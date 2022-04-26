«Теннисисты занимаются самообманом». Рублёв — о страхах игроков и победе над Джоковичем

24 апреля Андрей Рублёв взял третий титул в сезоне: в финале Белграда №8 рейтинга ATP впервые переиграл Новака Джоковича и сравнялся с сербом по личным встречам — 1-1. Из Сербии Андрей отправился в Барселону, но уже в среду, 27 апреля, планирует поездом добраться до Мадрида — 5 мая там стартует «Мастерс».

После победы в Белграде Рублёв рассказал «Чемпионату», вернётся ли Новак Джокович на прежний уровень и будет ли стремиться стать первой ракеткой мира. Кроме того, Андрей вспомнил про музыкальный опыт юности — кавер на песню One Direction.

«Пару встреч сыграть, выиграть у хороших игроков, и тогда всё быстро наладится» – победа над Джоковичем и возвращение серба на пик

— Пару дней прошло после победного матча. В голове ещё мелькают флешбэки встречи с Джоковичем?

— Смотря в каком формате. Если просто воспоминания, что была классная неделя, то да. Есть какие-то моменты, которые остались в голове. Именно думать или вспоминать, прокручивать в голове, что получилось выиграть в финале у Новака — такого нет.

Новак Джокович и Андрей Рублёв Фото: Getty Images

— Сколько вы обычно живёте победными матчами, учитывая график?

— Из-за насыщенного графика почти не получается. Плюс сам не люблю жить победными матчами. Белград — единственный за последнее время турнир, где я помню титул: когда спокойно можно вечером пойти поужинать, а вставать на следующий день рано не надо — рейс вечером. Единственный вечер, когда можно было им насладиться. До этого сразу надо было ехать в аэропорт после финалов либо в три утра на самолёт с турнира на турнир.

— Как провели чемпионскую ночь в Белграде?

— На самом деле, спокойно: ужин с тренером и всё. Уже дальше вернулся в номер и отсыпался. Пара звонков, личные поздравления.

— Этот финал с Ноле — повод для гордости?

— Смотря какая гордость. Если здоровая, то получилось выиграть титул, матч, потому что было нелегко. Совпало и то, что физически Новак уже не мог, совсем устал. Но чтобы до этого момента дойти, не распсиховаться и не проиграть дальше — за эти моменты очень рад.



— А в жизни, когда последний раз говорили себе: «О, я молодец!»

— Если с сарказмом. Обычно, когда сделал какую-нибудь глупость, могу сказать: «Здесь я красавчик». Что-нибудь сломать, разбить. Тогда да.

— Даже вне корта?

— Неспециально. Случайно в компаниях, когда руки бывают кривыми: попросят помочь или передать что-то за столом, а я вместо помощи какую-нибудь ерунду сделаю.



— Кстати, вы сами недавно проигрывали «под ноль» Нику Кирьосу в Майами. Сколько переживаете неожиданные неудачи?

— Поражения намного тяжелее и дольше переживаю. Смотря какой матч. Если знаю, что выложился, от себя сделал всё, что мог — тогда ок. А когда знаю, что проиграл, потому что сам натупил, не справился с эмоциями, из-за нервов и какого-то безумного желания победить, то тогда начинаю себя винить. Самопоедание начинается.

Андрей Рублёв Фото: РИА Новости

— В чём, как вам кажется, ослаб серб после почти трёхмесячного отсутствия? Чувство игры и мяча, реакция, физика?

— Нет, это вообще никак не связано с чувством мяча или физикой. Это больше психологическое. Когда давление переживаешь, не знаешь, сможешь ты вообще играть или нет. Потом резко отменяются ковидные правила, ты понимаешь, что будет возможность играть сезон. Но бóльшую часть не выступал, а находился в этих переживаниях. И если начинать играть на первом турнире в ОАЭ, Монте-Карло под №1, то ожидания завышены. Но ты не играл, нет ритма — он же быстро теряется. Уверен, когда он тренируется, то там идеально получается поймать уверенность на матч. Пару встреч сыграть, выиграть у хороших игроков, и тогда это всё быстро наладится.



Например, когда у меня сезон заканчивается, а перед следующим — четыре недели, то даже этот месяц — пропасть. Как бы ты круто ни тренировался и какую бы форму ни набрал, первый турнир очень волнительно и тяжело проходить. Будто ты давно не играл.



— Повлияли ли гонка за рейтингом ATP, давление со стороны Даниила Медведева?

— Думаю, он уже играет не ради первой строчки, так как побил рекорд. Сейчас для него самое главное — количество «Больших шлемов». Я с ним не разговаривал, но если логически рассуждать.

«Из-за имиджа ли это или у них другое мнение?» — безучастность Федерера и Надаля

— Вечный вопрос: кто возьмёт больше ТБШ?

— Очень тяжело ответить. Федереру уже будет тяжело, поэтому либо Надаль, либо Джокович. А кто из них — это как в рулетку поставить.

— Победа над Федерером в Цинциннати 2019 года, над Рафой — в Монте-Карло 2021-го, Новаком — в Белграде 2022-го. Эти матчи против Биг-3 особенны до сих пор или чувство уже притупляется?

