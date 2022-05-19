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Факты о «Ролан Гаррос» — 2022: гонка Джоковича за Надалем, шанс Медведева на 1-е место, расписание, сетки, призовой фонд

Догонит ли Джокович Надаля по победам на «Шлемах»? 10 причин следить за «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Догонит ли Джокович Надаля по победам на «Шлемах»?
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По итогам Открытого чемпионата Франции Медведев снова имеет шанс стать 1-й ракеткой мира. Сможет?

Двухмесячный грунтовый марафон венчает «Ролан Гаррос», традиционно проходящий на стыке мая и июня на кортах Парижа.

Последний «Шлем» для россиян перед перерывом

В ближайшее воскресенье, 22 мая, стартует второй в сезоне, а для россиян и белорусов последний перед длинной паузой турнир «Большого шлема». Дело в том, что следующий за «Ролан Гаррос» Уимблдон уже заявил, что не допустит до участия наших теннисистов даже под угрозой лишения возможности начислять всем остальным игрокам рейтинговые очки. Так что для россиян и белорусов, а возможно, и представителей других стран, турнир в Париже – это единственная возможность получить 2000 рейтинговых очков этим летом. Следующий «Шлем» с очками, россиянами и белорусами пройдёт в Нью-Йорке только с 29 августа по 11 сентября.

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В тени Булонского леса

Открытый чемпионат Франции проводится с 1928 года на кортах стадиона «Ролан Гаррос», названного в честь знаменитого авиатора. Стадион расположен рядом с Булонским лесом на окраине Парижа. Однако сам турнир берёт своё начало с 1891 года, а в 1925-м он получил статус международного. Сейчас «Ролан Гаррос» считается родиной игры на грунтовых кортах, и даже трудно представить, что до этого турнир разыгрывался в клубе «Стад Франсе» на траве.

Чемпионат Франции берёт своё начало с 1891 года

Чемпионат Франции берёт своё начало с 1891 года

Фото: Getty Images

Непревзойдённый Надаль

Традиционно победителю в мужском одиночном разряде вручается кубок Мушкетёров, названный в честь четвёрки героев-теннисистов сборной Франции – Анри Коше, Рене Лакоста, Жана Боротра и Жака Брюньона, «зажигавших» на теннисных кортах в 1920-1930-е годы. Чаще всего над головой этот кубок поднимал испанец Рафаэль Надаль – 13 раз! Среди женщин рекордсменкой является американка Крис Эверт, которая выигрывала «Ролан Гаррос» 7 раз. А по 6 раз здесь побеждали немка Штеффи Граф и француженка Сюзанн Ленглен, в честь которой и назван заветный трофей в женском одиночном разряде. Действующими чемпионами являются Новак Джокович и Барбора Крейчикова.

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Кубки в руках россиян

«Ролан Гаррос» является одним из самых успешных для российских теннисистов. Именно здесь в 1996 году Евгений Кафельников выиграл первый одиночный «Шлем» для России. Побеждали здесь также Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009), а Мария Шарапова – аж два раза (2012, 2014).

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Кого не хватает

На турнире не сыграют сразу несколько известных теннисистов, пропускающие его из-за травм – Маттео Берреттини, Роджер Федерер, Энди Маррей, Кей Нисикори. Уже после начала квалификации от участия отказались Гаэль Монфис, Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф, которых заменят лаки-лузеры. Зато вернулись в строй после долгой паузы чемпионы турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка и Доминик Тим. У женщин не сыграют финалистка турнира-2019 Маркета Вондроушова, финалистка-2020 Софья Кенин и финалистка-2021 Анастасия Павлюченкова. Ушла в декрет Элина Свитолина.

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Сохранит ли Джокович звание 1-й ракетки мира

Многие помнят о том, как скандально не пустили на Australian Open первую ракетку мира Новака Джоковича. Так что сейчас в Париже для серба это будет стартовый «Шлем» в сезоне, где он, кстати, будет защищать прошлогодний титул. Напомним, в Мельбурне Надаль выиграл рекордный 21-й «Шлем». И Новаку, у которого таких побед 20, конечно же, хочется догнать Короля грунта. Любопытно, что по итогам жеребьёвки эти именитые теннисисты попали в одну четверть сетки, и если оба удачно пройдут по турнирной дистанции, то встретятся уже на стадии 1/4 финала. Помимо борьбы за титул, Джоковичу предстоит сражаться и за звание первой ракетки мира. Но на сей раз опередить его может не только россиянин Даниил Медведев, но и немец Александр Зверев.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Расклад мужской сетки

Интересным получилось распределение игроков топ-8 по сетке турнира. В верхней половине вместе с Джоковичем (1-й номер посева) и Надалем (5) оказались также Александр Зверев (3) и Карлос Алькарас (6). В очередной раз на ТБШ намечается русский четвертьфинал: Андрей Рублёв (7) – Даниил Медведев (2). В третьей четверти могут сойтись Каспер Рууд (8) и прошлогодний финалист Стефанос Циципас (4). Любопытно, что в стартовом матче Рууд сыграет с любимцем французской публики Жо-Вильфридом Цонгой, для которого этот турнир станет последним.

«Ролан Гаррос» – 2022. Мужчины. Сетка

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Каролина Плишкова (8), Паула Бадоса (3) – Арина Соболенко (7), Онс Жабер (6) – Мария Саккари (4) и Анетт Контавейт (5) – Барбора Крейчикова (2). Любопытно, что четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака не попала в посев и в первом круге встретится с американкой Амандой Анисимовой (27). Отметим, что немка Анжелика Кербер (21) имеет теоретическую возможность в случае победы на турнире собрать «Карьерный шлем». В её активе есть титулы на Australian Open и US Open – 2016, Уимблдоне-2018. До полной коллекции не хватает только «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» – 2022. Женщины. Сетка

Старт россиян

В турнире принимают участие 4 российских мужчины – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (21), Аслан Карацев – и 7 женщин – Дарья Касаткина (20), Людмила Самсонова (25), Вероника Кудерметова (29), Екатерина Александрова (30), Варвара Грачёва, Анна Калинская, Камилла Рахимова. Медведев в первом круге встретится с аргентинцем Факундо Багнисом, Рублёв – с корейцем Квон Сон У, а Калинской досталась Мэдисон Кис (22). Отметим, что в финал квалификации пробились сразу четыре представителя России – Павел Котов, Андрей Кузнецов, Оксана Селехметьева и Анастасия Гасанова, которая, впрочем, свой матч уже проиграла. Кроме победителей квалификации, в каждую сетку ещё попадут по три лаки-лузера.

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Призовой фонд

Общий призовой фонд турнира уже обогнал ковидные времена и в этом году составил рекордные € 43,6 млн – на миллион больше, чем в 2019-м. Чемпионы в одиночном разряде среди мужчин и женщин получат по € 2,2 млн, финалисты – по € 1,1 млн. Даже проигравшие в первом круге не уедут с турнира с пустыми руками – им достанется по € 62 тыс.

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