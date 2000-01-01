«Счастлив вернуться и снова мечтаю». Даниил Медведев и «Ролан Гаррос» — история «любви»

«РГ»-2019. 1-й круг. Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Теперь уже Даниил был посеян 12-м и в стартовом матче с французом Эрбером даже повёл по сетам 2:0, но всё равно проиграл.