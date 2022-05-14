Джокович не дал Медведеву стать первым! Новак пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме

Новак Джокович выиграл в двух сетах у канадца Феликса Оже-Альяссима и пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме. Таким образом, серб не дал Даниилу Медведеву возможности стать 1-й ракеткой мира в ближайший понедельник.

Турнир в Риме в четверг лишился одной из главных интриг – ожидавшаяся полуфинальная битва между Надалем и Джоковичем не состоится, поскольку Рафаэль проиграл в 3-м круге канадцу Денису Шаповалову. Причём надо отметить, что, начиная со второго сета, прошлогодний чемпион испытывал явные проблемы с ногой, а под конец матча испанец уже даже не скрывал явную хромоту и острую боль. Неизвестно, сумеет ли Рафа восстановиться к «Ролан Гаррос», который стартует через 10 дней.

А вот Джокович, который год назад играл в финале турнира в столице Италии с Надалем, уверенно добрался в этом сезоне до 1/4 финала. Как высоко сеянный Новак пропускал 1-й круг, а затем без особых проблем победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:2) и швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:2). Серб остался доволен своим уровнем игры, но также и отметил возвращение в строй Вавринки: «Здорово видеть Стэна на корте. Рад, что он вновь побеждает. Он одержал здесь две победы. Понятно, что сейчас он не в оптимальном состоянии. Но это — Стэн Вавринка, он может доставить неудобства. Я хорошо действовал с самого начала. Заставлял его много двигаться по углам. Я доволен своей игрой».

Отметим, что, помимо продвижения по сетке и борьбы за титул, у Джоковича на этом турнире есть ещё одна важная цель – обезопасить своё первое место в рейтинге ATP. Дело в том, что в ближайший понедельник, 16 мая, у Новака сгорят 600 очков за прошлогодний финал, а у его преследователя Даниила Медведева – только 10. В итоге разница между ними будет составлять 320 очков в пользу россиянина. Чтобы её ликвидировать, Новаку нужно было дойти в этом году минимум до полуфинала. Так что матч 1/4 финала с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом стал для Джоковича решающим.

Феликс и Новак до Рима никогда не встречались, но, конечно же, Джокович о сопернике был наслышан: «Я думаю, что он здорово прибавляет на грунте. Он работает с Тони Надалем в последние годы. Конечно, Тони положительно повлиял на его игру. Это уже сложившийся игрок из топ-20 рейтинга. Может входить в топ-10, у него очень комплексная игра. Феликс — приятный парень, который упорно работает. Это один из лидеров нового поколения». Отметим, что у канадца была серия из 8 проигранных финалов, но с приходом Тони Надаля он смог завоевать свой первый титул – Роттердам-2022.

Теннисисты долго держали свои подачи и подбирались к чужим. Важным был 5-й гейм, в котором Джокович отыгрался с брейк-пойнта. Он же первым сумел сделать брейк – 5:3, однако тут же не подал на сет – 5:4. Казалось, всё закончится тай-брейком, но в последнем гейме Новак опять взял подачу соперника и довёл партию до победы – 7:5 за 53 минуты. Во втором сете теннисисты снова долго контролировали свою подачу, пока в 6-м гейме Джокович не добился брейка с 4-й попытки – 4:2. Феликс тут же вцепился в следующий гейм, но свои шансы не использовал, и всё же во время подачи соперника на матч канадец сделал обратный брейк – 5:4. На сей раз дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказался Новак, который добился непростой, но очень важной победы – 7:5, 7:6 (7:1) за 2 часа 11 минут.

Вот так Новак Джокович пробился в полуфинал, заработал 360 очков на турнире в Риме-2022 и сохранил 1-е место в рейтинге ATP ещё как минимум на неделю. А это значит, что на «Ролан Гаррос» серб будет посеян под 1-м номером, ну а Даниилу Медведеву достанется №2. В полуфинале Рима Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который выбил из сетки Дениса Шаповалова.