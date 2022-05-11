Уимблдон меняет свой статус! Из-за отстранения россиян он будет теперь выставочным

На этой неделе должно быть принято решение по отмене всех профессиональных рейтинговых очков на Уимблдоне-2022, а также других британских турнирах на травяном покрытии. Всё это из-за действий организаторов знаменитого теннисного соревнования, которые отстранили от участия в нынешнем розыгрыше всех российских и белорусских игроков.

Напомним, ещё в начале марта семь ведущих теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и четыре турнира «Большого шлема» – совместно постановили разрешить участие российским и белорусским игрокам во всех индивидуальных турнирах без флага, гимна и указания названия страны. Этот компромисс был успешно реализован на всех соревнованиях как в профессиональном, так и юниорском теннисе в течение двух последних месяцев. Однако организаторы самого престижного турнира на траве – Уимблдона – единолично пошли наперекор всем договорённостям и заявили, что в этом году россияне и белорусы не будут выступать ни на Уимблдоне, ни на других турнирах в Великобритании.

Это единоличное решение Уимблдона вразрез общей договорённости сразу же вызвало резкую негативную реакцию и со стороны руководителей профессиональных туров, и со стороны ведущих игроков мира. В частности, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявил: «Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. Они не виноваты в происходящем. Мне жаль их. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Понятно, что турниры «Большого шлема» не входят в ATP. Но в то же время ATP на них разыгрывает больше всех очков — 2000 очков, и нам нужно там играть. Посмотрим, что можно сделать». Таким образом, Надаль сразу же намекнул, что для восстановления справедливости в отношении наших игроков ATP и WTA надо что-то решить с рейтинговыми очками на Уимблдоне.

Дело в том, что все четыре турнира «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open – проводятся более 100 лет. Попасть в список чемпионов этих соревнований всегда было престижно, однако не всегда на этих соревнованиях разыгрывались какие-то значимые очки. Только последние 50 лет существуют профессиональные теннисные туры – мужской ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и женский WTA (Женская теннисная ассоциация), ведущие свою рейтинговую систему. И наибольшее число очков в зачёт профессионального индивидуального рейтинга игроков как раз и начисляется за турниры «Большого шлема», которые традиционно проводятся под эгидой ITF (Международная теннисная федерация). Так, чемпион среди мужчин, кроме титула, памятного трофея и внушительных призовых, получает в свой актив 2000 рейтинговых очков. И получается, что Уимблдон проходит под эгидой ITF, Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC). Однако рейтинговыми очками, которые разыгрываются на турнире, распоряжаются исключительно ATP и WTA, которые вправе с ними сделать что угодно.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

По данным британских СМИ, по ходу турнира в Риме проходят экстренные переговоры между ATP, WTA и организаторами Уимблдона, чтобы как-то разрешить скандальную ситуацию вокруг британского турнира. Есть информация, что все переговорщики твёрдо остаются на своих позициях: Уимблдон непреклонен в отношении бана российских и белорусских теннисистов, а ATP и WTA грозятся лишить самое престижное соревнование на траве всех рейтинговых очков в этом году. Такого не было никогда в Открытую эру тенниса, которая ведёт свой отсчёт с 1968 года. Если случится так, что чемпион и чемпионка Уимблдона-2022 не получат своих 2000 рейтинговых очков, то соревнование просто поменяет статус. Уимблдон будет всего лишь выставочным, хоть и весьма престижным.

Арина Соболенко Фото: Getty Images

В истории турниров «Большого шлема» было немало случаев, когда всемирно известные игроки или даже целая группа игроков не приезжала на какое-то соревнование или даже объявляла бойкот. Однако престижность попадания теннисиста в список чемпионов от этого не уменьшалась. Если вспомнить последние случаи, то во время коронавируса на US Open – 2020 не смогли поехать в Америку многократные чемпионы «Шлемов» Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, а Новак Джокович по ходу соревнований был дисквалифицирован. Чемпионом в итоге стал Доминик Тим, но это никак не умаляет его заслуг и престижности выигранного титула. Последний пример – Australian Open – 2022, когда власти страны не допустили к участию в турнире действующего чемпиона и 1-ю ракетку мира Новака Джоковича. Через пару десятилетий об этом скандале мало кто будет помнить, а вот сам факт того, что Надаль на этом турнире завоевал свой 21-й «Шлем», останется на века.

Вряд ли Уимблдон изменит свою позицию. Скорее всего, ни Даниил Медведев, который сейчас борется за звание 1-й ракетки мира, ни игроки топ-10 Арина Соболенко и Андрей Рублёв, ни другие российские и белорусские теннисисты так и не смогут выступить в розыгрыше-2022. А у WTA и ATP есть несколько вариантов для решения проблемы. Первый – оставить всё как есть и не отбирать никаких очков. Второй – заморозить очки белорусских и российских игроков за розыгрыш-2021 ещё на один год, чтобы их рейтинговые позиции из-за нынешнего неучастия не сильно изменились. Третий – лишить Уимблдон и другие соревнования Великобритании рейтинговых очков за сезон-2022, превратив эти турниры в выставочные. Ждать окончательного решения по поводу скандала с Уимблдоном осталось недолго. Следим за ситуацией.