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Как живут и выглядят Анна Курникова, Энрике Иглесиас, их дети: новые фото и видео, семейный портрет, зажигательный танец

Семейный портрет Курниковой и Иглесиаса. Звёздная пара приоткрыла тайну личной жизни
Пётр Дубровский
Семейный портрет Курниковой и Иглесиаса
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Новые фото и видео многодетного семейства. Как выглядят и проводят время Анна, Энрике и их дети.

20 лет назад знаменитая российская теннисистка Анна Курникова познакомилась с поп-певцом Энрике Иглесиасом. Встреча молодых людей произошла во время съёмок музыкального клипа, в котором Анна участвовала в качестве приглашённой звезды. С тех пор Курникова и Иглесиас вместе. Они – многодетные родители и обладатели шикарной виллы в Майами. Подробностями своей личной жизни пара не любит делиться, но иногда делает исключения. Особенно по праздникам.

Какой была Анна Курникова 20 лет назад, когда встретила Иглесиаса. История знакомства Какой была Анна Курникова 20 лет назад, когда встретила Иглесиаса. История знакомства

Так случилось, что 8 мая семейство Курниковой – Иглесиаса отмечало сразу два праздника – традиционный для Америки День матери и 47-й день рождения Энрике. В своих соцсетях Анна решила поздравить своего возлюбленного и отца детей, впервые разместив при этом настоящее семейное фото, на котором были изображены все, кто только мог – папа с мамой, трое детей и даже собака. Надо сказать, что на этом фото Курникова держит на коленях близнецов Николаса и Люси, Энрике с нежностью целует старшую дочь Люси, при этом держит на шее младшую Машу. Вся семья расположилась на лужайке перед домом, где оборудована детская площадка.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми

Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Семейное фото Анна сопроводила подписью: «Поздравляем самого замечательного папу с днём рождения! Мы тебя безумно любим!!!» Меньше чем за сутки пост набрал почти 200 тысяч лайков. Поклонники Анны и Энрике стали поздравлять певца, отметив, что наконец появился снимок, где изображены все члены семьи: «Какие же счастливые! Оставайтесь такими всегда», «Наконец-то вся семья в сборе», «Красивые и счастливые».

Энрике не остался в долгу и тоже разместил в соцсетях поздравление в адрес Анны с Днём матери. Он опубликовал забавное видео, на котором Курникова, находящаяся в отличной спортивной форме, учит младшую дочку Машу зажигательному ритмическому танцу. Иглесиас сопроводил ролик подписью: «С Днём матери! Всем матерям по всему миру. Вы классные».

Действие в клипе происходит всё на той же лужайке с детской площадкой, где был сделан семейный портрет. И если присмотреться внимательно, то можно увидеть ещё и кусочек дома, в котором живёт звёздное семейство. Курникова и Иглесиас переехали в свой шикарный особняк в Майами в 2013 году. По данным риелторов, сейчас дом стоит около $ 26 млн. Поместье расположено в районе Бэй-Пойнт. Это излюбленное место для миллионеров и знаменитостей, включая Рики Мартина, Мэтта Дэймона, Шер, а также отца Энрике – Хулио Иглесиаса-старшего.

Чтобы разместить всё, что хочется, в своём поместье, Курникова и Иглесиас в 2009 году приобрели два соседних участка, всё там снесли и начали грандиозное строительство. Теперь они являются обладателями двухэтажного дома площадью около 2000 кв. метров, теннисного корта с баскетбольным щитом, открытого бассейна, чудесной лужайки с детской площадкой, а также пристройки для охраны и машины.

Дом Курниковой и Иглесиаса

Дом Курниковой и Иглесиаса

Фото: enriqueiglesias.com

К поместью прилегает частная пристань звёздной пары. Здесь пришвартован их катер. Анна, Энрике и дети обожают морские прогулки.

Иглесиас на катере с младшей дочкой Машей

Иглесиас на катере с младшей дочкой Машей

Фото: Из личного архива Энрике Иглесиаса

К сожалению, Курникова и Иглесиас приоткрывают завесу тайны личной жизни крайне редко. Только по праздникам они выкладывают фото и видео о себе и детях в соцсетях. Так что, скорее всего, в следующий раз Энрике что-то разместит в день рождения своей любимой Анны в июне.

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Теги Теннис WTA Видео Анна Курникова •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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