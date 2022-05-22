Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Что связывает Джоковича и Шарапову, родившихся в один год: забавные пародии, весёлая битва, жёсткий удар в пах, видео

Забавные пародии и даже коварный удар в пах. Что связывает Джоковича и Шарапову
Даниил Сальников
Что связывает Джоковича и Шарапову
Комментарии
Весёлые видео с участием Новака Джоковича, отмечающего 35-летний юбилей, и Марии Шараповой, которая родилась с ним в один год.

В воскресенье, 22 мая – в день старта «Ролан Гаррос» – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Новак Джокович отмечает юбилей – 35 лет. А месяцем ранее своё 35-летие отметила 5-кратная победительница мэйджоров Мария Шарапова. Любопытно, что знаменитых чемпионов связывает давняя дружба, наблюдать за которой любителям спорта всегда было крайне интересно. Рассказываем о самых ярких эпизодах взаимоотношений между юбилярами этого года.

Ещё задолго до появления в теннисном туре австралийца Ника Кирьоса звание главное шоумена сумел заработать Новак Джокович. Да, он тоже артистично ломал ракетки и вываливал на публику свои эмоции, но всё же главной изюминкой серба стали его пародии на коллег по цеху. Надаль, Федерер, Роддик, Беккер, Серена, Шарапова – все они оказались «жертвами» таланта Новака. Для того чтобы наиболее точно и ярко представить образ российской теннисистки, Новак однажды даже достал светлый парик и попытался стать как можно женственнее. Надев заготовленный парик, серб повторил все рутинные движения теннисистки перед подачей, замахнулся… но что-то пошло не так. На другой стороне корта появилась сама Мария и запустила мячик аккурат мимо Джоковича. Вот так – 1:1!

Вообще, Шарапова и Джокович дружат очень давно. Во время коронавируса в совместном чате в соцсетях Мария и Новак стали вспоминать моменты знакомства. По словам Шараповой, это случилось в Индиан-Уэллсе, когда Джокович не выиграл ещё ни одного крупного титула: «Я была молода, и ты был молод, это было задолго до того, как ты обзавёлся титулами «Большого шлема»… Мы играли какой-то выставочный матч в Индиан-Уэллсе. И ты тогда сказал, что, если выиграешь, мне придётся оплатить ужин. Я сказала: «Окей, кто вообще этот парень?». И тогда ты выиграл и сказал: «Сегодня мы ужинаем вместе. Идём в японский ресторан». Я удивилась, подумав: «Ты серьёзно? Мы правда идём ужинать?» В итоге мы сходили на ужин. Это было забавно, ты во время ужина достал старый фотоаппарат Kodak и попросил официанта сделать наше фото. Я чувствовала себя так, будто встретилась со своим фанатом. Ничего не помню о том матче, но запомнилась эта олдскульная камера и ужин», — рассказала Шарапова.

Новак Джокович и Мария Шарапова

Новак Джокович и Мария Шарапова

Фото: Getty Images

Дружеские взаимоотношения между Шараповой и Джоковичем не помешали двум знаменитым теннисистам провести весьма жёсткий баттл. Мария и Новак устроили многоэтапное соревнование. Сначала была проверка на дальность броска, как в гольфе. В первой попытке серб не очень сильно ударил по мячу ракеткой, и тот упал в озеро. «Ничего, это была разминка», — заявил Новак. Во второй попытке мяч всё же попал на другую сторону озера, но слишком далеко от лунки. После этого своё мастерство показала Мария, и так ударила, что пробила совсем в другую сторону. «Лунка там! Видишь флаг?» — заметил серб. Однако вторым ударом россиянка попала точно на грин. Мячик попрыгал и заскочил в лунку. Радуясь своей удаче, Шарапова закричала: «Сфотографируй это!»

Следующая часть соревнований проходила в боулинге. Джокович как истинный джентльмен позволил Шараповой начать первой: «Окей, Мария. Дамы вперёд!». Сначала теннисистка сбила мячом часть кеглей, потом промахнулась, а третьим ударом всё же добила остатки всего, что оставалось на дорожке. «Это не считается», — заявил серб. «Почему нет? Тогда давай ты», — парировала Шарапова. Первым ударом Новак вообще пробил мимо, зато вторым сделал страйк. «Камон!» — закричал серб, и Мария признала своё поражение: «Окей! Следующий гейм».

Догонит ли Джокович Надаля по победам на «Шлемах»? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» Догонит ли Джокович Надаля по победам на «Шлемах»? 10 причин следить за «Ролан Гаррос»

Решающий гейм стал проверкой на точность. Джокович поставил банку с теннисными мячами на голову и развёл руки в стороны, предложив сопернице сделать удар. «Ты уверен в этом?» — спросила Шарапова. «Давай свой лучший удар!» — крикнул Новак. Во время первой подачи Шараповой мяч просвистел мимо серба, а вот со второго мяча россиянка попала точно в цель. В какую!? Прямо в пах знаменитому сербу. Позже, во время всё того же чата в соцсетях, Мария поинтересовалась у Джоковича, не хочет ли он повторить тот трюк: «На тех съёмках я ударила тебе мячом прямо по твоим «мячикам». После этого ты взял несколько «Шлемов», да? Штук 20, наверное. Хочешь, ударю ещё раз?» — спросила Мария, намекая, что её коварные удары приносят теннисисту удачу. «Ну нет, после того удара мне пришлось сделать новые. Теперь я ни на что не жалуюсь, больше бить не надо», — пошутил Джокович.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022