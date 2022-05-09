Семейный портрет Курниковой и Иглесиаса. Звёздная пара приоткрыла тайну личной жизни

20 лет назад знаменитая российская теннисистка Анна Курникова познакомилась с поп-певцом Энрике Иглесиасом. Встреча молодых людей произошла во время съёмок музыкального клипа, в котором Анна участвовала в качестве приглашённой звезды. С тех пор Курникова и Иглесиас вместе. Они – многодетные родители и обладатели шикарной виллы в Майами. Подробностями своей личной жизни пара не любит делиться, но иногда делает исключения. Особенно по праздникам.

Так случилось, что 8 мая семейство Курниковой – Иглесиаса отмечало сразу два праздника – традиционный для Америки День матери и 47-й день рождения Энрике. В своих соцсетях Анна решила поздравить своего возлюбленного и отца детей, впервые разместив при этом настоящее семейное фото, на котором были изображены все, кто только мог – папа с мамой, трое детей и даже собака. Надо сказать, что на этом фото Курникова держит на коленях близнецов Николаса и Люси, Энрике с нежностью целует старшую дочь Люси, при этом держит на шее младшую Машу. Вся семья расположилась на лужайке перед домом, где оборудована детская площадка.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Семейное фото Анна сопроводила подписью: «Поздравляем самого замечательного папу с днём рождения! Мы тебя безумно любим!!!» Меньше чем за сутки пост набрал почти 200 тысяч лайков. Поклонники Анны и Энрике стали поздравлять певца, отметив, что наконец появился снимок, где изображены все члены семьи: «Какие же счастливые! Оставайтесь такими всегда», «Наконец-то вся семья в сборе», «Красивые и счастливые».

Энрике не остался в долгу и тоже разместил в соцсетях поздравление в адрес Анны с Днём матери. Он опубликовал забавное видео, на котором Курникова, находящаяся в отличной спортивной форме, учит младшую дочку Машу зажигательному ритмическому танцу. Иглесиас сопроводил ролик подписью: «С Днём матери! Всем матерям по всему миру. Вы классные».

Действие в клипе происходит всё на той же лужайке с детской площадкой, где был сделан семейный портрет. И если присмотреться внимательно, то можно увидеть ещё и кусочек дома, в котором живёт звёздное семейство. Курникова и Иглесиас переехали в свой шикарный особняк в Майами в 2013 году. По данным риелторов, сейчас дом стоит около $ 26 млн. Поместье расположено в районе Бэй-Пойнт. Это излюбленное место для миллионеров и знаменитостей, включая Рики Мартина, Мэтта Дэймона, Шер, а также отца Энрике – Хулио Иглесиаса-старшего.

Чтобы разместить всё, что хочется, в своём поместье, Курникова и Иглесиас в 2009 году приобрели два соседних участка, всё там снесли и начали грандиозное строительство. Теперь они являются обладателями двухэтажного дома площадью около 2000 кв. метров, теннисного корта с баскетбольным щитом, открытого бассейна, чудесной лужайки с детской площадкой, а также пристройки для охраны и машины.

Дом Курниковой и Иглесиаса Фото: enriqueiglesias.com

К поместью прилегает частная пристань звёздной пары. Здесь пришвартован их катер. Анна, Энрике и дети обожают морские прогулки.

Иглесиас на катере с младшей дочкой Машей Фото: Из личного архива Энрике Иглесиаса

К сожалению, Курникова и Иглесиас приоткрывают завесу тайны личной жизни крайне редко. Только по праздникам они выкладывают фото и видео о себе и детях в соцсетях. Так что, скорее всего, в следующий раз Энрике что-то разместит в день рождения своей любимой Анны в июне.