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Приговор для теннисиста Бориса Беккера: пытался скрыть € 3 млн, чтобы не платить по долгам, получил 2,5 года тюрьмы

От шести «Шлемов» до тюрьмы. За что Борис Беккер должен провести 2,5 года за решёткой
Даниил Сальников
От шести «Шлемов» до тюрьмы
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Британский суд вынес вердикт экс первой ракетке мира и 3-кратному чемпиону Уимблдона. Отделаться штрафом и условным заключением не удалось.

Ещё в начале апреля шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер был признан судом присяжных в Лондоне виновным по четырём пунктам обвинения в нарушении закона о финансовой несостоятельности или банкротстве. По закону экс первой ракетке мира грозило тюремное заключение до семи лет. И вот наконец приговор был оглашён.

Знаменитый немецкий теннисист был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита, взятого под покупку недвижимости на фешенебельном курортном острове Майорка. Речь шла о сумме € 3,6 млн. Но, как оказалось позднее, при процедуре банкротства Беккер сокрыл некоторые активы, в том числе и спортивные призы. По итогам следствия Борису было предъявлено 24 пункта обвинения, и по четырём из них присяжные в Королевском суде Южного Лондона признали его виновным. В частности, было доказано, что бывший теннисист передавал собственность стоимостью € 427 тыс. некоторым людям, включая двух бывших жён, пытался сокрыть владение домом в Германии стоимостью € 2,16 млн и акциями компании Breaking Data Corp., а также сокрыл кредиты в размере € 825 тыс. от банка в Лихтенштейне. Всего Борис Беккер сокрыл активы на сумму более € 3 млн.

Во время суда 54-летний Беккер полностью отрицал свою вину. Он утверждал, что сотрудничал со специальными органами в связи с процедурой банкротства и полностью полагался на своих советников. По словам бывшего теннисиста, он не знает о местонахождении некоторых своих трофеев. И, кстати, обвинение в сокрытии золотой олимпийской медали и нескольких победных кубков с Уимблдона было снято с Бориса наряду с другими 19 пунктами.

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Стоит напомнить, что Беккер уже был осуждён за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, но тогда он отделался условным тюремным сроком. Этот эпизод упомянула сейчас судья Дебра Тейлор, когда зачитывала приговор теннисисту: «Вы не прислушались к предупреждению, которое вам дали, и шансу, который вам дал условный приговор, и это является значительным отягчающим обстоятельством». В итоге лондонский суд приговорил Бориса к 2,5 годам лишения свободы.

Борис Беккер сегодня

Борис Беккер сегодня

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Перед оглашением приговора к судье обратилась 86-летняя мать теннисиста Эльвира, которая попросила проявить милосердие: «Надеюсь, что мой сын не отправится в тюрьму. Он хороший мальчик». Отметим, что, когда в 2019 году проводился аукцион для погашения части долгов теннисиста и на торги выставлялись его спортивные трофеи, компания-организатор разыскивала награды по всей Англии и Германии. Один из кубков был найден в доме у матери Бориса. Женщина утверждала, что сын ей этот трофей подарил, но приз всё равно оказался в качестве одного из лотов.

Борис Беккер во времена пика своей карьеры

Борис Беккер во времена пика своей карьеры

Фото: Bob Martin/Getty Images

За спортивную карьеру Борис Беккер завоевал 49 титулов, в том числе шесть на турнирах «Большого шлема», включая три Уимблдона и три Итоговых чемпионата ATP, 12 недель был первой ракеткой мира, стал победителем Олимпиады-1992 в Барселоне в парном разряде, дважды выиграл Кубок Дэвиса и один раз Кубок Хопмана со сборной Германии. В 2003 году Борис Беккер был введён в Международный зал теннисной славы. С 2013 по 2016 год Беккер был тренером Новака Джоковича. За это время знаменитый серб под руководством Беккера полностью собрал «Карьерный шлем», а всего выиграл шесть мэйджоров, 14 турниров серии «Мастерс» и два Итоговых чемпионата ATP.

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За карьеру игрока Борис заработал $ 25 080 956 призовых.

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