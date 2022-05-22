Фанатка Надаля, совершившая камбэк на «Ролан Гаррос». Кто такая Варвара Грачёва

Варвара Грачёва — первая в WTA россиянка — распечатала «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:4, 7:5. В стартовом матче она победила Астру Шарму в сложнейшем трёхсетовике. Теннисистка пошла на камбэк, когда уже шансов на спасение, казалось, нет.

Хотя соперница и ниже рейтингом — №177 WTA Шарма вела игру: остро подавала и классно разводила по углам, пользуясь хлёстким бэкхендом коротким кроссом и по линии. Казалось, сыграй австралийка ещё пару розыгрышей в таком стиле — матч её. Но завершить его в свою пользу во второй партии помешало, скорее, отсутствие опыта в решающих моментах — она под ноль отдала два гейма и вместе с тем скрытый сетпойнт. А может, включилась менталка россиянки? Недаром кумир Варвары — Рафа Надаль!

А что всегда отличало 21-кратного чемпиона ТБШ от остальных теннисных топов или вундеркиндов? Верно! Звериное желание играть и выигрывать при любом счёте, в любых условиях и кондициях — фразы «не мой день» для него просто не существует. Если в фигурке компонент «ультра-си» — это четверные в каскаде, то в теннисе — сила воли: когда игра совсем разваливается, Биг-3 выручает менталка и внутренняя самоуверенность к скорым переменам. Так Грачёва и вытащила матч — терпела, возвращала всё на корт и практически не ошибалась.

Варвара Грачёва Фото: Getty Images

«Если и есть кто-то, кем следует восхищаться, так это определённо Надалем. Он остаётся таким простым человеком, даже с таким невероятным количеством выигранных турниров «Большого шлема». Я с ним не общалась, но видела, как он ведёт себя на корте и в жизни. Мой тренер однажды встречался с ним. Конечно, ещё меня вдохновляет мама», — говорила Грачёва.



Именно она — Наталья Казакова — привела дочь на корты и была её тренером до 14 лет. Варвара занималась в центре спорта «Метеор» в Жуковском, затем переехала в Германию, где какое-то время тренировалась у экс 79-й ракетки мира Нины Братчиковой. В последнее время она занимается во Франции, в Академии Жан-Рене Лиснара, где иногда пересекается с Даниилом Медведевым. Поскольку это теннисный центр, то её курируют несколько тренеров, поэтому в туре она выступает с разными специалистами. Главный же коуч — сам Жан-Рене Лиснар.

«У меня хороший удар справа и короткий кросс, слева длинная линия, особо больше выдающихся ударов нет. Люблю играть на задней линии», — рассказывала Варвара.

Причём Варвара уже не юниорка, а крепкий середняк первой сотни. С лета 2018-го девушка перешла в про-тур, тогда-то результаты быстро пошли в гору. Закончив 2017-й на 882-й позиции, первый год во взрослом туре она завершила 447-й, а следом дебютировала и во второй сотне.

Варвара Грачёва Фото: Getty Images

При семи титулах ITF на глине она регулярный участник ТБШ — в основном первых и вторых раундов. Забежать дальше этих стадий удалось как раз на любимом песке Парижа — в 2021-м сыграла там три круга. До недавнего времени о Грачёвой знали только специалисты — популярности в медиа и у фанатов нет. Так что, возможно, как и её кумир Рафа Надаль, чёрная лошадка «РГ»-2022 из России ещё всех удивит.