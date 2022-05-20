«Большинство — не за нас». Хачанов — о поддержке игроков и шансах на «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов радует результатами волнообразно. Все помнят прорывной 2018-й: обыграл Джоковича в финале парижского «Мастерса» и вскочил в топ-10 ATP. Потом случился двухлетний спад, но после серебра Олимпиады-2020 все вроде бы вновь поверили в камбэк. Не сложилось.

В интервью «Чемпионату» №24 ATP рассказал о российской конкуренции, позициях перед «Ролан Гаррос» и планах по возвращению в десятку.

Соперничество подбадривает — продолжаешь работать, совершенствоваться и задавать вопросы: «А почему не ты?»

— Карен, параллельно нашему интервью Даниил Медведев стартует в Женеве впервые после травмы (матч против Ришара Гаске он проиграл. — Прим. «Чемпионата»). Есть шанс на удачное возвращение на «РГ»?

— Почему нет. Опять же, он сделал маленькую операцию. Грунт — как он никогда не отрицал — его нелюбимое покрытие. Поэтому он решил взять паузу на грунтовый сезон, чтобы постараться вернуться на «Ролан Гаррос». Думаю, всё будет нормально и он будет играть.

— Смотрите матчи россиян? Встречу кого из коллег по сборной можете включить?

— Я слежу за собой. У каждого из нас индивидуальные стиль, характер, игра. Нет такого, что ты следишь за играми остальных. Мы — друзья, но при этом и соперники на корте. Если говорим в общем, то у Дани своеобразный, уникальный стиль. Поэтому какие-то матчи [смотрю]. Я люблю теннис, смотрим друг друга.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

— Свои матчи любите пересматривать?

— Да, но когда как. Тренер занимается [этим], анализирует будущих соперников или как я играл прошлый матч, чтобы сделать планы на следующую тренировку. Сам иногда люблю смотреть технические моменты и просто динамику матча — как происходило. Если есть что посмотреть, то можем даже вместе. Вообще, люблю смотреть теннис не только русских ребят. Особенно когда большие турниры: ты волей-неволей восстанавливаешься, делаешь восстанавливающие процедуры и параллельно смотришь теннис.

— Как воспринимаете последние успехи российских парней: Даниил с ТБШ, регулярно играет финалы мэйджоров, Андрей недавно вновь победил коллегу из Биг-3 Джоковича и взял Белград. Не покалывает? Самолюбие же не отнять?

— Нет, а почему? У всех свой путь, карьера. Кто-то раньше что-то выиграет, кто-то позже. У всех по-разному складывается жизнь. Кажется, наоборот, это соперничество подбадривает — продолжаешь работать, совершенствоваться и задавать вопросы: «А почему не ты?». Это мотивация для дальнейшей работой над собой: пытаться реализовать те цели, которые я для себя поставил. Это у всех так, а не только у меня, Дани или Андрея. У тебя есть рейтинг, перед тобой есть люди, выше которых ты хочешь стоять. И ты пытаешься делать всё возможное, чтобы быть лучше.

— За карьеру никогда не было вопросов к себе: «А тем ли я занимаюсь?»

— Были не очень приятные моменты после поражений, когда лезут в голову какие-то непонятные мысли. Но такого, что надо всё бросить, это не нравится — нет, не было никогда.

«Олимпиада в какой-то степени и придала уверенности, и забрала очень много сил»

— Рим-2022 против Карреньо-Бусты напомнил полуфинал Токио-2020 в плане эмоций?

— Даже после Олимпиады мы играли в конце года в октябре на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Там тоже был матч в мою пользу — выиграл 6:0, 6:4. В голове, конечно, сидело, что последние две встречи я выиграл в двух сетах. Но, опять же, мы играли на харде, а на грунте я как раз проиграл — в Монте-Карло в двух партиях. Грунт — другое покрытие, тем более это новый матч, история. Несмотря на то что предыдущие два матча выиграл, настраивался по новой.

Хачанов в финале ОИ-2020 со Зверевым Фото: Julian Finney/Getty Images

— Как объясняете «баранку» от Циципаса в следующем же матче тысячника? Физика?

