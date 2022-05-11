Хачанов вспомнил Олимпиаду! Карен единственным из россиян добрался до 3-го круга Рима

Карен Хачанов единственным из россиян сумел добраться до третьего круга «Мастерса» в Риме. Наш теннисист вспомнил Олимпиаду и разобрался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, которого победил в Токио в полуфинале.

«Мастерс» в Риме собрал почти всех сильнейших участников, как и предыдущий подобный турнир в Мадриде. Всё ещё отсутствуют из-за травмы Даниил Медведев и Маттео Берреттини. Зато в строю лучшие теннисисты последних полутора десятилетий и прошлогодние финалисты Рима Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Не хватает только триумфатора Мадрида 19-летнего Карлоса Алькараса. Доведя серию побед до 10 матчей с учётом титула в Барселоне, юный испанец сделал перерыв, чтобы лучше подготовиться к «Ролан Гаррос», где он будет одним из фаворитов.

В основную сетку «Мастерса» в Риме попали три россиянина – Аслан Карацев, Карен Хачанов и посеянный под шестым номером Андрей Рублёв. К сожалению для Андрея, он закончил турнир, едва начав. Как высоко сеянный он пропустил 1-й круг, а во втором сенсационно уступил Филипу Краиновичу – 2:6, 4:6. Поражение на старте турнира для Рублёва лишь второе в сезоне. Подобный результат у него был только в Майами, где он уступил австралийцу Нику Кирьосу. Ну а для 30-летнего серба Краиновича это всего лишь 4-я в карьере победа над действующим игроком топ-10. Ранее он обыгрывал Новака Джоковича, Доминика Тима и Стефаноса Циципаса.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» отметил: «Рублёв и в прошлом году проиграл в Риме рановато. Ничего страшного, нельзя форму держать постоянно. Но играл Андрей слабо. Краинович для своего уровня провёл один из лучших матчей, так что для Рублёва ничего тяжёлого не произошло. Сложно играть в Мадриде, а потом в Риме. Нужен небольшой перерыв между этими супертурнирами».

Не прошёл барьер второго круга и Аслан Карацев. На старте он с трудом одолел Ллойда-Джорджа Харриса – 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), отыгравшись с матчбола на тай-брейке третьего сета. А затем россиянин вышел по сетке на первую ракетку мира Новака Джоковича. Отметим, что Аслан уже побеждал на грунте Новака, когда приехал в прошлом году в Белград и не пустил его в финал. Сейчас у серба на турнире в Риме стоит очень важная задача – ему необходимо дойти как минимум до полуфинала, чтобы сохранить лидерство в мировом рейтинге. В противном случае в ближайший понедельник, 16 мая, звание первой ракетки мира перейдёт к Даниилу Медведеву, он же тогда и получит первый номер посева на «Ролан Гаррос». Первый шаг по защите своей позиции Джокович успешно сделал, обыграв Карацева в двух сетах – 6:3, 6:2.

До среды в сетке Рима продержался лишь один россиянин – Карен Хачанов. Он успешно справился на старте с квалифаером Джулио Цеппьери из Италии – 6:3, 6:4 – и вышел на бронзового призёра Олимпиады в Токио Пабло Карреньо-Бусту. До этого момента соперники играли 7 раз, и небольшое преимущество было у россиянина – 4-3 по личным встречам. Карен побеждал в Торонто-2018, Цинциннати/Нью-Йорк-2020, Индиан-Уэллсе-2021 и в том числе в полуфинале Олимпиады. На этот раз получилась упорная бескомпромиссная борьба. Теннисисты долго подбирали ключи к подаче соперника. В 5-м гейме Хачанову удалось отразить 3 брейк-пойнта и выстоять на своей подаче. А в концовке партии уже сам россиянин при счёте 5:4 добрался до первого брейк-пойнта и сетбола одновременно и тут же реализовал свой шанс – 6:4 за 46 минут.

Во втором сете Карреньо-Буста заметно прибавил. Он стал играть агрессивнее и внимательнее. Уже в третьем гейме он добился брейка, а затем сделал ещё один – 4:1. Мог он забрать и третью чужую подачу соперника, но при счёте 5:2 Карен отыграл сетбол. Впрочем, уже в следующем гейме испанец довёл партию до победы – 6:2 за 45 минут. На самом деле только на 2-й сет Пабло и хватило. Третья партия полностью прошла под диктовку Хачанова, который всего через полчаса уже праздновал победу – 6:4, 2:6, 6:2.

Так Карен Хачанов в пятый раз обыграл Карреньо-Бусту и единственный из россиян пробился в 3-й круг «Мастерса» в Риме. Там ему предстоит встреча с победителем пары Григор Димитров – Стефанос Циципас.