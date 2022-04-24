Соболенко отдала титул, но решила главную проблему. Из-за неё Арина стала теннисным мемом

Главный камбэк белорусского тенниса случился: Арина Соболенко после полугодичной фрустрации оказалась в финале Штутгарта. За прорывным сезоном 2021 года, когда она впервые в карьере вышла в 1/2 Уимблдона, а вскоре повторила успех на US Open и поднялась на второе место в WTA, 23-летняя спортсменка была готова к новым высотам — только протяни руку.

Но потом всё пошло не так.

Когда Соболенко играла в двух стартовых турнирах 2022 года в Аделаиде, Арину предала её типично агрессивная подача. Она отдала Кае Юван и Ребекке Петерсон первые раунды, где сенсационно наколотила 39 двойных ошибок: сначала выдала 18 анфорсов, потом — 21. Соболенко стала локальным мемом в теннисном мире из-за неудач на подаче: самое грустное в её игре — двойные ошибки. Так что в стартовых четырёх матчах 2022-го средние 5,3 двойных за встречу превратились в аховые 18,5.

Тогда после второго поражения в Аделаиде Соболенко получила сообщение от бывшего финалиста Уимблдона и USO Марка Филиппуссиса: «Ну, девочка, просто перестань слишком много думать о своей подаче». Такие осечки всегда были чертой игры Арины. Начиная с 2018-го она регулярно входит в топ-5 сезона по их количеству, а последние два года вообще держит лидерство: в 61 проведённом матче 2021-го она отметилась 338 ошибками на подаче.

Арина Соболенко Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Ведь она считается одной из самых сильных подающих в туре, что создаёт смертельную комбинацию и в то же время делает спортсменку бессильной, когда схема не работает. Даже 23-кратная обладательница ТБШ Серена Уильямс была в восторге от её удара на старте Australian Open — 2021, сказав: «Сильна как я».

Сама же Арина находит проблему не в технике, подбросе мяча — с чем в своё время были проблемы у Марии Шараповой — а в психологических нюансах: обычно проблемы с подачей — отражение шаткой менталки.

«Думаю, что всё дело — здесь, — добавляла она, указывая на свою голову. — Я много думала о своей подаче. Я пыталась всё контролировать, но это не так. У меня мышечная память, и мне просто нужно доверять себе, и да, именно это я и сделала», — сказала Соболенко после возвращения.

Так что именно в Штутгарте подача Арины нашла цель — квадрат площадки. Видимо, работа с ментал-коучем и перерыв на бесфинальные полгода достигли цели. До решающего матча в Германии она настреляла лишь 20 двойных, а в финале также порадовала болельщиков средним их количеством — шестью. Но непобедимую Игу Свёнтек, казалось, меткость белоруски совсем не волновала, так что №1 WTA удалось невероятное: забрать уже четвёртый турнир в сезоне. За Дохой, американской связкой — Индиан-Уэллсом и Майами — она оформила титул в Германии и только убежала в отрыв от новой второй ракетки мира Паулы Бадосы.

Ига Свёнтек Фото: Sarah Reed/Getty Images

И даже упустив воскресный титул, Соболенко точно выдохнет: пиковая форма где-то рядом. Посмотрите, кого она обыгрывала по ходу турнира: Бьянка Андрееску, Анетт Контавейт и Бадоса — чемпионка ТБШ из Канады и недавние обладательницы хардовых пятисотников из Эстонии и Испании.

Кажется, Арина наконец вышла из кризиса. В прошлом году в Мадриде она стала чемпионкой. Так что начать грунтовую серию с финала Штутгарта — уже отличный задел перед земляными «Мастерсами» и «Ролан Гаррос» — туда пока пускают всех.