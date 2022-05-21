Вышла замуж за Швайнштайгера и ушла на пенсию в 29 лет. Куда пропала Ана Иванович?

Сербская теннисистка Ана Иванович блистала на корте не только своим талантом и мастерством, но и красотой. В 20 лет она выиграла «Ролан Гаррос» и стала первой ракеткой мира, добилась и других заметных успехов на корте. А затем Ана вышла замуж за звезду футбола Бастиана Швайнштайгера и в 29 лет завершила карьеру. Чем сейчас занимается одна из признанных красоток WTA-тура? Накануне «Ролан Гаррос» — 2022 издание Olympics.com выпустило интервью с Иванович, фрагменты которого мы вам представляем.

Между заботой о двух своих маленьких сыновьях, работой и путешествиями сербка Ана Иванович остаётся такой же занятой, как и всегда. Её победа на легендарном тёмно-красном грунте Парижа — это заветное воспоминание, которое, по признанию Иванович, до сих пор вызывает массу эмоций. Но в настоящее время она больше сосредоточена на том, чтобы наслаждаться «драгоценными моментами», связанными с её детьми: «Трудно поверить, что прошло уже пять лет с тех пор, как я ушла на пенсию, — говорит сербка. — Большая часть моего времени сейчас уходит на двух моих маленьких мальчиков. Я люблю проводить с ними время. Это действительно особенное зрелище — наблюдать, как они так быстро растут».

В то время как топ-теннисисты последних десятилетий – Серена Уильямс, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер славятся своим игровым долголетием, Ана Иванович завершила карьеру в 29 лет. Но сербка не жалеет об этом. Она почти философски рассуждает о желании сделать что-то другое в своей жизни. И хотя её соревновательные игровые дни уже давно позади, она признаёт, что мастерство, на оттачивание которого она потратила часы, время от времени оказывается полезным, особенно когда ей приходится заботиться о двух маленьких детях: «В материнстве, конечно, есть свои прелести, но есть и трудности, — объясняет звезда тенниса. — Четыре года я почти не спала. Можно уже говорить о грани выживания, и вы задаётесь вопросом: «Как мне это сделать? Как маленький человек может утомить трёх, двух или четырёх взрослых? Но потом вам приходит на помощь весь опыт прошлого, то, как вы преодолевали трудные моменты, долгие матчи, истощение и так далее. Конечно, у тебя уже нет такого стресса, как во время игры. Одна улыбка – и твой мир тает. Это определённо красиво, но, конечно, в этом есть свои проблемы».



Летом 2016 года Иванович вышла замуж за суперзвезду немецкого футбола Бастиана Швайнштайгера. Вскоре после того, как команда Германии выбыла из Евро на этапе полуфинала, в Венеции состоялась романтическая свадебная церемония. Сейчас эти двое, учитывая их спортивные достижения, являются одной из самых прекрасных и влиятельных пар в спорте. При этом звезда тенниса говорит, что её сыновья в возрасте четырёх и двух лет понятия не имеют, кто их родители: «Мы действительно вообще не говорим с ними об этом, и мы хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше. Мы просто хотим, чтобы у них был свой выбор и свои увлечения. Вот почему мы держим это в секрете; мы хотим, чтобы они прежде всего узнали, кто они».

Иванович и Швайнштайгер вместе Фото: Sebastian Reuter/Getty Images

Хотя дети, возможно, ещё не понимают статуса своих родителей, ни один из спортсменов-пенсионеров не смог скрыть свою соревновательную жилку, особенно когда они выходят на корт. Иванович признаётся, что в последнее время, когда она брала в руки ракетку, чаще всего она играла против своего мужа, который, по её словам, отчаянно пытается получить от неё хоть какие-то очки: «Он очень конкурентоспособен и все ещё очень старается, — делится Иванович сквозь улыбки и смех. — Мы играем каждый гейм, в котором он получает фору 30:0, и ему порой удаётся выиграть гейм или два. Но я иногда заставляю его усердно работать, чтобы заработать эти очки, а иногда позволяю ему выиграть гейм, когда он этого заслуживает».

