Касаткина упустила матчбол и не дошла до финала в Риме. Но зато она вернулась в топ-20!

Дарья Касаткина в полуфинале престижного турнира в Риме уступила Онс Жабер, не реализовав матчбол. Но зато Даша с понедельника вернётся в топ-20 и станет 1-й ракеткой России.

Одновременно с мужским «Мастерсом» в Риме на тех же кортах «Форо Италико» проходит представительный женский турнир WTA-1000, в котором чемпионка получит 900 рейтинговых очков. В столицу Италии приехали практически все сильнейшие теннисистки, кроме чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021 Барборы Крейчиковой из Чехии. Зато вернулась на корт 1-я ракетка мира Ига Свёнтек, которая после титула в Штутгарте пропустила Мадрид из-за усталости. Напомним, польская теннисистка последний раз проиграла 16 февраля в Дубае Елене Остапенко и с тех пор не знает поражений. В копилке Иги уже набралось 4 крупных титула WTA подряд – Доха, Индиан-Уэллс, Майами и Штутгарт.

На турнире в Риме у Иги Свёнтек тоже всё пока складывается прекрасно – она обыграла четырёх соперниц подряд – Елену-Габриэлу Русе (LL), Викторию Азаренко (16-й номер посева), Бьянку Андрееску (SR), Арину Соболенко (3) – и вышла в решающий матч. Причём все поединки полька закончила за два сета. Таким образом, к финалу Рима и с учётом четырёх титулов, а также выступлений в Кубке Федерации за сборную Польши серия побед Свёнтек достигла 27 матчей. Это 4-я по продолжительности победная серия в женском туре с 2000 года после Жюстин Энен (32 матча подряд в 2007-2008 годах), Серены Уильямс (34 в 2013-м) и Винус Уильямс (35 в 2000-м).

Россиянок в сетке оказалось шесть – Анастасия Павлюченкова (14), Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Элина Аванесян, пробившаяся в основу через квалификацию. Во второй круг смогли пробиться только Александрова и Касаткина. А с 3-го раунда Даша сражалась уже одна за всех. Надо сказать, что путь по турниру у Касаткиной получился непростым. В первом круге она выбила из сетки Тамару Зиданшек из Словении, затем с трудом одолела в трёх сетах финалистку US Open – 2021 Лейлу Фернандес из Канады. В третьем раунде Дарья выбила из сетки 2-го номера посева испанку Паулу Бадосу. Ну а в четвертьфинале соперница россиянки – Хиль Белен Тайхман из Швейцарии – снялась в середине второго сета из-за травмы. В итоге Касаткина пробилась в полуфинал, где её соперницей стала чемпионка Мадрида Онс Жабер, подошедшая к их очному поединку с серией из 10 побед.

Дарья и Онс встречались до этого 5 раз, и счёт был 3-2 в пользу Жабер. Отметим, что Касаткина выиграла два их первых поединка – на Олимпиаде-2016 в Рио и в финале Кубка Кремля – 2018, а потом сильнее была уже теннисистка из Туниса – Бирмингем, Монреаль-2021 и Штутгарт-2022. Комментируя очередной предстоящий поединок, россиянка пошутила: «Играть с ней никогда не бывает легко. Я надеюсь, что ей тоже будет нелегко играть со мной. Да, Онс – одна из них, заноза в заднице (смеётся), и она об этом знает. Она разогналась, выиграла 10 матчей подряд. Надеюсь, после этого она хоть немного устала».

И действительно матч получился непростым. Начало первого сета превратилось в парад брейков – девушки дважды взяли чужие подачи и только к середине партии наладили свои. Сет постепенно приближался к тай-брейку, как неожиданно Жабер сделала ещё один брейк и подала на партию – 6:4. Во втором сете Даша полностью доминировала на корте, стремительно выиграла его – 6:1 – и сравняла счёт по партиям – 1:1. Решающий сет получился боевым, никто не хотел уступать. Онс первой сделала брейк – 4:2, но Даша быстро отыгралась, вышла вперёд и при счёте 5:4 в свою пользу отправилась подавать на матч. Россиянка даже добралась до матчбола, но соперница в этот момент удачно рискнула, отыгралась, сравняла счёт – 5:5, а затем в 12-м гейме сделала ещё брейк, который принёс ей победу в матче – 6:4, 1:6, 7:5.

Так Онс Жабер продлила серию побед до 11 матчей, вышла во второй финал за две недели и теперь в воскресенье поспорит за титул с 1-й ракеткой мира Игой Свёнтек. Ну а Дарья Касаткина благодаря успешному выступлению в Риме мало того, что вернётся в понедельник в топ-20 рейтинга WTA впервые с марта 2019 года, так ещё и станет 1-й ракеткой России, обойдя Анастасию Павлюченкову. Кстати, Настя вместе с Вероникой Кудерметовой тоже продолжает борьбу в Риме, правда, в парном разряде. В воскресенье они сыграют в финале за главный трофей.