Первый титул в сезоне лидера мирового рейтинга! Джокович подготовился к «Ролан Гаррос»

Новак Джокович отлично подготовился к защите титула на «Ролан Гаррос». В финале «Мастерса» в Риме первый номер мирового рейтинга обыграл Стефаноса Циципаса и завоевал первый титул в сезоне.

На «Мастерсе» в Риме, который является последним крупным соревнованием перед «Ролан Гаррос», состав участников полуфиналов оказался весьма представительным. За место в решающем матче сражались 1-й, 2-й, 4-й и 5-й номера посева. Неожиданностью стал лишь ранний сход 3-й ракетки турнира – Рафаэля Надаля, но у него были проблемы с ногой. В 3-м круге он проиграл Денису Шаповалову (13), который сам в 1/4 финала уступил Касперу Рууду (5). Норвежца, кстати, считают одним из самых стабильных игроков на грунте. В прошлом сезоне он выиграл сразу 4 соревнования на этом покрытии – Женева, Бостад, Гштаад, Кицбюэль. Однако в полуфинале Рима с Новаком Джоковичем (1) серьёзной борьбы не получилось. Серб, который медленно втягивался в грунтовый сезон – 2022, в Риме наконец почувствовал себя уверенно и дошёл до финала без потери сета. Вот и Рууда он обыграл 6:4, 6:3. Это была 1000-я победа Новака в карьере. Организаторы в честь такого события даже преподнесли сербу на корте праздничный торт не с 1000 свечками, но хотя бы с нарисованным числом «1000».

Во втором полуфинале состоялась битва между немцем Александром Зверевым (2) и греком Стефаносом Циципасом (3). Любопытно, что эти соперники во всех трёх крупных грунтовых соревнованиях нынешнего сезона неизменно встречались на этой стадии и чередовали победы. В Монте-Карло победил Стефанос, в Мадриде – Александр, а в Риме снова настала очередь Циципаса оказаться сильнее. Причём грек одержал волевую победу, уступая по сетам 0:1 – 4:6, 6:3, 6:3.

Соперники по финалу Джокович и Циципас уже довольно много встречались друг с другом на профессиональном уровне. Только одних официальных поединков перед Римом было сыграно 8. Примечательно, что поначалу преимущество было у более молодого Циципаса – он победил в Торонто-2018 и Шанхае-2019 в ответ на поражение в финале Мадрида-2019. Однако затем серб выиграл 5 матчей подряд – Париж-2019, Дубай-2020, Рим-2021 и «Ролан Гаррос» — 2020 и 2021. Так что Новак к этому воскресенью вёл по личным встречам 6-2. Впрочем, серб накануне финала отозвался о сопернике очень уважительно: «В последний раз мы играли в финале «Ролан Гаррос». Теперь мне снова предстоит сыграть с ним в ещё одном финале на одном из крупнейших турниров в мире. Сейчас он определённо находится в хорошей форме. В последние годы он был одним из двух или трёх лучших игроков на грунте, доходил до финалов на самых важных турнирах. Это будет тяжёлый матч. Я ожидаю серьёзной битвы, но я готов к ней».

Первый сет неожиданно пронёсся всего за 30 минут при полном преимуществе Джоковича. Грек ничего не мог поделать с первой ракеткой мира, был на себя не похож и получил обидную «баранку». До этого Циципас никому не проигрывал на грунте со счётом 0:6. Сам же Джокович за карьеру в финалах «Мастерсов» перед этим навесил две «баранки» – Маррею в Майами-2015 и Раоничу в Индиан-Уэллсе-2016. Во втором сете Стефанос стал лучше и играть, и подавать, а вот Новак больше ошибался. В первой партии у Джоковича шикарно проходил форхенд. Во втором же сете Циципас постарался нейтрализовать это грозное оружие соперника и постоянно стал «грузить» его под лево. В 4-м гейме Стефанос добился брейка – 3:1, потом едва не сделал ещё один, но Новак выстоял. А при счёте 5:3 серб не дал сопернику подать на сет, выровнял ситуацию, и судьба партии решилась на тай-брейке, в котором сильнее оказался Новак – 6:0, 7:6 (7:5) за 1 час 37 минут.

Так Новак Джокович выиграл свой 1-й титул в сезоне, 38-й на турнирах серии «Мастерс», а всего 87-й титул в карьере. Отметим, что на «Мастерсах» Новак упрочил своё лидерство по победам, опережая Надаля уже на 2 титула.

Все победы действующих теннисистов на турнирах серии «Мастерс»:



38 титулов – Джокович

36 – Надаль

28 – Федерер

14 – Маррей

5 – Зверев

4 – Медведев

2 – Цонга, Циципас, Алькарас

1 – Вавринка, Чилич, Димитров, Сок, Иснер, Хачанов, Тим, Фоньини, Хуркач, Норри, Фритц.

Кстати, серб с 2006-го каждый год выигрывает хотя бы 1 главный трофей. И это уже его 17-й сезон подряд с трофеями. Кроме того, Джокович упрочит лидерство в рейтинге 52 недель ATP и до конца «Ролан Гаррос» сохранит за собой звание первой ракетки мира, даже если Медведев выиграет на следующей неделе турнир ATP-250 в Женеве.