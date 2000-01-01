Рублёв обыграл Большую тройку! Все победы россиян над Джоковичем, Надалем и Федерером

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Все победы наших теннисистов над Большой тройкой
Все победы наших теннисистов над Большой тройкой
Наши теннисисты много раз обыгрывали легендарных Федерера, Надаля и Джоковича. 
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Кафельников – Федерер: 4 победы
Кафельников – Федерер: 4 победы
Роттердам-1999. 1/4 финала
Уимблдон-2000. 1-й круг
Штутгарт-2000. 2-й круг
Марсель-2001. 1/2 финала. 
Сафин – Федерер: 2 победы
Сафин – Федерер: 2 победы
Москва-2002. 1/4 финала
Australian Open — 2005. 1/2 финала. 
Сафин – Джокович: 2 победы
Сафин – Джокович: 2 победы
Australian Open — 2005. 1-й круг
Уимблдон-2008. 2-й круг. 
Давыденко – Федерер: 2 победы
Давыденко – Федерер: 2 победы
Итоговый чемпионат ATP — 2009. 1/2 финала
Доха-2010. 1/2 финала. 
Давыденко – Надаль: 6 побед
Давыденко – Надаль: 6 побед
Майами-2008. Финал
Париж-2008. 1/4 финала
Шанхай-2009. Финал
Итоговый чемпионат ATP — 2009. Группа
Доха-2010. Финал
Доха-2011. 1/2 финала. 
Давыденко – Джокович: 2 победы
Давыденко – Джокович: 2 победы
Кубок Дэвиса — 2008. 1-й круг
Шанхай-2009. 1/2 финала. 
Южный – Надаль: 4 победы
Южный – Надаль: 4 победы
Дубай-2004. 1/4 финала
US Open – 2006. 1/4 финала
Дубай-2007. 1/4 финала
Ченнай-2008. Финал. 
Южный – Джокович: 3 победы
Южный – Джокович: 3 победы
Марсель-2007. 1-й круг
Роттердам-2007. 1/2 финала
Роттердам-2010. 1/2 финала. 
Андреев – Надаль: 1 победа
Андреев – Надаль: 1 победа
Валенсия-2005. 1/4 финала. 
Донской – Федерер: 1 победа
Донской – Федерер: 1 победа
Дубай-2017. 2-й круг. 
Хачанов – Джокович: 1 победа
Хачанов – Джокович: 1 победа
Париж-2018. Финал. 
Медведев – Надаль: 1 победа
Медведев – Надаль: 1 победа
Итоговый чемпионат ATP — 2020. 1/2 финала. 
Медведев – Джокович: 4 победы
Медведев – Джокович: 4 победы
Монте-Карло-2019. 1/4 финала
Цинциннати-2019. 1/2 финала
Итоговый чемпионат ATP — 2020. Группа
US Open – 2021. Финал. 
Карацев – Джокович: 1 победа
Карацев – Джокович: 1 победа
Белград-2021. 1/2 финала. 
Рублёв – Федерер: 1 победа
Рублёв – Федерер: 1 победа
Цинциннати-2019. 3-й круг. 
Рублёв – Надаль: 1 победа
Рублёв – Надаль: 1 победа
Монте-Карло-2021. 1/4 финала. 
Рублёв – Джокович: 1 победа
Рублёв – Джокович: 1 победа
Белград-2022. Финал. 
Рублёв обыграл Большую тройку! Все победы россиян над Джоковичем, Надалем и Федерером
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