У Медведева есть шансы на «Ролан Гаррос»? Что поможет закамбэчить бесперспективный турнир

До парижского ТБШ — неделя. А не игравшему месяц Даниилу Медведеву позарез нужно прибиться к грунту. Поэтому он в Женеве, на турнире серии 250 страдает с непростыми грунтовиками тура: Рууд, Рамос-Виньолас, Фоньини, тут же и рассчитывающий набрать форму Тим. Но что там с «Ролан Гаррос» — 2022 — шансы есть?

Медведев ненавидит грунт — миф

На грунтовый сезон команда Медведева традиционно расширила состав. Жилю Серваре в помощь сразу два небезызвестных россиянина: Игорь Андреев и Игорь Куницын. Причём первый — друг Дани по сборной и эксперт по Рафе Надалю — уже на протяжении четырёх лет помогает №1 России на глине. Куницын же — новичок в команде.

Как рассказал «Чемпионату» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, это плановая помощь не только Даниилу, но и нашим теннисистам в принципе.



«Мы формируем [расписание], кто куда едет. Куницын отправляется послезавтра на «Ролан Гаррос», чтобы пообщаться с нашими, кто будет играть квалификацию. Андреев и Куницын всегда ездят в паре, мы друг друга хорошо знаем по сборной. В вопросе Дани они будут помогать в нахождении быстрой формы, будут подсказывать по грунту. Это обычное дело, потому что это костяк, который работает с нашими ребятами».

Медведев и Андреев сошлись ещё в 2019-м — тогда Игорь тоже вошёл в команду как внешний тренер-консультант. И в целом превратил унылый глиняный сезон в неплохой рейд по топам. На «Мастерсе» в Монте-Карло русский убрал сразу двоих из первой десятки: разобрался со Стефаносом Циципасом, а матчем позже попрощался с Новаком Джоковичем. Но в полуфинале всё же неожиданно уступил сербу Душану Лайовичу.

Игорь Андреев Фото: РИА Новости

Подобное он сотворил и турниром позже: на пятисотнике в Барселоне Даня перекрыл дорогу всё тому же Рамосу-Виньоласу, Макдональду и Нисикори. Только в финале Медведев обжёгся о мотивированного до титулов Тима (4:6, 0:6). Уже тогда стало понятно — Даниил умеет играть и побеждать на глине.



Вскрыть же грунт неудачного для Даниила парижского мэйджора получилось в 2021-м: Медведев оступился лишь в четвертьфинале — проиграл принципиальному Стефаносу Циципасу, но борьбу тогда навязал. Русский впервые в карьере прошёл дальше первого раунда: Дэн взял четыре матча в Париже, проиграв всего сет. Как оказалось, к успехам приложил руку именно Андреев. Он вселил в русского уверенность и даже помог тому влюбиться в покрытие.

Полуфиналист «РГ» и первый русский, закрывший Надаля на грунте

Тандем Игорей в команде №2 мира — результат прошлых заслуг. Например, в 2005-м на медленных покрытиях Андреев стал первым русским, победившим только начавшего карьеру Надаля — 7:5, 6:2 почти за полтора часа.



Личным же прорывом стал 2007-й — первый и единственный четвертьфинал на «ТБШ». На кортах «Ролан Гаррос» Андреев выбил третью ракетку мира Энди Роддика, затем чилийца Николаса Массу, Поля-Анри Матьё и Маркоса Багдатиса. Только в матче за выход в 1/2 он уступил тогда шестой ракетке мира Новаку Джоковичу. К тому всплеску результатов прибавились полуфиналы в Гштаде и четвертьфиналы в Амерсфорте, Сопоте, Нью-Хейвене, Меце и Москве. Тогда он получил награду АТР за камбэк года.



Зачем россиянину ещё один специалист из России — Игорь Куницын? Скорее всего, из-за опыта восстановления после травм — забраться в топ экс-теннисисту мешали вечные боли в запястье. Теперь он поможет справиться Даниилу психологически.

Игорь Куницын Фото: РИА Новости

Тем более мастерство Игоря, хоть и в дуэте, отмечали именно на песке. Он победитель в парных матчах Кубка Дэвиса, а тандем с Дмитрием Турсуновым сенсационно добрался до полуфинала «РГ» в 2008-м — тогда они проиграли канадско-сербскому дуэту и вторым сеяным Даниэлю Нестору и Ненаду Зимоничу.

Чего ждать на «РГ»-2022: дропшоты и подкрутка

Песок Парижа в прошлом году был особо быстрым и напоминал, скорее, хард. А там и плоская подача Даниила летит быстрее, и удары с бэкхенда — острее. Поэтому для Медведева особенно важно, какой окажется закладка в этот раз.



Потому что на «РГ»-2021 Даня бомбил первые в каждом матче, и их количество порой переваливало за десятку. С Гарином в четвёртом круге он настрелял 14 первых, матчем ранее с американцем Опелкой — 10. Как результат – процент выигранных мячей на первой подаче тянулся к 100 – регулярные 86% и выше. А реализация брейк-пойнтов соперников — практически нулевая.

Даниил Медведев Фото: Adam Pretty/Getty Images

Второе ноу-хау на грунте — нетболы. Ими сейчас активно пользуется Карлос Алькарас, хотя и считается, что на харде или траве они результативнее из-за отскока. Нетболы у Даниила летели максимально плотно к сетке и становились совершенно невалидны — у троса он забирал в среднем 70% виннеров.



Третья находка — подкрут. Обладатель одного из самых мощных кручёных ударов с форхенда в нулевые Андреев показал трюк и Медведеву. Мячи не проскальзывают по покрытию, а отскакивают от него выше. Корт также поглощает меньше скорости кручёного — значит, даёт не так много времени соперникам на ответ. Посмотрим, какие козыри тандем раскроет в этом году!

Уже 17 мая Медведев впервые после травмы выйдет на корт Женевы. Цель — почувствовать мяч, покрытие и включиться в соревновательный ритм.

«Главное, чтобы Медведев в Женеве вработался. Надо, чтобы пару кругов прошёл. Нервная система должна тренироваться. Нужно адаптироваться к грунту, проверить физику. На самом «Ролан Гаррос» желательно подтвердить четвертьфинал», — уверен Тарпищев.

Тяжело ставить на то, что при праймовом Алькарасе, финалисте уже двух грунтовых «Мастерсов» Циципасе и набирающем ход Джоковиче у недавно прооперированного Даниила есть шансы на что-то серьёзное. Но, по словам Тарпищева, при удачной сетке до четвертьфинала Парижа добраться вполне реально.