за вмешательства политики сборную СССР по сути лишили реального шанса завоевать Кубок Дэвиса. Советская команда выиграла 4 матча в Европейской зоне и вышла в полуфинал соревнования, оказавшись всего в двух победах от трофея. Соперником за попадание в решающий матч оказалась команда Чили. В этой стране незадолго до этого произошёл переворот – президент страны Сальвадор Альенде был свергнут и к власти пришёл Аугусто Пиночет. Вот как описывает те события капитан советской сборной Шамиль Тарпищев в своей автобиографии «Самый долгий матч»: «После переворота в Чили советская сборная не играла с чилийцами по политическим мотивам. Причём сами чилийцы были согласны приехать на матч куда угодно, включая СССР. Но тут наши футболисты сыграли с ними «по нулям» в отборочном матче чемпионата мира: не смогли победить команду из страны, где правил кровавый Пиночет. Перед матчем на Кубок Дэвиса у меня спросили, напишу ли я расписку, что гарантирую победу над командой Чили. Я обещал победу, если матч будет проходить в Советском Союзе. В конце концов руководство запретило нам играть с чилийцами, и сборной СССР засчитали поражения».

Как считает Тарпищев, если бы советским теннисистам разрешили встретиться с чилийцами, то наши спортсмены уже тогда могли бы завоевать Кубок Дэвиса: «Тогда в финале Кубка Дэвиса мы принимали бы уже у себя команду Италии. (Такой счастливый случай произошёл в 1994 году, когда в Германии мы прошли немцев, а все остальные матчи играли дома. А свои стены дают 5-7 процентов преимущества, которые нередко решают исход дела). Нельзя стопроцентно утверждать, но в 1976 году мы имели реальные шансы выйти в финал, потому что в команде Чили выступали те самые Корнехо и Родригес, которых я обыгрывал ещё три года назад на Кубе».