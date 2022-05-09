«Всегда помни корни». Русско-тунисский фехтовальщик помог Жабер войти в историю тенниса

7 мая тунисская теннисистка победила в финале «Мастерса» в Мадриде: Онс Жабер переиграла американку Джессику Пегулу и оформила первый «тысячник» в карьере. Путь из ITF до титулов в WTA и четвертьфиналов ТБШ 9-я ракетка мира Онс проделала с мужем — фехтовальщиком Каримом Камуном.

В большом теннисе лишь несколько случаев успешных тандемов из родственников или близких. Один из таких — кейс с Жабер. Она зашла в про-тур в 2013-м, когда впервые зацепилась за топ-200 WTA. Но для стремительного рывка и попадания в элиту чего-то не хватало. Она искала недостающий элемент: случай свёл её с бывшим фехтовальщиком с русскими корнями Каримом Камуном.

Онс Жабер с мужем Каримом Фото: из личного архива Карима Камуна

Парень представлял Тунис на чемпионате Африки и на Панарабских играх. Наверное, на очередных сборах в олимпийском дворце спорта «Эль Менза» в Тунисе они и познакомились. Именно в 2013 году 18-летняя Жабер впервые покинула родителей в городке Каср-Хиляле и начала профессиональный путь в одиночку. В центре одарённым подросткам опытные наставники помогали шагнуть в профессиональный спорт.

Но на пару лет старше её Карим уже строил профессиональное будущее: выиграл серебро на шпаге в Касабланке в 2008-м и бронзу в египетском Ле Кэйре три года спустя. Видимо, роман развивался стремительнее, чем его карьера, так что в 2017-м Карим взял последний турнир по фехтованию в Дохе и ушёл на пенсию. В это же время после двух лет знакомства они обручились и оформили союз. Так что несколько месяцев спустя уже муж Карим перебрался в ложе Жабер на постоянку — стал тренером по фитнесу. В том числе следовал за женой по Европе: на старте Жабер нашла тренировочную базу в Словакии, где работа на большой высоте помогла девушке в профессиональном плане.

Онс Жабер в финале турнира в Бирмингеме против Даши Касаткиной. 2021 год Фото: Stephen Pond/Getty Images

Кажется, это решение стало важнейшем в карьере девушки. Тогда же Онс дебютировала на четырёх турнирах «Большого шлема». На корты «Ролан Гаррос» она заскочила лаки-лузером, но впервые обыграла топа — шестую ракетку мира Доминику Цибулкову — и попала в сотню рейтинга. «Конечно, это похоже на историю», — сказала Жабер The New York Times. — Но мне нравится просто оставаться сосредоточенной на победе, чтобы я могла продолжать творить историю. Для меня это ещё не конец. Это начало мечты».

Годом позже Жабер добралась до финала Кубка Кремля, но проиграла титул Дарье Касаткиной, а в 2021-м взяла реванш у россиянки — оформила травяной турнир серии 250 в Бирмингеме. К маю 2022-го Жабер взяла два финала WTA, в пяти — была в шаге от трофея. За это время её признали арабской женщиной года в спорте и первым игроком из Африки в десятке мирового рейтинга.

Неудивительно, что Онс и Карим нашли общий язык на корте. Отличительной чертой игры Жабер всегда являлись разнообразие, комбинационный и атакующий стиль, построенный на силе и атлетизме. Она использует дропшоты и резаные, чтобы заставить соперницу гадать, мощные и по месту удары слева и справа. К тому же её игра адаптируется ко всем покрытиям. В паре они прорабатывают программу подготовки, следят за питанием и физическими нагрузками в зале. Чемпион по фехтованию, говорит Жабер, даёт советы и для ментального здоровья — у Карима степень магистра в психологии.

«Хорошие люди вокруг вас действительно очень помогают в достижении прогресса», — сказала она.

Онс Жабер с мужем Каримом Фото: из личного архива Карима Камуна

Вне корта пара также всё делает вместе: готовит, путешествует, изучает языки. Оба — полиглоты: говорят на арабском, английском, французском, с недавнего времени Карим обучает жену и русскому. Ведь 35-летний тренер не забывает о корнях: часто они летают в Москву к его родственникам: родители — русская мама и отец-тунисец — уже 40 лет как вместе. Иногда в Россию заглядывает и его сестра Лилия: гимнастка на чемпионате Африки в 2012 году взяла командную бронзу, затем стала тренером по художественной гимнастике и учителем классических танцев в клубе Парижа. «Всегда помни свои корни», — подписал Карим фото с Красной площади.

«Ты придаёшь смысл моей жизни», — часто откровенничает муж в сети и на камеру. Именно семейственность и тёплые отношения в паре пиарщики WTA особо любят промотировать: всё чаще на интервью Жабер появляется не в одиночку, а в компании избранника. Взаимопонимание и единение как на корте, так и вне отлично характеризуют ценности тура.