Шикарные наряды звёзд тенниса на Met Gala
Как блистали на показе мод в Нью-Йорке Мария Шарапова, сёстры Уильямс и другие.
Каролина Возняцки – 2022
Слоан Стивенс – 2021
Эмма Радукану – 2021
Феликс Оже-Альяссим – 2021
Айла Томлянович и Маттео Берреттини – 2021
Серена Уильямс – 2019
Лейла Фернандес – 2021
Мария Шарапова – 2016
Наоми Осака – 2021
Винус Уильямс – 2022
Шикарный наряд Возняцки на Met Gala. Кто ещё из звёзд тенниса блистал на модном показе
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