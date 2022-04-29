От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой

Ещё в начале апреля шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер был признан судом присяжных в Лондоне виновным по четырём пунктам обвинения в нарушении закона о финансовой несостоятельности или банкротстве. По закону экс первой ракетке мира грозило тюремное заключение до семи лет. И вот наконец приговор был оглашён.

Знаменитый немецкий теннисист был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита, взятого под покупку недвижимости на фешенебельном курортном острове Майорка. Речь шла о сумме € 3,6 млн. Но, как оказалось позднее, при процедуре банкротства Беккер сокрыл некоторые активы, в том числе и спортивные призы. По итогам следствия Борису было предъявлено 24 пункта обвинения, и по четырём из них присяжные в Королевском суде Южного Лондона признали его виновным. В частности, было доказано, что бывший теннисист передавал собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне. Всего Борис Беккер сокрыл активы на сумму более € 3 млн.

Во время суда 54-летний Беккер полностью отрицал свою вину. Он утверждал, что сотрудничал со специальными органами в связи с процедурой банкротства и полностью полагался на своих советников. По словам бывшего теннисиста, он не знает о местонахождении некоторых своих трофеев. И, кстати, обвинение в сокрытии золотой олимпийской медали и нескольких победных кубков с Уимблдона было снято с Бориса наряду с другими 19 пунктами.

Стоит напомнить, что Беккер уже был осуждён за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, но тогда он отделался условным тюремным сроком. Этот эпизод упомянула сейчас судья Дебра Тейлор, когда зачитывала приговор теннисисту: «Вы не прислушались к предупреждению, которое вам дали, и шансу, который вам дал условный приговор, и это является значительным отягчающим обстоятельством». В итоге лондонский суд приговорил Бориса к 2,5 годам лишения свободы.

Борис Беккер сегодня Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Перед оглашением приговора к судье обратилась 86-летняя мать теннисиста Эльвира, которая попросила проявить милосердие: «Надеюсь, что мой сын не отправится в тюрьму. Он хороший мальчик». Отметим, что, когда в 2019 году проводился аукцион для погашения части долгов теннисиста и на торги выставлялись его спортивные трофеи, компания-организатор разыскивала награды по всей Англии и Германии. Один из кубков был найден в доме у матери Бориса. Женщина утверждала, что сын ей этот трофей подарил, но приз всё равно оказался в качестве одного из лотов.

Борис Беккер во времена пика своей карьеры Фото: Bob Martin/Getty Images

За спортивную карьеру Борис Беккер завоевал 49 титулов, в том числе шесть на турнирах «Большого шлема», включая три Уимблдона и три Итоговых чемпионата ATP, 12 недель был первой ракеткой мира, стал победителем Олимпиады-1992 в Барселоне в парном разряде, дважды выиграл Кубок Дэвиса и один раз Кубок Хопмана со сборной Германии. В 2003 году Борис Беккер был введён в Международный зал теннисной славы. С 2013 по 2016 год Беккер был тренером Новака Джоковича. За это время знаменитый серб под руководством Беккера полностью собрал «Карьерный шлем», а всего выиграл шесть мэйджоров, 14 турниров серии «Мастерс» и два Итоговых чемпионата ATP.

За карьеру игрока Борис заработал $ 25 080 956 призовых.