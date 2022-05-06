Король грунта отступил перед наследником! Карлос Алькарас впервые победил Рафаэля Надаля

Один из самых перспективных теннисистов мира Карлос Алькарас впервые победил своего звёздного соотечественника Рафаэля Надаля. Король грунта отступил перед своим наследником, да ещё и в Мадриде!

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде собрал практически всех сильнейших представителей мужского тенниса, кто сейчас находится в обойме. Не хватает только Даниила Медведева. Напомним, россиянин после Майами решил заняться своим здоровьем. Он сделал операцию, удалив грыжу, и сейчас проводит восстановительный период.

Пару недель назад Даниил начал тренировки на корте, причём на харде. Но сейчас он уже занимается на грунте. И вот пришло сообщение из стана Медведева, что он попросил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Женеве, который предшествует «Ролан Гаррос». Так что, судя по всему, лучший теннисист России всерьёз намерен показать всё своё мастерство в Париже.

В Мадриде же всё внимание приковано по большей части к Джоковичу и Надалю. Серб постепенно набирает форму. На домашнем турнире в Белграде он сумел дойти до финала, но уступил там россиянину Андрею Рублёву. А вот Надаль только открывает грунтовый сезон, и Мадрид у него первый в расписании. Оба этих именитых теннисиста не раз побеждали в столице Испании: Джокович три раза, а Надаль – пять. И когда появилась сетка соревнования, многие эксперты, журналисты и болельщики стали ждать 1/2 финала между Джоковичем и Надалем. Но до него каждому ещё нужно было дойти.

Впрочем, путь Джоковича в Мадриде до полуфинала получился, можно сказать, облегчённым. Серб как высоко сеянный пропустил первый круг, а во втором ему в соперники достался «клиент» Гаэль Монфис, проигравший до этого все 17 очных встреч. Француз не стал нарушать «традицию» и уступил в очередном матче (3:6, 2:6), благодаря чему был установлен рекорд ATP по самому крупному счёту личных поединков, в которых один из соперников так и не смог ничего выиграть – 18-0. На встречу 3-го раунда оппонент Джоковича – британец Энди Маррей – и вовсе не вышел, сославшись на болезнь. Ну а в 1/4 финала Новак уверенно справился с поляком Хубертом Хуркачем – 6:3, 6:4.



Рафаэль Надаль, из-за травмы не игравший полтора месяца с финала в Индиан-Уэллсе, где он уступил американцу Тейлору Фритцу, пропустил «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло, а также ATP-500 в Барселоне. Стартовый матч в Мадриде с Миомиром Кецмановичем испанец выиграл в двух сетах – 6:1, 7:6 (7:4), а вот в 3-м круге ему пришлось очень непросто с квалифаером из Бельгии Давидом Гоффеном. Рафа упустил два матчбола во втором сете, потом на тай-брейке третьего сам спасся с 4 матчболов и всё же дожал соперника – 6:3, 5:7, 7:6 (11:9) за 3 часа 13 минут. Отметим, что Надаль нашёл время во время турнира нанести первый удар по мячу перед чемпионским матчем своего любимого футбольного клуба «Реал Мадрид».

Соперником Надаля по 1/4 финала, к восторгу испанской публики, стал Карлос Алькарас, которого называют не иначе как наследником Короля грунта. В день, когда состоялся матч за выход в 1/4 финал, Карлосу исполнилось 19 лет. К этому возрасту он достиг практически тех же результатов и успехов, что и Надаль к 19 годам. Нет сейчас в мире более перспективного теннисиста, чем Алькарас! Он уже ворвался в топ-10 рейтинга, выиграл «Мастерс» в Майами, а следом первенствовал на одном из самых успешных для Надаля турниров в Барселоне. Кроме того, перед началом Мадрида в активе юного испанца уже была солидная коллекция побед над действующими теннисистами десятки сильнейших – восемь.

Карлос Алькарас в детстве Фото: Из личного архива теннисиста

Надаль и Алькарас встречались до этого дважды, и в обоих случаях первенствовал более опытный Рафа – 6:1, 6:2 в Мадриде-2021 и 6:4, 4:6, 6:3 в полуфинале Индиан-Уэллса-2022. Тем любопытнее были слова Рафаэля, сказанные перед их 3-м поединком: «Думаю, сейчас он лучше меня. Он демонстрирует хорошую динамику и пребывает в лучшем психологическом состоянии. Он моложе, и у него есть дополнительная энергия. Я ясно вижу, у кого будет преимущество в матче». На что сам Алькарас возразил: «Рафа лучший в мире игрок на грунте, даже если говорит, что я фаворит, что сам он недостаточно готов. Рафу всегда надо считать здесь фаворитом, так как он пять раз брал здесь титул».

Начало матча показало, что Надаль не зря опасался своего молодого соперника, набравшего потрясающую форму. Именно Алькарас взвинтил первым темп в розыгрышах и сразу же добился брейка. Рафа тут же вцепился в чужую подачу и, приложив неимоверные усилия, добился обратного брейка – 1:1.

Но равновесие сохранялось недолго. В 3-м гейме Карлос снова поймал Надаля на ошибках. Было видно, что всё-таки Рафа не успел восстановиться после тяжёлого матча с Гоффеном накануне, более молодой соперник его загонял и добился ещё одного брейка – 2:1. После этого теннисисты уверенно держали свои подачи, однако в концовке партии Алькарас забрал ещё один чужой гейм и следом весь сет – 6:2 за 48 минут.

Надаль и Алькарас во время фотосессии перед матчем Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На второй сет Надаль вышел более решительно настроенным. Он уверенно взял свой гейм и потом чуть было не добился брейка. Однако потом, при счёте 1:1, в одном из розыгрышей Алькарас неудачно потянулся за мячом, упал и подвернул правую лодыжку. На переходе врачи оказали юному испанцу помощь. Режиссёры трансляции показали зрителям внушительную ссадину. После этого игра Алькараса развалилась. Он не мог ни подавать, ни принимать. Было видно, что ему либо трудно передвигаться по корту, либо он не может сосредоточиться. Тут ещё, возможно, сказался и ещё один перерыв, связанный с оказанием помощи одному из зрителей на трибунах. В итоге Рафаэль выиграл 2-й сет со счётом 6:1.

В перерыве между сетами Карлос сходил в раздевалку, переоделся и вышел на корт уже довольно свежим. Он уверенно взял стартовый гейм на своей подаче, потом снова чётко отподавал – 2:1. А после перехода взял подачу Надаля под ноль – 3:1. И как Рафа затем ни старался, отыграться он уже не смог – 6:2, 1:6, 6:3 за 2 часа 17 минут.

Так только отметивший 19-летие испанец Карлос Алькарас нанёс болезненное поражение 5-кратному чемпиону «Мастерса» в Мадриде Рафаэлю Надалю. Юный теннисист пробился уже в 1/2 финала, не дав состояться 59-й по счёту дуэли Надаль – Джокович. Посмотрим, как себя проявит Алькарас в борьбе с 1-й ракеткой мира и действующим чемпионом «Ролан Гаррос».