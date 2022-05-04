Золотые детки Бориса Беккера. Кто из отпрысков теннисиста будет навещать его в тюрьме

В апреле Лондонский суд признал сначала знаменитого теннисиста Бориса Беккера виновным в нарушении закона о финансовой несостоятельности или банкротстве, а затем приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Это далеко не первый скандал, в котором оказался замешан 6-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Ранее его уже осуждали за уклонение от уплаты налогов, ну а истории о бурной личной жизни немецкого спортсмена много лет не сходили с первых страниц таблоидов. У Беккера от разных женщин четверо официально признанных им детей. И кто же из отпрысков теннисиста будет навещать отца в тюрьме?

В декабре 1993 года Борис женился на Барбаре Фелтус, когда она была на 8-м месяце беременности. В январе 1994 году у молодожёнов родился первенец Ноа-Габриэль, названный в честь друзей Беккера – французского теннисиста Янника Ноа и музыканта Питера Гэбриэла. Второй сын у пары родился через 5 лет – его назвали Элиас-Бальтазар. Однако не всё было благополучно в молодой семье. Борис признался своей жене, что у него были отношения на одну ночь с другой женщиной, когда Барбара была беременна вторым ребёнком. Подробности этой истории развились в неслыханный скандал. Оказалось, что то ли после ссоры с женой, то ли после горького поражения от Патрика Рафтера в 4-м круге Уимблдона-1999 Беккер имел в ночном клубе сексуальную связь с темнокожей русской моделью Анжелой Ермаковой. В прессе сообщалось, будто теннисист был столь неосторожен, что Анжела сумела воспользоваться его «биоматериалом» и искусственно себя оплодотворила.

Ермакова объявила, что Борис Беккер является биологическим отцом её дочери Анны. Примерно в одно время проходило сразу два судебных процесса с участием теннисиста – бракоразводный с Барбарой, а также разбирательства по поводу рождения Анны. Отцовство Беккера было подтверждено ДНК-экспертизой. Теннисист отказался от всех первоначальных претензий к Анжеле Ермаковой, признал дочь и согласился выплатить матери и дочери внушительную денежную компенсацию. В ноябре 2007 года Борис добился совместной опеки над Анной, выразив обеспокоенность по поводу того, как Ермакова её воспитывала.

Анна Ермакова Фото: Из личного архива АННЫ ЕРМАКОВОЙ

В июне 2009 года в швейцарском Санкт-Морице Борис Беккер женился на голландской модели Лилли Керсенберг, а в феврале 2010 года у пары родился сын Амадей-Бенедикт-Эдли-Луис Беккер. Мальчик был назван в честь дяди жены Беккера – Эдли и его друга – мексиканско-кубинского миллионера Луиса Гарсии Фанхула. Он же и является крёстным отцом ребёнка. Когда мальчику было 8 лет, Лилли и Борис расстались.

Борис Беккер с тремя сыновьями Фото: Из личного архива Бориса Беккера

Трое детей Беккера – старшие сыновья и дочь – уже взрослые и самостоятельно зарабатывают себе на жизнь. А вот младший Амадей ещё несовершеннолетний и его мать Лилли горько переживает о том, как вся эта неприятная ситуация с тюремным сроком Бориса отразится на ребёнке. «Я совсем сломалась [когда услышала приговор]. Я должна была рассказать своему сыну об этом. У меня не было другого выбора, кроме как разбить себе сердце — или, точнее, его сердце. И я никому этого не желаю. Это было самое сложное, что мне приходилось делать, — с 12-летним ребёнком-то. Он не мог этого понять — он до сих пор не может. Это разбивает моё сердце», — приводит слова Лилли Беккер Daily Express.

Интересно, что двое детей Бориса от разных женщин – Анна и Элиас-Бальтазар, которые родились примерно в одно время, выбрали для себя одинаковую профессию – они занимаются модельным бизнесом. Оба живут в Лондоне, много путешествуют по миру. Элиас не пошёл в спорт по стопам отца, хотя воспользовался его режимом дня. Как и Борис в юности, 22-летний Беккер просыпается в 7 утра, отжимается 50 раз, потом спит ещё один час, а после того, как окончательно встанет, занимается йогой. Кроме модельного бизнеса Элиас занимает режиссурой и музыкой. Кстати, сам молодой человек уверен, что развод его родителей был «к лучшему»: «У меня было прекрасное детство. Я научился у своих родителей не переживать по поводу того, как поклонники отца вмешивались в семейные дни, постоянно просили с ними сфотографироваться. В конце концов, они ценят вас, потому что вы достигли больших вещей. Это надо принять».

Элиас Беккер Фото: Из личного архива Элиаса Беккера

Золотой мальчик – так называли Беккера на пике его славы. Золотые детки – так можно сказать и об отпрысках теннисиста. Анна – вылитая копия отца с такой же шикарной рыжей гривой. Несмотря на скандальную историю своего появления на свет, Анна сейчас подчёркнуто уважительно говорит об отце. «Если говорить совершенно честно, я в шоке от того, что ему придётся сесть в тюрьму на 2 с половиной года. Я надеюсь, что он будет сильным в это трудное время. Конечно, я буду поддерживать его и навещать в тюрьме. Я обратилась в суд с письмом, где выражаю беспокойство о своём сводном 12-летнем брате Амадее. Это просто несправедливо, что ему приходится через всё это проходить. Ему всего 12 лет. Без отца ему будет особенно тяжело пережить этот стресс», — приводит слова Ермаковой Sport.sky.

Анна Ермакова Фото: Из личного архива АННЫ ЕРМАКОВОЙ

Поддержка детей, безусловно, должна помочь Беккеру провести эти 30 месяцев в заключении. Но не менее важно найти какое-то занятие экс-теннисисту, чтобы отвлечься от тяжёлых мыслей о несвободе. По словам бывшего управляющего тюрьмы, Борис, скорее всего получит работу в качестве инструктора в тюремном спортивном зале: «Спортзалы очень популярны в тюрьмах. Многие заключённые с удовольствием ходят заниматься на тренажёрах и позаниматься с мячом». Кроме того, по данным Blick, руководство сети спортивных телеканалов Eurosport ведёт переговоры с адвокатами Бориса Беккера о том, чтобы он комментировал теннисные матчи прямо из тюрьмы.