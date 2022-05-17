Коллекция двойных ошибок и эйсов от Медведева. Россиянин провалил первый же матч на грунте

Россиянин Даниил Медведев провалил первый же матч на грунте после возвращения в тур. Теперь у него осталось всего несколько тренировочных дней до старта «Ролан Гаррос».

Не самый престижный и известный турнир ATP-250 в Женеве привлёк в этом году к себе внимание экспертов и болельщиков прежде всего тем, что на нём открывает грунтовый сезон 2-й номер мировой классификации Даниил Медведев. Напомним, последний матч россиянин провёл в конце марта в рамках 1/4 финала «Мастерса» в Майами, после чего был вынужден провести операцию по удалению грыжи и продолжительный восстановительный период. В итоге Даниил пропустил большую часть грунтового сезона, включая все три «Мастерса» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме. А Женева – первый и последний турнир Медведева перед турниром «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

Даниил тренировался уже несколько недель, и, по словам его тренера Жиля Сервара в интервью Tennis Majors, россиянин плавно перешёл от бездействия к усиленным занятиям и нагрузкам: «У меня складывается впечатление, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы. Настолько плавным получился процесс возвращения. Каждый раз выяснялось, что он может сделать больше, чем днём ранее. Последним ударом, который предстояло испытать, была подача. На четвёртой неделе мы возобновили обычные тренировки и приступили к полноценной подготовке. В этом году он ведёт себя спокойнее на грунте, его стало легче тренировать. Даниил понимает, что при возвращении на грунт ему нужно быть более терпимым. Поэтому он немного ослабляет давление, даже если знает, что на этом покрытии его игра менее действенна против определённых типов соперников».

Как первый номер посева Медведев пропустил первый круг, а во втором раунде встречался с 35-летним французом Ришаром Гаске, который в своём стартовом матче уверенно справился с австралийцем Джоном Миллманом – 6:3, 6:1. На данный момент Ришар является 75-й ракеткой мира, но это не имеет значения, поскольку Гаске – один из самых опытных игроков в туре и в хороший день может обыграть любого топ-теннисиста. К тому же француз уже побеждал Даниила – в Монпелье-2018. Правда два следующих матча выиграл уже россиянин – в Санкт-Петербурге-2020 и на победном для себя US Open – 2021. «Надеюсь, у меня будет преимущество ввиду того факта, что это будет его первый матч за долгое время. Даниил — особенный игрок. Как по мне, он явно лучший среди всех игроков нового поколения», — сказал Гаске накануне встречи с Медведевым.

Начало матча показало, что Даниил Медведев действительно пока далёк от своей лучшей формы. У него частенько сквозили нелепые ошибки, а кроме того, «хромала» подача. В первом сете при трёх эйсах он допустил 3 двойные. Россиянин продержался до счёта 2:2, а потом стал проигрывать гейм за геймом. Перелом мог произойти, когда Гаске при счёте 5:2 подавал на сет. Даниил завёлся, выплеснул негативные эмоции, отыграл два сетбола, добрался до своего первого в матче брейк-пойнта, однако реализовать его не сумел. Сет в пользу Гаске – 6:2 за 33 минуты.

Первый же гейм второй партии превратился для Даниила в катастрофу. Он собрал целую коллекцию из трёх двойных ошибок и потерял эту подачу. При счёте 3:1 в пользу Гаске был очень важный гейм на подаче Медведева. Россиянин выстоял, не позволил сопернику даже добраться до брейк-пойнтов, а в следующем гейме сам сумел сделать брейк и сравнял счёт – 3:3. Стоит отметить, что к тому моменту матч продолжался уже 1 час, Ришар слегка «подсел», потерял концентрацию, стал больше ошибаться. Кроме того, Даниил стал лучше играть на приёме второй подачи соперника.

Постепенно игра выровнялась, и судьба партии решилась на тай-брейке, где удачливее оказался француз – 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 30 минут. Отметим, что на матчболе Даниил допустил 7-ю за матч двойную ошибку. Справедливости ради отметим, что Даниил, кроме двойных, сделал и 7 эйсов.

Вот так Даниил проиграл в своём первом же матче в этом грунтовом сезоне. Но сенсация ли это? К сожалению, несмотря на слова Сервара, у Даниила пока есть большие проблемы с подачей, плюс очень мешают россиянину негативные эмоции, которые он испытывает, играя на грунте. Посмотрим, изменится ли что-то для Медведева за несколько дней, которые остались до «Ролан Гаррос». По крайней мере, на «Большом шлеме» играют из пяти сетов. Отметим также, что французские теннисисты по-прежнему остаются для Даниила самыми неудобными соперниками. В официальных матчах с ними он уже потерпел 22 поражения. Например, с сербами таких проигрышей 10, а с испанцами – 13.