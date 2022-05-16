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Короткий грунтовый сезон Даниила Медведева: зачем он играет в Женеве за неделю до «Ролан Гаррос», рейтинговые расклады

Даниил Медведев открывает в Женеве грунтовый сезон за неделю до «Ролан Гаррос». Зачем?
Даниил Сальников
Короткий грунтовый сезон Даниила Медведева
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Лучший теннисист России впервые выходит на корт после операции по удалению грыжи.

Россиянин Даниил Медведев не играл полтора месяца. Последний матч 2-й номер мировой классификации провёл 31 марта в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Майами с Хубертом Хуркачем, после чего взял паузу в выступлениях для проведения операции по удалению грыжи и последующего восстановления. За это время Даниил пропустил три грунтовых «Мастерса» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме и начнёт грунтовую серию на турнире ATP-250 в Женеве – всего за неделю до старта «Ролан Гаррос». Расскажем, зачем ему нужна поездка в Швейцарию.

Изначально Медведев не планировал играть в Женеве, поэтому попросил организаторов предоставить ему уайлд-кард, на что те с удовольствием пошли. В то время как большинство соперников россиянина по туру – Зверев, Циципас, Рублёв и даже Джокович – проводят грунтовый сезон с апреля, играют на этом покрытии в течение 6 недель и даже практически закончили подготовку к «Ролан Гаррос», Даниил только начинает соревновательную практику на грунте. А как известно, у него с этим покрытием не самые радужные отношения. В прошлом году до Открытого чемпионата Франции Медведев выиграл всего один официальный матч – в рамках 2-го круга Мадрида. Ещё одну победу он одержал в рамках показательного турнира Ultimate Tennis Showdown-4. Что и говорить – негусто! Зато на «Ролан Гаррос» Даниил впервые в карьере сумел дойти до 1/4 финала.

Опыт прошлого года показывает, что для удачного выступления на Открытом чемпионате Франции Медведеву крайне необходима игровая практика. Поскольку такого показательного турнира, как UTS, на этот раз не проводится, то в игровой ритм можно войти хотя бы на соревнованиях рангом ниже, чем «Мастерсы» и ATP-500. Женева в этом смысле очень подходит. Наверняка команда Даниила рассчитывает, что теннисист сыграет на грунте несколько матчей перед поездкой в Париж. «Мне никогда не было легко сразу выступать на грунте. Но даже один турнир мне поможет приготовиться. Я чувствую себя хорошо в физическом плане», — сказал россиянин, приехав в Женеву.

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Похоже, Даниил всерьёз намерен максимально успешно выступить в столь коротком грунтовом сезоне, который будет в этом году у него составлять не более 3 недель. Во всяком случае, по словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, в команду Медведева приглашены дополнительно сразу два российских тренера – Игорь Андреев и Игорь Куницын: «Андреев будет в команде. Но главный там Куницын, в принципе, у ребят. Андреев больше с женщинами работает. Но они оба там будут».

Тем не менее самом Даниилу и его поклонникам не стоит расстраиваться, если результат на «Ролан Гаррос» будет не таким, как хотелось бы, поскольку российский теннисист только восстанавливается после операции. Можно посмотреть в качестве примера на главного конкурента Медведева в борьбе за лидерство в мировом рейтинге – Новака Джоковича. После вынужденного перерыва, который был связан с позицией серба по вакцинации, он очень медленно, постепенно выходил на свой уровень и показал его только на «Мастерсе» в Риме. Кстати, там Новак не только завоевал титул, но и укрепил своё положение на первой строчке. Теперь в новом рейтинге ATP Джокович опережает Медведева на 680 очков.

Рейтинг 52 недель ATP на 16 мая 2022 года:

1. Новак Джокович (Сербия) – 8660 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 7980
3. Александр Зверев (Германия) – 7200
4 (+1). Стефанос Циципас (Греция) – 6170
5 (-1). Рафаэль Надаль (Испания) – 5525
6. Карлос Алькарас (Испания) – 4770
7. Андрей Рублёв (Россия) – 3945
8 (+2). Каспер Рууд (Норвегия) – 3940
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3850
10 (-2). Маттео Берреттини (Италия) – 3805
24. Карен Хачанов (Россия) – 1665
39 (-4). Аслан Карацев (Россия) – 1128.

Теперь в любом случае до конца «Ролан Гаррос» Джокович сохранит звание первой ракетки мира вне зависимости от того, как выступит Даниил в Женеве. А вот по окончании Открытого чемпионата Франции россиянин теоретически уже может сместить Джоковича, но для этого ему надо выступить отлично и в Швейцарии, и в Париже. Какие же соперники могут достаться Даниилу в Женеве? Как первый номер посева россиянин пропускает стартовый круг, а во втором сразится с победителем пары Ришар Гаске – Джон Миллман. В 1/4 финала Даниилу могут достаться Камиль Майхшак, Доминик Тим или Марко Чеккинато. На полуфинал из сеяных претендуют Денис Шаповалов (3) и Николоз Басилашвили (5). Ну а финал по графику должен состояться в субботу, 21 мая. Из нижней половины сетки в него могут попасть, например, Каспер Рууд (2), Райлли Опелка (4), Федерико Дельбонис (7).

ATP-250. Женева – 2022. Сетка

Первый матч для Медведева состоится во вторник или в среду. Между тем «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Clive Brunskill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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