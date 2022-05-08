Полный разгром немецкого чемпиона! 19-летний Карлос Алькарас взял второй «Мастерс»

19-летний Карлос Алькарас взял второй «Мастерс» в своей непродолжительной карьере. После Майами испанец первенствовал и в Мадриде. Наследник Короля грунта Рафаэля Надаля разгромил в решающем матче прошлогоднего чемпиона Александра Зверева.

Главной сенсацией «Мастерса» в Мадриде стал 19-летний Карлос Алькарас, который сначала в 1/4 финала победил Короля грунта Рафаэля Надаля, а затем в 1/2 финала оказался сильнее 1-й ракетки мира Новака Джоковича. Карлос оказался лишь 12-м теннисистом в истории, который на одном турнире обыграл и Новака, и Рафу, при этом он стал 4-м игроком, который победил эту парочку в двух последовательных раундах, и первым в мире, кто это сделал на грунте.

Так Алькарас вышел в свой второй финал «Мастерса» после Майами. В соперники по решающему матчу ему достался действующий чемпион Мадрида Александр Зверев. Немец с российскими корнями последовательно обыграл Феликса Оже-Альяссима (8-й номер посева) и Стефаноса Циципаса (4). Последнего Зверев назвал лучшим теннисистом на грунте на данный момент: «Рафа возвращается, Новак набирает ход, но мне кажется, что прямо сейчас Стефанос Циципас — лучший грунтовик в мире. Мне нужно будет показать максимум, чтобы иметь шансы. Но я с нетерпением жду матча, потому что в Монте-Карло он меня обыграл довольно легко. Надеюсь, получится это изменить».

Соперники по финалу Зверев и Алькарас уже играли до этого дважды, и оба раза сильнее был Александр – в Акапулько и Вене-2021. Несмотря на положительную разницу личных встреч, Зверев отдал должное испанцу: «Ничто из того, что он сделал на этой неделе, меня не удивляет, потому что я знал, насколько он хорош. В прошлом году после матча в Акапулько я предсказал, что он войдёт в топ-10 в 2023 году, но он улучшил мою ставку. Нечего добавить, его игра впечатляет, в 19 лет он уже выглядит большим игроком, для него нет никаких ограничений».

Несмотря на неприятный груз из двух поражений от Зверева в прошлых матчах, испанец вышел на финальный поединок максимально заряженным на борьбу. Он первым добрался до брейк-пойнта уже в 4-м гейме. Правда, Александр эту угрозу отвёл. Однако следом Карлос добился своего – взял чужую подачу, повёл 4:2 и это преимущество уверенно сохранил до конца партии – 6:3 за 33 минуты. Отметим, что, как и в матчах с Надалем и Джоковичем, испанец блестяще использовал укороченные, глубокие косые удары, а с подачи нередко завершал розыгрыш ударом навылет. Вторая партия и вовсе прошла при полном преимуществе Алькараса, который отдал сопернику лишь стартовый гейм. Полный разгром немецкого теннисиста – 6:3, 6:1 за 1 час 4 минуты.

Так 19-летний Карлос Алькарас победил на турнире трёх первых номеров посева – Джоковича (1), Зверева (2), Надаля (3) – и завоевал свой 2-й титул на «Мастерсе». Учитывая прошлый трофей на ATP-500 в Барселоне, юный испанец довёл серию побед до 10 матчей. Кроме того, в копилке Карлоса уже 11 выигрышей у теннисистов из топ-10 за карьеру, в том числе в сезоне-2022 – восемь. Это лучший показатель в туре на данный момент. В понедельник Карлос разом перепрыгнет через 3 ступеньки в рейтинге ATP и впервые станет 6-й ракеткой мира.