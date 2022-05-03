«Не хочу лазить по помойкам, собирать копейки и экономить». Юниорка — о теннисном туре

Катя — совсем не из теннисной семьи, её родители — обычный средний класс из Краснодара. Девочке было шесть, когда близкие отвели её на первую тренировку. На корт, вспоминает спортсменка, она пришла практически босая. Родители тут же бросились покупать кроссовки, но взяли совсем не теннисные, так что набивала мячи Катя в сандалиях. С тех пор она занимается индивидуально у тренеров на юге России. Теннисным академиям предпочла такой подход.

«Это расплывчатое мнение о теннисных академиях, даже топовые игроки об этом говорят. Исходя из своего опыта тренировок в подобных местах, это попросту высасывание денег. Толку нет. Единственный плюс в академии — база. Они работают не на результат и не на индивидуальность, а на показушничество», — считает спортсменка.

Юниорка сборной России Екатерина Хайрутдинова Фото: Из личного архива

Это не общие слова — Екатерина тренировалась в академии имени Озерова в Рязани. Но тут же девушка добавляет, что российский и европейский теннис отличаются. В академиях Испании и, в частности, Патрика Муратоглу все топы занимаются с личными тренерами или родственниками — отцами — которых привозят игроки. А владелец академии, скорее, ментор, который наблюдает и лишь даёт комментарии.

«Муратоглу — хорошо разрекламированный тренер. Он ничего нового не скажет. У тех девчонок и мальчишек, с кем я знакома, есть личные тренеры. А он лишь присутствует на занятиях как тренер со стороны. Патрик наблюдает, подмечает детали. Он был тренером Серены Уильямс, сейчас — Симоны Халеп. Сидит в ложе у Кори Гауфф и Стефаноса Циципаса, у юниорок. Даёт им оценки».

Такие места, считает девушка, больше работают на бренд: только за это придётся отдать большие деньги, а ещё потратиться на наставника, корты, проживание. «В Европе это недёшево. Ещё и возить тренеров за свой же счёт по турнирам», — перечисляет Хайрутдинова.

Если заключать контракт с академией, говорит Катя, то с возможностью привезти личного тренера и тренера по фитнесу. Важно, чтобы предоставили бесплатные корты, взяли на себя расходы за поездки и выплачивали проценты.

На Australian Оpen – 2022, где Катя дебютировала на ТБШ, но оступилась в третьем круге, она обыграла пятую сеяную — американку Клерви Нгуну. После сыграла два юниорских турнира U18 на грунте в Болгарии. На первом вылетела уже на старте в одиночке и паре, на втором — дошла до финала в личке и сыграла в 1/2 в дуэте. Так она подскочила в рейтинге ITF Juniors на 45-е место. Следующая остановка — Париж. «Хотела сыграть Милан до мэйджора, но не получилось сделать визу из-за технических проблем», — добавляет Катя.

Екатерина Хайрутдинова на теннисном корте в Краснодаре Фото: Из личного архива

Отдельно готовиться к Уимблдону и травяному сезону теннисистка не будет. «Продолжу на серии «фьючерсов», может быть, добью юниорские на грунте или уже на харде. Без Уимблдона не будет смысла ехать на травяные турниры», — заключила спортсменка.

По её словам, боссы ITF после решения лаун-тенниса Великобритании отстранить Россию и Беларусь от местных соревнований не обращались к спортсменке, даже письма не пришло. «Уже привыкла, что ITF — это Британия, а британцы толерантны ко всем, но не к русским. Всё равно, если честно, так как жизнь продолжается. Никто лично меня из знакомых коллег не гнобил».

Этот перерыв на траву не навредит планам Екатерины перейти во взрослый тур. Сейчас важно вовремя переключиться на 15-тысячники, 25-тысячники и задуматься об университетском теннисе в США. Яркий его представитель — американка, финалистка АО-2022 Даниэль Коллинз.

