Футбольные страсти Короля грунта. Как Рафаэль Надаль благословил «Реал» на чемпионство

Футбольные страсти Короля грунта Рафаэля Надаля
Как знаменитый испанец благословил «Реал» (Мадрид) на юбилейное чемпионство.
Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль – страстный поклонник футбола. Неудивительно, что он сделал 1-й символический удар по мячу в матче 34-го тура испанской Примеры между командами «Реал» и «Эспаньол».
Мадридский клуб выиграл в этом матче с разгромным счётом 4:0 и обеспечил себе досрочную победу в первенстве Испании. Вот так Надаль благословил «Реал» на юбилейное, 35-е по счёту чемпионство.
Рафаэль Надаль с детства болеет за «Реал» (Мадрид), хотя его дядя Мигель Анхель Надаль в 1990-е годы был знаменитым полузащитником «Барселоны».
Рафаэль Надаль: «Почему я болею за «Реал»? Мой отец и вся семья всегда были мадридистами. Когда дядя играл за «Барселону», они болели за него. Потом он вернулся в «Мальорку», и семья разделилась».
В детстве Надаль одинаково хорошо играл как в теннис, так и в футбол. Однако в 12 лет ему нужно было сделать окончательный выбор – кожаный мяч или ракетка. Рафа выбрал теннис и не прогадал.
Рафаэль Надаль – один из самых известных спортсменов-левшей, но в обычной жизни использует другую руку: «Я ем и пишу правой рукой. А когда играю в теннис и футбол, переключаюсь на левую сторону».
Надаль – преданный поклонник «Реала», но однажды вызвал гнев фанатов клуба, когда появился на трибуне в шарфе мадридского «Атлетико», игравшего в тот день в Лиге Европы с лондонским «Арсеналом».
Конечно же, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» болеет не только за «Реал», но и за сборную Испании. В 2010 году он оказался в числе тех, кому разрешили пройти в чемпионскую раздевалку.
Рафаэль Надаль: «Во время Уимблдона-2010 я больше следил за Кубком мира, чем за своими соперниками. Полуфинал с Германией я смотрел из дома, а на финал прилетел в Йоханнесбург».
Кстати, после ЧМ-2010 газета El Mundo провела опрос, кто является самым популярным человеком в стране. Надалю отдали голоса почти 70% опрошенных. Вратарь сборной Испании Икер Касильяc стал 2-м.
Президент «Реала» Флорентино Перес: «Надаль – один из лучших послов «Реала» в мире. Он был бы великолепным выбором на роль президента клуба».
Футбольные страсти Короля грунта. Как Рафаэль Надаль благословил «Реал» на чемпионство
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