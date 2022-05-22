Забавные пародии и даже коварный удар в пах. Что связывает Джоковича и Шарапову

В воскресенье, 22 мая – в день старта «Ролан Гаррос» – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Новак Джокович отмечает юбилей – 35 лет. А месяцем ранее своё 35-летие отметила 5-кратная победительница мэйджоров Мария Шарапова. Любопытно, что знаменитых чемпионов связывает давняя дружба, наблюдать за которой любителям спорта всегда было крайне интересно. Рассказываем о самых ярких эпизодах взаимоотношений между юбилярами этого года.

Ещё задолго до появления в теннисном туре австралийца Ника Кирьоса звание главное шоумена сумел заработать Новак Джокович. Да, он тоже артистично ломал ракетки и вываливал на публику свои эмоции, но всё же главной изюминкой серба стали его пародии на коллег по цеху. Надаль, Федерер, Роддик, Беккер, Серена, Шарапова – все они оказались «жертвами» таланта Новака. Для того чтобы наиболее точно и ярко представить образ российской теннисистки, Новак однажды даже достал светлый парик и попытался стать как можно женственнее. Надев заготовленный парик, серб повторил все рутинные движения теннисистки перед подачей, замахнулся… но что-то пошло не так. На другой стороне корта появилась сама Мария и запустила мячик аккурат мимо Джоковича. Вот так – 1:1!

Вообще, Шарапова и Джокович дружат очень давно. Во время коронавируса в совместном чате в соцсетях Мария и Новак стали вспоминать моменты знакомства. По словам Шараповой, это случилось в Индиан-Уэллсе, когда Джокович не выиграл ещё ни одного крупного титула: «Я была молода, и ты был молод, это было задолго до того, как ты обзавёлся титулами «Большого шлема»… Мы играли какой-то выставочный матч в Индиан-Уэллсе. И ты тогда сказал, что, если выиграешь, мне придётся оплатить ужин. Я сказала: «Окей, кто вообще этот парень?». И тогда ты выиграл и сказал: «Сегодня мы ужинаем вместе. Идём в японский ресторан». Я удивилась, подумав: «Ты серьёзно? Мы правда идём ужинать?» В итоге мы сходили на ужин. Это было забавно, ты во время ужина достал старый фотоаппарат Kodak и попросил официанта сделать наше фото. Я чувствовала себя так, будто встретилась со своим фанатом. Ничего не помню о том матче, но запомнилась эта олдскульная камера и ужин», — рассказала Шарапова.

Новак Джокович и Мария Шарапова Фото: Getty Images

Дружеские взаимоотношения между Шараповой и Джоковичем не помешали двум знаменитым теннисистам провести весьма жёсткий баттл. Мария и Новак устроили многоэтапное соревнование. Сначала была проверка на дальность броска, как в гольфе. В первой попытке серб не очень сильно ударил по мячу ракеткой, и тот упал в озеро. «Ничего, это была разминка», — заявил Новак. Во второй попытке мяч всё же попал на другую сторону озера, но слишком далеко от лунки. После этого своё мастерство показала Мария, и так ударила, что пробила совсем в другую сторону. «Лунка там! Видишь флаг?» — заметил серб. Однако вторым ударом россиянка попала точно на грин. Мячик попрыгал и заскочил в лунку. Радуясь своей удаче, Шарапова закричала: «Сфотографируй это!»

Следующая часть соревнований проходила в боулинге. Джокович как истинный джентльмен позволил Шараповой начать первой: «Окей, Мария. Дамы вперёд!». Сначала теннисистка сбила мячом часть кеглей, потом промахнулась, а третьим ударом всё же добила остатки всего, что оставалось на дорожке. «Это не считается», — заявил серб. «Почему нет? Тогда давай ты», — парировала Шарапова. Первым ударом Новак вообще пробил мимо, зато вторым сделал страйк. «Камон!» — закричал серб, и Мария признала своё поражение: «Окей! Следующий гейм».

Решающий гейм стал проверкой на точность. Джокович поставил банку с теннисными мячами на голову и развёл руки в стороны, предложив сопернице сделать удар. «Ты уверен в этом?» — спросила Шарапова. «Давай свой лучший удар!» — крикнул Новак. Во время первой подачи Шараповой мяч просвистел мимо серба, а вот со второго мяча россиянка попала точно в цель. В какую!? Прямо в пах знаменитому сербу. Позже, во время всё того же чата в соцсетях, Мария поинтересовалась у Джоковича, не хочет ли он повторить тот трюк: «На тех съёмках я ударила тебе мячом прямо по твоим «мячикам». После этого ты взял несколько «Шлемов», да? Штук 20, наверное. Хочешь, ударю ещё раз?» — спросила Мария, намекая, что её коварные удары приносят теннисисту удачу. «Ну нет, после того удара мне пришлось сделать новые. Теперь я ни на что не жалуюсь, больше бить не надо», — пошутил Джокович.