Так что девушка готовится к поступлению во флоридский международный университет (FIU) в Майами. Туда её пригласила тренер из Сербии Каторина Петрович, которая в своё время открыла Кристину Младенович, Елену Янкович, Ану Иванович, Ольгу Данилович. Петрович помогает игрокам подняться с университетского уровня до профессионалов. «Она меня заметила ещё в топ 250 ITF. Года три держим связь. Для поступления даже средний балл неважен, — уточняет девушка. — Всё зависит от тебя. Можно приехать и уехать. Приехать и остаться работать, выбирать турниры, пробовать. Университет старается помогать. Учишься, получаешь образование, играешь за вуз».

Развиваться в Краснодаре, как и в России, считает Екатерина, очень тяжело. Тем более Федерация тенниса России практически не помогает. Всё за свой счёт, говорит девушка. На два турнира в Болгарии она потратила $ 600 без перелёта, но на этой стадии в юниорах тебе оплачивают питание. Деньги уходят на аренду кортов, проживание, переезд из одного города в другой. А так как призовых в юниорском туре совсем нет, всё оплачивают родители.

«Меня позиционируют как игрока сборной России. По документам это основной и запасной составы. В сумме человек 30. Но толку от этого ноль», — скептически говорит Екатерина. Хотя стоит добавить, что ФТР оплатила Екатерине участие на Australian Open — 2022, а это около 500 тысяч рублей на перелёт, проживание и питание.

Сомнений в своих способностях у Екатерины нет: сравнивает игру с действиями на корте Слоан Стивенс и Симоны Халеп. Главное — атакующий стиль. «Румынка играет от себя. Она может уйти в оборону, сыграть в стеночку, но в атаке действует от себя, выстраивает комбинации. Такую игру привил тренер и прививает её до сих пор».

Екатерина Хайрутдинова Фото: Из личного архива

Юниорка строит игру на бэкхенде, удар справа, добавляет, срывает чаще.

«Сейчас женский теннис очень меняется. Кто угодно может выстрелить, затем остаться или снова вылететь. Мои одногодки в 14-15 лет думали, как заработать первые юниорские очки в самых низших категориях. А сейчас девочки в том же возрасте уже в десятке [ITF]. То же самое и в WTA. Программы меняются, мышление, теннис».

За карьеру у спортсменки есть титулы в юниорской одиночке, больше побед в парных комбинациях в прошлом году на грунте и харде. Цель – попасть в элиту. «Хотелось бы открыть рейтинг WTA. Мне, честно, тренеры, кто меня смотрел, говорят, что я реально могу войти в топ-200 WTA или, может, выше. Есть свои нюансы. Не уверена, что в ближайшие полгода. Может, через год, два, три».

Впереди у Екатерины «Ролан Гаррос» — 2022, где она договорилась играть пару с канадкой Анабель Ксу, хотя весь прошлый год набивала мячи с Анной Зыряновой, Кирой Павловой, Марией Шолоховой, Анастасией Гурьевой. Оказалось, девочки не попали в основную сетку «РГ». О титуле Екатерина уже задумывается.

Екатерина Хайрутдинова на теннисном корте Фото: Robert Prange/Getty Images

«Говорила с Дарьей Гавриловой [Савилл]. Можно в 18 лет выиграть «Шлем» и обеспечить себе будущее, не играть, но это будет тяжело. Дарья говорила, что лучше подходить к этому постепенно с возрастом и опытом, чтобы на тебя рано груз не навалился, как на ту же Эмму Радукану. Хотелось бы как можно раньше заработать денег и обеспечить себе какое-то будущее. Не лазить по помойкам, не собирать копейки и экономить на всём».

Уже в мае у Екатерины начнутся выпускные экзамены в школе, но самый главный этап в профессиональной карьере — поступление в университет США — впереди. «Не знаю, насколько буду скучать. Это должен быть глоток свежего воздуха. Шаг в будущее, в новую жизнь. А по самому Краснодару, кажется, скучать не буду».