Ана Иванович провела на вершине теннисного рейтинга 12 недель и сейчас внимательно следит за тем, что происходит в туре. Паула Бадоса, Мария Саккари, Онс Жабер и действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек — игроки, которые её впечатляют. «Мне очень нравится стиль игры Иги, он немного напоминает мне мою игру. Особенно мне запомнилось, как она выиграла «Ролан Гаррос» в 2020 году. Ей очень нравится забегать под удар справа; у неё очень интересная игра».

Свёнтек, как известно, стала безусловным лидером женского тенниса после того, как Эшли Барти шокирующе заявила об уходе из спорта. Австралийка заявила, что, помимо достижения своих целей, она покончила с травмами, которые спорт нанёс ей. К решению Барти завершить карьеру всего в 25 лет Иванович относится с особым пониманием: «Такие решения очень личные и всегда принимаются по уважительной причине». Конечно, сербка, наблюдающая за происходящим, не сомневается в том, что игроки-женщины сейчас находятся под более пристальным вниманием, чем когда-либо прежде. А это означает, что такие решения о раннем завершении карьеры могут стать более распространёнными в ближайшие годы: «Как ни странно, но на женщин оказывается гораздо больше давления, чтобы они выступали, постоянно были на вершине. Осака много говорила о психических проблемах и психологическом давлении, которое у неё есть. И я думаю, что у всех такое есть. Просто все по-разному с этим справляются. И это не всегда приятно, это не всегда легко.

Иванович с призом за победу на «Ролан Гаррос» — 2008 Фото: Julian Finney/Getty Images

Во время моей карьеры иногда было очень тяжело, потому что я была очень сосредоточена на внешнем, на результатах, на том, что думают люди и так далее. И тогда ты понимаешь, что на самом деле важно не это, а то, что идёт изнутри. Я думаю, что ментальная часть игры становится намного важнее, чем когда-либо. Помню, что меня расстраивало, что люди на самом деле не знали, что происходит за кулисами, потому что люди видят только верхушку айсберга. Всё остальное — это то, что мы делаем вне корта. Это то, что мы делаем на предсезонке, что мы делаем на тренировочных неделях, что мы делаем перед матчами, и никто этого не видит. Но зачем мне говорить обо всех этих деталях? Люди судят по тому, что видят и что в большинстве случаев не является полной историей. Игрокам может быть очень трудно смириться с этим, потому что они знают, что правда совсем другая».



Оглядываясь назад, на расстояние и время, Иванович теперь понимает, как справляться с давлением: «Важно то, что вы с этим делаете и как вы на это реагируете. Лично для меня это то, чему я научилась, может быть, слишком поздно. Следуй за своим сердцем, потому что, если ты делаешь что-то для других, это не принесёт тебе удовлетворения. Если вы делаете что-то для себя, даже если вы совершаете ошибки, это ваше собственное дело, и вы должны управлять процессом. Я хочу, чтобы люди видели меня такой, какая я есть. Я ничего не скрываю, а ещё я очень застенчивая. Вот кто я. Ещё одна вещь, которую я усвоила: не может быть такого, чтобы всем нравилась ты сама или то, что ты делаешь. Этому очень важно научиться».

Прошло 14 лет с тех пор, как Иванович добилась теннисной славы в Париже, но даже это не облегчает её выбор по поводу возможных обладателей титулов в этом году. В женской сетке бывшая профессиональная теннисистка быстро выделила чемпионку 2020 года Свёнтек в борьбе за корону, но также положила глаз на одну из восходящих звёзд тенниса – Онс Жабер: «Мне очень интересно посмотреть, как поведёт себя Ига в этом году. И я должна сказать, что после просмотра Онс в Мадриде, думаю, что это будет очень, очень интересно, потому что у неё очень необычная игра. Такое очень приятно видеть».



Что касается мужских одиночных соревнований, то на устах Иванович было только одно имя: «Карлос Алькарас. Я думаю, что за последние несколько недель он показал себя просто потрясающе, и мне очень интересно, как он себя поведёт».