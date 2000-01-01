Кто обыгрывал Надаля и Джоковича на одном турнире
Медведев, Давыденко и другие теннисисты, которые последовательно побеждали Рафу и Новака.
Давид Налбандян (Аргентина)
Мадрид-2007, хард (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
Давид Феррер (Испания)
Итоговый чемпионат ATP – 2007, хард
Группа. Джокович
Группа. Надаль
Группа. Джокович
Группа. Надаль
Энди Роддик (США)
Дубай-2008, хард (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
Николай Давыденко (Россия)
Шанхай-2009, хард (подряд)
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль
Робин Сёдерлинг (Швеция)
Итоговый чемпионат ATP – 2009, хард
Группа. Надаль
Группа. Джокович
Группа. Надаль
Группа. Джокович
Иван Любичич (Хорватия)
Индиан-Уэллс-2010, хард
4-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль
4-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль
Роджер Федерер (Швейцария)
Итоговый чемпионат ATP – 2010, хард (подряд)
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль
Стэн Вавринка (Швейцария)
Australian Open – 2014, хард
1/4 финала. Джокович
Финал. Надаль
1/4 финала. Джокович
Финал. Надаль
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина)
Олимпиада-2016 в Рио, грунт
1-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль
1-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль
Доминик Тим (Австрия)
Итоговый чемпионат ATP – 2020, хард
Группа. Надаль
1/2 финала. Джокович
Группа. Надаль
1/2 финала. Джокович
Даниил Медведев (Россия)
Итоговый чемпионат ATP – 2020, хард
Группа. Джокович
1/2 финала. Надаль
Группа. Джокович
1/2 финала. Надаль
Карлос Алькарас (Испания)
Мадрид-2022, грунт (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
Алькарас присоединился к Медведеву. Кто ещё побеждал Джоковича и Надаля на одном турнире
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