— В любом случае это особенные матчи, так как они были в разное время и на разном этапе жизни. Дай бог, дальше получится бороться против топовых игроков и выигрывать. Это всегда будет особенное чувство, потому что это некий показатель, что, возможно, есть потенциал для улучшения, например, стоять выше в рейтинге. Плюс цели большие: хочется карабкаться всё выше и выше, попробовать достичь №1 ATP. Если хочешь стать первым в рейтинге, нужно уметь обыгрывать топовых игроков.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

— Кажется, из тройки Новак ближе всех к русским. Какую-то поддержку в его лице чувствуете?

— Ни с кем из них я и близко не знаком, чтобы называть друзьями и говорить о каких-то вещах. Но достаточно хорошие спортивные отношения: спокойно можем пообщаться в раздевалке. Уважение есть.

— Как вам кажется, почему Федерер и Надаль сторонятся выражать мнение в острых, но принципиальных вопросах? Хотя пользуются большим авторитетом.

— Честно, не знаю. Нет догадок. Наверное, лучше им этот вопрос задать. Не хочу кидать лишнюю догадку, чтобы дезинформировать. Из-за имиджа ли это или у них другое мнение? Не знаю.

«В Сербии слушал разные альбомы Eminem. В Майами или в Монте-Карло — Tokio Hotel» — любимые жанры и музыкальная группа юности

— По сезону у вас уже около 28 матчей. Вновь стремитесь сыграть больше всех?

— Не было никогда приоритета сыграть больше всех. Планирую даже играть меньше, чем в том году. Дальше посмотрим. Если результаты будут хорошими, не обязательно надо будет играть всё подряд.



— Медведев, например, рассказывал, что уже точно не будет жертвовать сном ради футбола или какой-то игрушки на приставке, потому что это влияет на игру. С возрастом и профессиональным ростом отношение к здоровью меняется?

— Видеоигры особо никогда не нравились. Проблема, да, в другом. С этим я уже стал бороться: не сидеть слишком много в телефоне. Когда турниры и тренировочный период, хочется хоть как-то соблюдать режим, чтобы можно было выкладываться на 100%.



— YouТube, мессенджеры?

— Иногда даже ничего не надо смотреть, а всё равно привычка зайти непонятно для чего есть.



— В YouТube, кстати, недавно ваше видео на кавер группы One Direction набрало первые 100 тысяч просмотров. Следите?

— Нет, если честно, не открывал, не следил. Мне нечему радоваться. У меня цели не было. Если бы она была, то следил бы, заходил, проверял. Просто совпало. Мне хотелось посмотреть, как это происходит на студии, как записывается песня. Ребята согласились дать маленький кусочек текста. Это был не проект. Я там больше случайно из-за любопытства оказался. Было бы неважно: со мной или без меня. Просто было интересно, как записываются проекты на студии: вживую эти гитары и барабаны.

— Эти парни — москвичи? Поддерживаете связь?

— Из Москвы знакомые. Не сказать, что мы дружим или видимся. Знаю их, потому что они играли раньше, ещё в детстве, в теннис.



— Они музыканты?

— Нет, точно не музыканты. Думаю, что спаррингуют кого-то, тренерами работают.



— В интервью 2019 года вы говорили, что слушаете Iron Maiden, Dio и Halloween. Как так резко произошли изменения во вкусе?

— Не было никакой смены во вкусах. Я эти группы и с детства любил. И поп мне нравится, например, Джастин Бибер. На концерт недавно его новый ходил. Вся музыка нравится, все жанры.



— Алькарас слушает Eye of the Tiger американской рок-группы Survivor перед матчем, Надаль — классику. А вы?

— Зависит от настроения. Каждую неделю или турнир может быть абсолютно разный жанр, исполнитель. Например, в Сербии, когда я ездил на корты и обратно, то слушал разные альбомы Eminem. В Майами или в Монте-Карло — Tokio Hotel. От настроения зависит.

Слушаю всегда в дороге. Перед матчем никогда. Чтобы подготовиться ко встрече, я, наоборот, музыку не слушаю. Мне не нравится. Она как будто не туда настраивает.

Рафаэль Надаль Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Каждый игрок занимается самообманом для лучшего результата или выступления» — страхи теннисистов

— Негласно вы — король пятисотников. Есть у самого объяснение, почему не выходит на турнирах крупнее: пройти дальше 1/4 финала ТБШ или покорить «Мастерс»?

— Происходит это от безумного желания, хотения проявить себя, добиться чего-то большего. Из-за этого где-то на более крупных турнирах, в ключевых моментах, это желание не даёт справиться с эмоциями. Они выходят из-под контроля. В Индиан-Уэллсе был шанс взять титул, где из-за своих эмоций не выиграл матч, который мог. Когда Надаль в финале играл с трещиной в ребре, то были бы все шансы выиграть тот «Мастерс». В 2021 году два финала проиграл, потому что не смог справиться с эмоциями. Проблемы не в плане игры, надо хладнокровнее подходить к турнирам.



— Жизненный принцип «нет ожиданий — нет разочарований» не работает?

— В любом случае каждый игрок занимается самообманом для своего лучшего результата или выступления. Кто-то любит лишний раз себя забинтовать, замотать что-то, чтобы снять давление или переживание. Якобы его что-то беспокоит, но ничего страшного, если он проиграет, потому что не на 100% себя физически чувствует. Тем самым они снимают давление. Кто-то любит говорить, что ему всё равно, не интересен результат. Он так снимает давление. Каждый занимается самовнушением. Я стараюсь не думать об ожиданиях и занимаюсь таким самообманом. Даже если кто-то не признаётся в этом, это так.