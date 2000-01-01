От классики кино до вселенной Marvel. Парад эпичных нарядов в теннисе

Жакет на Уимблдоне-2008

Он закрепил за россиянкой статус самой элегантной в WTA. «Я люблю мужскую одежду: пиджаки и смокинги. Мои брюки очень широкие и с высокой талией. Нигде такой стиль не актуален так, как на Уимблдоне», — говорила Шарапова.