От классики кино до вселенной Marvel. Парад эпичных нарядов в теннисе

Эпичные наряды в теннисе
Битва Новака Джоковича и Стэна Вавринки в 3-м круге «Мастерса» в Риме заставила вспомнить легендарные шорты швейцарца на «РГ»-2015 — стильная клетка покорила всех. Вспоминаем стильные и не очень наряды теннисистов.
Шорты в клетку на «Ролан Гаррос» — 2015
Аутфит в 2015-м стал мемом, а эксклюзив швейцарец притащил на победную пресс-конференцию — тот финал он, кстати, взял у Ноле. Аксессуар обсуждали журналисты, фанаты и сами игроки даже спустя годы.
Жакет на Уимблдоне-2008
Он закрепил за россиянкой статус самой элегантной в WTA. «Я люблю мужскую одежду: пиджаки и смокинги. Мои брюки очень широкие и с высокой талией. Нигде такой стиль не актуален так, как на Уимблдоне», — говорила Шарапова.
Чёрный комбез на «РГ»-2018
Экс-президент федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли даже выступил против эпатажности и предложил запретить кричащие костюмы в будущем. Но Серена взорвала «Твиттер» — идти против болельщиков не стали. «Это мой комбинезон в стиле Ваканды. Мы разработали его задолго до фильма», — объяснила Уильямс.
Лиловый прикид в начале грунтового сезона — 2021
Рафа — фанат ярких, но сложных оттенков, и пурпурное облачко на контрасте с его маскулинностью влюбило в себя весь мир – пару дней соцсети обсуждали совсем не игру испанца в Монте-Карло.
«Дайте Nike Нобелевскую премию за эти шорты», — написала фанатка.
«Дайте Nike Нобелевскую премию за эти шорты», — написала фанатка.
Винтажный корсет на «РГ»-2010
Телесные шорты Винус Уильямс в сочетании с кружевным платьем и корсетом а-ля «Мулен Руж» произвели такой фурор, что наряд поместили в музей «Ролан Гаррос».
Бандана в крапинку на АО-2022
К 18 годам у юниорки Дианы Шнайдер из России целая коллекция головных уборов: банданы — её фишка. Таких у неё 6 штук. С детства родители боялись, что дочь получит солнечный удар, и подарили одну из первых — белую косынку в чёрную крапинку.
Джинсовая юбка на USO-2004
Серена Уильямс сыграла в эффектной мини-юбке из денима, которую вместе с комбинезоном-2002 до сих пор иногда вспоминает.
Длинная юбка плиссе на Уимблдоне-1919
Экспериментировали и «динозавры» тенниса. Сюзанн Ленглен, в честь которой назван корт на «Ролан Гаррос», во время победного Уимблдона-1919 носила невообразимую для того времени юбку плиссе по колено, топы без рукавов и банданы.
Джинсовые шорты на «РГ»-1990
Шорты Nike изначально отдавали Джону Макинрою. Однако он со смехом отказался и передал их Андре Агасси. Американец сыграл в культовых шортах на «РГ», а сейчас уверен, что благодаря им стал популярнее.
Леопардовый наряд на USO-2007
Бетани Маттек-Сэндс — мастер эпатажа. Многие её и помнят по гольфам или более неординарным нарядам. На US Open её заставили снять ковбойскую шляпу. Так что леопардовый наряд — это ещё консервативно.
От классики кино до вселенной Marvel. Парад эпичных нарядов в теннисе
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