Даниил Медведев и «Ролан Гаррос» — история «любви»
За 5 стартов на турнире россиянин лишь раз преодолел барьер 1-го круга.
«РГ»-2017. 1-й круг. Бенжамен Бонзи (Франция) – 7:5, 4:6, 1:6, 1:3 (отказ).
Дебют 21-летнего Медведева на «Ролан Гаррос» получился неудачным – в матче с обладателем уайлд-кард Бонзи он снялся в 4-м сете.
«РГ»-2018. 1-й круг. Люка Пуй (Франция) – 2:6, 3:6, 4:6.
На сей раз Даниилу достался в стартовом матче француз Пуй с 15-м номером посева, и россиянин уступил в трёх сетах.
«РГ»-2019. 1-й круг. Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
Теперь уже Даниил был посеян 12-м и в стартовом матче с французом Эрбером даже повёл по сетам 2:0, но всё равно проиграл.
«РГ»-2020. 1-й круг. Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:7, 6:2, 1:6.
Турнир впервые проводился осенью, а Медведеву впервые достался не француз. Но и венгру Фучовичу он уступил.
«РГ»-2021. 1-й круг. Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:3, 7:5.
Лишь с 5-й попытки Даниил, постоянно твердивший об особой «любви» к грунту, смог одержать стартовую победу на «Ролан Гаррос».
«РГ»-2021. 2-й круг. Томми Пол (США) – 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.
Где одна победа, там и две – наверное, так рассудил Даниил и выбил из сетки ещё и американца Пола.
«РГ»-2021. 3-й круг. Райлли Опелка (США) – 6:4, 6:2, 6:4.
Ну а где две, там и три. С американцем Опелкой россиянин разделался легко и играючи.
«РГ»-2021. 4-й круг. Кристьян Гарин (Чили) – 6:2, 6:1, 7:5.
И с чилийцем Гарином Даниил управился в трёх сетах, а его соотношение побед и поражений на «РГ» выровнялось – 4-4.
«РГ»-2021. 1/4 финала. Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 6:7, 5:7.
Но истории любви не получилось. Всё разрушил в четвертьфинале грек с русскими корнями Стефанос Циципас.
«РГ»-2022. 1-й круг. Факундо Багнис (Аргентина) –?
«Счастлив вернуться на турниры, чувствую себя прекрасно физически, и это самое главное. Да, и я снова мечтаю», – заявил Даниил.
«Счастлив вернуться и снова мечтаю». Даниил Медведев и «Ролан Гаррос» — история «любви»
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