— Нет, какая физика?! Если во втором сете перед «Большим шлемом» я бы сказал, что это физика, то, получается, не очень готов. Такое бывает нечасто. Иногда счёт не совсем отражает ситуацию. Матч был тяжёлым, в трёх сетах. Да, второй сет — «баранка». Но на это ты смотришь с другой стороны: думаешь, что там не получалось конкретно, как он перехватил инициативу. Я что-то сделал не то или он играл очень хорошо?

— Так и что не получилось?

— Матч был высокого уровня, несмотря на счёт во втором сете. Считаю, что он [Циципас] — один из лучших грунтовиков, что и показывал последние несколько лет. После взятого сета была возможность на его подаче, но он начал хорошо вводить мяч в игру. Когда чувствуешь, что соперник начал играть гораздо лучше, тебе надо форсировать, что-то другое делать — начинаешь чуть паниковать. В голове сидит, что ты начинаешь проигрывать. Думаешь, что нужно поменять, но в этот момент и соперник начинает ещё лучше играть. Динамика матча уходит в другую сторону. Это важно в теннисе: кто как ловит какую волну. Он ставит свою игру, ты — свою. Кто кого переиграет. Он добавил вариативности, я сбавил на подаче. Она в матче не очень хорошо шла: не так помогала, как в первом сете.

— Казалось, та связка Уимблдон+Олимпиада — самый подходящий момент для возвращения в гонку за титулами и топ-10. Почему не сложилось?

— Да, очень яркие результаты появились, но это всё равно процесс. Поставил задачу в том году, и в этом она есть: улучшаться во всех аспектах игры. Начал опять работать со своим тренером Ведраном Мартичем (экс-коуч Горана Иванишевича. — Прим. «Чемпионата»), параллельно с испанцем Хосе Клаветом, который был в том году. Командой доволен, ведь вокруг меня нужные специалисты, которые и в психологическом, и в техническом плане помогают. Олимпиада в какой-то степени и придала уверенности, и забрала очень много сил на американскую серию.

— 25 — точно не предел для теннисиста, но возраст, когда можно посмотреть на карьеру реально. Куда она движется?

— Конечно, только на рост. Я не люблю придерживаться каких-то цифр, возраста. Теннис вообще стал очень возрастным спортом. Многие реализовывают потенциал, образно, и в 30 лет. Не говорю, что это моя история. Я в том возрасте, в котором, дай бог, здоров физически, продолжаю тренироваться. Цели поставлены. Получится ли этого достичь в ближайшее время или через пару лет — не знаю.

Хачанов на турнире в Лионе Фото: Antonietta Baldassarre/Getty Images

— А конкретнее?

— Не раз говорил, что мечтал и хотел стать №1 в мире и выиграть «Шлем». Не скрывал.

— При подрастающем некстген и играющих Биг-3 это реально?

— Конечно, реально. А причём тут «новое поколение»? Они всегда будут. Нас тоже называли некстгенами в 20. Хотя в этом возрасте ты уже игрок элиты тенниса, который выступает несколько лет. Мы — молодые, а в Туре уже 6-8 лет. Это приличное время для опыта. Это расцвет сил.

— Алькарас в перспективе — №1 в мире и обладатель нескольких «Шлемов»?

— 100% показывает то, что показывает. Очень хороший игрок, большой потенциал, много чего на данном этапе добился. Я не люблю делать прогнозы, ведь также делали и со мной, с Даней, с Андреем. Бывшие теннисисты любят сказать: «Через два года в топ-5 или №1». Никто не знает, как карьера будет складываться и какие будут препятствия. Сравнивать его с Надалем — глупо. Даже с учётом того, чего он сейчас достиг: где Рафа, а где он и все остальные. Ещё далеко до тех результатов — до 21 «Шлема». Давайте посмотрим.

— Знаете, что некоторые в Сети вас сравнивают внешне с Алькарасом?

