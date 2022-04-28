Даниил Медведев уже на корте! Но с возвращением на турниры могут быть проблемы

Ещё когда шёл «Мастерс» в Майами, Даниил Медведев объявил, что сделал операцию по поводу грыжи. Лучший теннисист России пропустил старт грунтовой серии турниров и занялся восстановлением. Через неделю после операции Даниил сообщил, что уже приступил к своему «любимому виду тренировок» — на игровой приставке: «Прошла уже неделя с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только тренировки на PlayStation». Ну а к концу апреля Медведев порадовал своих поклонников более обнадёживающими новостями.

Чемпион US Open – 2021 в своих соцсетях разместил видео, на котором он проводит тренировки на корте. Занимается Даниил в академии Патрика Муратоглу на юге Франции. Под этой записью россиянин оставил такой комментарий: «Первые теннисные тренировки». Стоит обратить внимание, что Медведев отрабатывает удары на харде.

Это сообщение собрало массу лайков и комментариев. Под постом отметились все спонсоры Даниила, а также теннисистка Елена Веснина, партнёр Медведева по парной комбинации – бразилец Марсело Демолинер. Андрей Рублёв пошутил: «Стиль осьминог снова в действии», а вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа написал в комментариях к видео: «Не забудь немного попрактиковаться в Rainbow Six (компьютерная игра, тактический шутер от первого лица. – Прим. «Чемпионата»)».

Раз начались тренировки, то возникает вопрос – когда мы увидим Даниила в деле? Какой турнир у него будет первым после возвращения? И тут масса вариантов. Пока россиянин снялся почти со всех грунтовых турниров – «Мастерсов» в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Он пока остаётся в заявке только на «Ролан Гаррос».

Сможет ли Медведев там выступить? Президент ФТР Шамиль Тарпищев не исключает этого: «Восстановление Даниила проходит нормально, в соответствии с графиком. Его травма лёгкая в том плане, что менее опасна для будущего, и тяжёлая в том плане, что надо выделить время. При хорошем стечении обстоятельств Даниил может сыграть на «Ролан Гаррос». Нужно плавно форсировать. В данном случае надо переждать. В целом всё нормально».

А вот бывший тренер Новака Джоковича – Никола Пилич высказал опасение по поводу скорого возвращения россиянина: «Медведев восстанавливается после операции, у него будут проблемы при возвращении на «Ролан Гаррос». Когда ты не играешь месяц, тебе нужно много времени, ему ещё многое предстоит… Мы видим, как это работает прямо сейчас на примере Новака. Когда наступает большой перерыв, начинаются большие проблемы».

Даже если Даниил решится выступить на «Ролан Гаррос», маловероятно, что он сможет показать такой же результат, как в прошлом году – 1/4 финала. Все знают, как Медведев относится к грунту. Чтобы на этом покрытии чувствовать себя уверенно, нужны хорошая физическая подготовка и игровая практика. Опять же отметим, что россиянин начал тренировки не на грунте, а на харде. Значит, про «Ролан Гаррос» для Медведева в этом году можно забыть? Но тут есть один нюанс.

Перед самым Открытым чемпионатом Франции Медведев может обойти Джоковича и, даже не играя, стать первой ракеткой мира за счёт большего количества очков, сгорающих у серба. И тогда Даниил, вполне возможно, захочет впервые в карьере появиться на турнире «Большого шлема» в статусе нового лидера мирового рейтинга.

С появлением Медведева на турнирах во время травяного сезона тоже большие проблемы. Он заявлен на турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Об этом уже было официально объявлено – Даниила там ждут. Но, учитывая, что Великобритания закрыла доступ всем российским и белорусским теннисистам на соревнования у себя в стране, включая знаменитый Уимблдон, сразу возникает вопрос – а надо ли Медведеву вообще переходить в этом году на траву, чтобы сыграть только на одном мелком турнире в Нидерландах? Хотя перспективы на траве для Даниила, когда он находится в хорошей форме, могли быть очень неплохими. Напомним, в прошлом году он впервые выиграл титул на этом покрытии – на Мальорке.

Так что же остаётся Медведеву, если он будет вынужден пропустить и грунтовый, и травяной сезоны? Тогда нужно готовиться сразу к американскому харду. В таком случае тренировки в академии Муратоглу на хардовом покрытии – как раз то, что нужно. Тогда можно не форсировать события, постепенно набирать форму, втягиваться в ритм, подтягивать физическую подготовку и, как только представится возможность, лететь за океан – на американский хард. Где в Северной Америке россиянин может начать выступления? Обычно он играл на ATP-500 в Вашингтоне, а потом связку двух «Мастерсов» в Канаде и Цинциннати. Но в этот раз, учитывая отсутствие игровой практики и долгий простой, Медведев с командой может решить попробовать свои силы сначала на более мелком турнире ATP-250 в Атланте. Это соревнование пройдёт с 27 по 31 июля, прямо перед Вашингтоном.

Даниил Медведев Фото: Megan Briggs/Getty Images

Знаменитый советский теннисист и комментатор Александр Метревели в интервью «Чемпионату» высказал мнение, что нет ничего страшного, если Медведев не будет выступать до американского харда: «В последнее время было видно, что он плохо играет. Трудно было определить, что его беспокоит. Критично ли, что он пропустит весь грунтовый сезон? Может пропустить грунтовый сезон и, возможно, травяной. Может, это хорошо, ведь грунт и трава не совсем его покрытия. Самое главное – ему нужно подтвердить те результаты, которые были у него. Не знаю, получится ли у него это сделать. Если была необходимость делать операцию, то лучше её сделать. Насколько грыжа может выбить из сезона? В принципе, это несложная операция. Всё зависит от того, какая грыжа и как будет идти восстановление после операции. Трудно об этом говорить, думаю, что точные сроки ему никто не сможет назвать».