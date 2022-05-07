Вот это да! Испанский вундеркинд после победы над Надалем обыграл и первую ракетку мира

Испанский вундеркинд Карлос Алькарас после победы в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде над Рафаэлем Надалем обыграл затем и первую ракетку мира Новака Джоковича. Вот это да!

Как только состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Мадриде, многие болельщики и эксперты стали ждать в полуфинале встречи между Надалем и Джоковичем. Она должна была стать 59-й по счёту в их эпическом противостоянии. Однако все планы разрушил 19-летний испанец Карлос Алькарас. В 1/4 финала он в трёх сетах за 2 часа 17 минут справился с Рафаэлем Надалем – 6:2, 1:6, 6:3. В начале второй партии Карлос подвернул ногу, после чего он проиграл целую серию геймов. Однако в третьем сете Алькарас преобразился и довёл дело до 1-й в карьере победы над Надалем.

Таким образом, в полуфинал на Джоковича вышел Алькарас. Стоит отметить, что ранее соперники друг с другом не играли, однако юный испанец накопил опыт побед над топовыми теннисистами. В своей коллекции он уже имеет 9 выигранных матчей у представителей десятки сильнейших. Самый высокий номер рейтинга в этом списке был у Стефаноса Циципаса на US Open – 2021 (3-й). А вот первых ракеток мира до этого Карлос Алькарас не побеждал.

Проигравший Алькарасу в четвертьфинале Надаль во время пресс-конференции высоко отозвался о возможностях своего «наследника»: «Я не смотрел ни одной игры Новака на этом турнире. Не знаю, что произойдёт, когда один из лучших теннисистов в истории встретится с молодым парнем, который играет на очень высоком уровне. Карлос может победить. Я не вижу конкретных причин, почему он не может этого сделать. Если, конечно, он не позволит себе такой спад, как во втором сете в матче со мной. У него многое зависит от настроения – когда он на адреналине, он практически неудержим. И, конечно, он ошибается, потому что играет очень рискованно. Думаю, по уровню он способен победить кого угодно, в этом нет сомнений».

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова сравнила Карлоса с Новаком: «Для меня Алькарас – это лучшая версия Джоковича. Он двигается так же хорошо, как Новак, но лучше бьёт по мячу. Мощнее всего, что я видела ранее. Он бросает вызов законам гравитации на корте».

На полуфинал с Джоковичем Карлос Алькарас вышел с перевязанной правой лодыжкой, однако не было заметно, что испанца что-то беспокоило во время передвижения по корту. Наоборот, он лучше Новака вошёл в матч и в стартовом же гейме добился брейка. Однако затем серб встрепенулся, наладил игру, блестяще стал действовать на своей подаче, а на приёме раз за разом ставил в тупик молодого оппонента. Постепенно Джокович стал подбираться к брейк-пойнтам, а в 8-м гейме всё же сравнял счёт – 4:4. В 10-м гейме Новак упустил сетбол, и в итоге судьба партии решилась на тай-брейке, где серб с 4-го сетбола добился успеха – 7:6 (7:5).

Во втором сете шла равная борьба. Теннисисты радовали зрителей потрясающими розыгрышами. Отметим, что у Алькараса хуже шла первая подача, однако он компенсировал этот недостаток тем, что частенько выбивал Джоковича с корта косыми ударами. А ещё юный испанец затерзал серба укороченными, притом что сам Новак как раз и славится мастерским исполнением подобных ударов. Всё шло ко второму тай-брейку, однако в 12-м гейме Карлос несколько раз удачно укоротил и добился брейка – 7:5. Матч перешёл в третий сет, который по накалу борьбы был похож на предыдущий. У каждого из соперников были шансы на брейк, в том числе и матчбол у Алькараса в 10-м гейме. Однако дело всё же снова дошло до тай-брейка, где на этот раз преуспел Карлос. 6:7, 7:5, 7:6 за 3 часа 37 минут. Волевая победа юного испанца!

Вот так 19-летний Карлос Алькарас сотворил невероятное – победил за два дня и Короля грунта, и первую ракетку мира. Он стал всего лишь 12-м в истории теннисистом, обыгравшим на одном турнире и Рафаэля Надаля, и Новака Джоковича; всего лишь 4-м, кому удалось их обыграть последовательно – одного за другим, и первым в мире, кто сделал это всё на грунте!

Теннисисты, обыгравшие на одном турнире Надаля и Джоковича:

1. Давид Налбандян – Мадрид-2007, хард (подряд)

2. Давид Феррер – Итоговый-2007, хард

3. Энди Роддик – Дубай-2008, хард (подряд)

4. Николай Давыденко – Шанхай-2009, хард (подряд)

5. Робин Сёдерлинг – Итоговый-2009, хард

6. Иван Любичич – Индиан-Уэллс-2010, хард

7. Роджер Федерер – Итоговый-2010, хард (подряд)

8. Стэн Вавринка – Australian Open – 2014, хард

9. Хуан-Мартин дель Потро – Олимпиада в Рио-2016, грунт

10. Доминик Тим – Итоговый-2020, хард

11. Даниил Медведев – Итоговый-2020, хард

12. Карлос Алькарас – Мадрид-2022, грунт (подряд)

Алькарас вышел в свой 5-й финал в карьере и 2-й из них на «Мастерсе» после Майами-2022. В понедельник в любом случае испанец поднимется в рейтинге сразу на 3 позиции и впервые станет 6-й ракеткой мира. В решающем матче ему будет противостоять победитель пары Стефанос Циципас – Александр Зверев.