— Не видел. Вы реально считаете, что мы похожи? Не считаю, что мы очень похожи. Впервые слышу, ведь меня раньше сравнивали с актёрами — братьями Хемсвортами. Всё пошло с Америки.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

«Большинство не за нас, а за то, что Уимблдон принял неправильное решение»

— Вы, как известно, особо любите командные турниры и всегда говорили о ценности Олимпиады, ATP Cup и Кубка Дэвиса. Насколько для вас решение о неучастии там России стало обидным и неприятным?

— Все подрастроились. Понимаем, какая ситуация. Тут можно переживать, но ты, в принципе, ничего не сделаешь. Просто принимать реальность и всё. С кем я это обсуждал? В первую очередь с ребятами. У нас есть чат, где мы списываемся. Иногда лично.

— С кем ближе?

— Ох, сложно! С Даней и Андреем одного возраста. Одно поколение: играли одни турниры по детям и юниорам. Женя Донской старше, но мы с ним одни из лучших друзей, близки.

— По последней информации АТР не собирается лишать очков британские турниры, а Уимблдон? Есть новости?

— Даже если бы были, не сказал. Обсуждаем каждый день. Устал даже об этом говорить не только с игроками, но и с ATP. Ты тратишь силы, энергию. Это может длиться долгое время. Что примут, то и примут.

— Вы принимаете участие в таких решениях на совете игроков? Вас спрашивают?

— Конечно, они спрашивают. Но дело не только в россиянах и белорусах. Дело во всех игроках. Любое решение может идти вопреки другим спортсменам. Они же всё равно планируют и будут играть — тур один. Надо деликатно подходить к этому вопросу, чтобы другим ничего не сломать.

— Хотя, кажется, теннисисты вполне лояльно восприняли информацию о возможной заморозке рейтинга или отмене очков за Уимблдон. Или это только видимость?

— Так кажется, думаю. Немногие об этом высказывались. Теннис — индивидуальный вид спорта, каждый думает о себе. Думает не в общем о сложившейся ситуации и не о будущем, а о конкретном случае: как он сыграл в том году, что он может сыграть и заработать [в этом]. Что, в принципе, и нормально. Большинство не за нас, а за то, что Уимблдон принял неправильное решение. Они с ним не согласны из-за дискриминации, что нас отстранили.

— Андрей Рублёв считает, что уровень Джоковича упал из-за неизвестности с участием в турнирах после отказа от вакцинации. У вас сейчас примерно та же ситуация. Не опасаетесь такого же эффекта в преддверии травы?

— Я не люблю искать отмазки, а больше стараюсь фокусироваться на том, что должен делать. Это игра. Если после матчей говорить, что ты отвлекаешься из-за этой ситуации — понятное дело, ведь она затрагивает всех, невольно переживаешь, волнуешься. Это нормально. У каждого по-своему, я не буду говорить, так ли это у него [Новака] было или нет. Энергию и эмоции это точно забирает.

— Трава Британии без россиян. Ваши планы: параллельные турниры или куда-то отправитесь отдыхать?

— Планировал играть после «Ролан Гаррос» на траве в Хертогенбосе и Галле. Обычно отпуск после Уимблдона до хардовой части. Но так как без Британии, то отдохну до, а там дальше несколько вариантов. Будем смотреть, как закончим грунтовый сезон и пару турниров на траве. После поймём, что лучше: играть параллельно несколько турниров на грунте и потом Америку или сделать паузу — вторую подготовку на оставшуюся часть сезона с командой и уже полностью играть Америку. Опять же, если нас там ещё не забанят. Сейчас можно ожидать чего угодно. Ничему не удивишься.

Почему я в принципе приехал в Лион? Чтобы сыграть больше, улучшить игру (во Франции Хачанов проиграл в 1/8 финала словаку Алексу Молчану. — Прим. «Чемпионата»). «РГ» — один из любимых ТБШ, там четыре года подряд доходил до четвёртого круга. Поэтому всегда нравится играть. Там задачи высокие. Верю, что смогу как можно дальше пройти.

— Как минимум четвертьфинал?

— Я бы сказал, постараться [зайти] во вторую неделю. А там — чем дальше, тем лучше.