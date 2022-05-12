Беременность ей к лицу! Как выглядит и чем занимается Мария Шарапова в ожидании ребёнка

В день своего 35-летия самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова сообщила в соцсетях потрясающую новость – в скором времени она станет мамой. Причём судя по тому, что Мария отправилась отмечать день рождения на сказочный остров Бали, беременность у неё проходит благополучно. Будущий отец ребёнка – британский миллионер Алекс Гилкс – с удовольствием фотографировал свою невесту, а она с радостью показывала всем округлившийся живот.

Мария Шарапова отметила 35-й день рождения на Бали Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Однако если кто-то думал, что Шарапова будет всю беременность отдыхать, то он глубоко ошибался. Ещё не все поздравления успели дойти до Марии, как она сообщила поклонникам, что вошла в совет директоров итальянского бренда одежды Moncler и вскоре может посетить Милан. С присущим ей юмором россиянка написала в соцсетях, что вскоре у её малыша будет первая командировка: «Я польщена возможностью стать маленькой частичкой настоящего и будущего такой легендарной компании. Возможно, Милан станет первой деловой поездкой для малыша».

Мария Шарапова Фото: из личного архива Марии Шараповой

Здесь стоит напомнить, что, по данным «Форбс», Шарапова не раз входила в различные топ-списки деловых женщин, построивших состояние своими руками. За карьеру Шарапова заработала $ 325 млн, учитывая призовые, рекламные и профессиональные контракты. В 2012 году россиянка внесла $ 500 тыс. в собственный бренд сладостей Sugarpova. Амбициозный проект к настоящему времени превратился в твёрдо стоящую на ногах компанию с оборотом $ 20 млн в год. Кроме того, Шарапова стала инвестором ещё нескольких компаний, которые приносят ей приличный доход.

Жених Шараповой Алекс Гилкс, с которым россиянка обручилась в декабре 2020 года, тоже с удовольствие выкладывает в соцсети летопись беременности своей возлюбленной. Причём на снимках теннисистка с гордостью демонстрирует округлившийся живот.

Мария Шарапова Фото: из личного архива Марии Шараповой

«Не могу дождаться встречи с нашим ребёнком, увидеть, какая великолепная мама из тебя получится, и окончить наконец-то курс по малоизвестным фруктам и овощам», — подписал фотографии будущий отец.

Мария Шарапова Фото: из личного архива Марии Шараповой

Будущие родители вовсю готовятся к рождению малыша. По всей видимости, Мария и Александр заранее закупают детские вещи, принимают подарки от друзей. Так, у них уже появилось главное средство передвижения для ребёнка на его первый год жизни. Шарапова с удовольствием тестирует и обкатывает по дому детскую коляску.

Где с комфортностью проводить беременность, дышать свежим воздухом, Шараповой задумываться не надо, ведь она обладательница шикарной недвижимости в Калифорнии. В собственности у теннисистки трёхэтажный дом в японском стиле в Лос-Анджелесе с бассейном и боулингом, а также чудесное ранчо в Санта-Барбаре с видом на океан.

Что и говорить, беременность Марии к лицу, так что вскоре российская чемпионка и её жених должны нас порадовать и другими снимками.